İş dünyası liderleri ve STK’lar ‘Sıfır Atık Zirvesi’nde buluşacak

İş dünyasının önde gelen şirketlerinin CEO’ları ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) liderleri ‘sürdürülebilirlik’ ve ‘sıfır atık’ konularını tartışmak üzere bir araya geliyor. Ekonomist ve Capital Dergileri öncülüğündeki ‘Sıfır Atık Zirvesi’ 9 Aralık’ta online ortamda gerçekleşecek.

Capital ve Ekonomist Dergileri, iş dünyasının önde gelen şirketlerinin CEO’larının ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) liderlerini yeni dönemin en kritik gündemi olan ‘sürdürülebilirlik’ ve ‘sıfır atık’ konularını tartışmak üzere bir araya getiriyor. Turkcell’in ana sporluğunda, BSH, Nestlé Türkiye ve P&G’nin Fairy markasının co-sponsorluğunda yapılan Sıfır Atık Zirvesi, 9 Aralık’ta online olarak gerçekleştirilecek. T.C Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ın, ‘Türkiye’nin yeni vizyonu’ başlıklı bir açılış konuşması yapacağı etkinliğin sunumunu Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük gerçekleştirecek.

ŞİRKETLER NE YATIRIM YAPIYOR?

Zirvede iş dünyasının liderlerinin sıfır atık ve sürdürülebilirlik konularına ilişkin çalışmalarından bahsedeceği ‘CEO’nun yeni ajandası’ başlıklı bir panel düzenlenecek. Panelde Turkcell CEO’su Murat Erkan, Nestlé Türkiye CEO’su Ansgar Bornemann, BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu şirketlerinin sürdürülebilirliğe ilişkin yatırımlarını anlatacak. CEO’lar yeni döneme ilişkin hedeflerinden bahsedecek. Panelin moderatörlüğünü Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük gerçekleştirecek.

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘STK liderlerinin yol haritası’ başlıklı panelde ise Türkiye’nin önde gelen STK’larının yöneticileri Türkiye’nin sürdürülebilirlik karnesini değerlendirecek. Bu panelde WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Genel Sekreteri Konca Çalkıvik, TÜBİSAD Başkanı Erman Karaca ve Yuvam Dünya Derneği Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık bir araya gelecek.

Zirveyi bu linkten takip edebilirsiniz: https://www.sifiratikzirvesi2020.com/login



















