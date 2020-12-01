Teknolojideki dönüşüm masaya yatırıldı

Ekonomist ve Capital dergileri, Türkiye’nin dijitalleşme alanındaki yolculuğuna ışık tutmak adına bu konuda sektörün önde gelen şirket CEO’larını bir araya getirdi. Teknoloji dünyasındaki önemli isimlerin konuşmacı olarak katıldığı “The Tech Room: Dönüştüren Teknolojiler” isimli online etkinlik, 1 Aralık Salı günü gerçekleşti. Ekonomist ve Capital dergileri tarafından Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, teknolojideki dönüşüm ve geleceğe yönelik beklentiler, sektörün önde gelen yöneticileriyle masaya yatırıldı.

Capital Yayın Yönetmeni Ebru Fırat Tayman’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı sonrasında ‘’Dönüştüren Teknolojiler” paneli gerçekleşti. Capital Yazı İşleri Müdürü Şeyma Öncel Bayıksel moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, sahibinden.com Genel Müdürü Burak Ertaş, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve Vestel Şirketler Grubu Başkanı Turan Erdoğan konuşmacı olarak yer aldı

Erkan: Uzun vadeli stratejiler gerekiyor

Panelde dijital dönüşümün önemine vurgu yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “İyi bir telekom altyapısı fark yaratmak için olmazsa olmaz. Salgının değişimi zorunlu hale getirdiği sürede kısa vadeli stratejiler hayata geçti ama artık daha uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Erkan, "Türkiye'nin verilerinin Türkiye'de kalması lazım. Bu nedenle veri merkezleri konusunda 2 milyar doların üzerinde yatırım yaptık" dedi.

Pandemide "techfin" dönüşümünün en az 10 yıl erkene çekildiğini kaydeden Erkan, "Hayalimiz Türkiye'de yeni unicorn'lar çıkarmak. Paycell bunlardan biri olacak" diye konuştu.

Erkan, "BİP, Fizy, Turkcell TV plus gibi hizmetlerimize olan talep, pandemi sürecinde arttı. Bu dönemde geliştirdiğimiz yeni servisler oldu. Bu ürünlerin ihracatının da olması önemli hale geldi" ifadelerini kullandı.





Erdoğan: Bin 500’e yakın mühendis ordumuz var

Vestel olarak kendi yazılımlarını yaptıklarını vurgulayan Vestel Şirketler Grubu Başkanı Turan Erdoğan ise “Tüm cihazlarımız birbiriyle konuşuyor. Bin 500’e yakın mühendis ordumuz var. Bunların yarıdan fazlası yazılımcı” dedi.

Erdoğan, artık Türkiye'den dünyayı yönlendirecek firmalar çıktığını kaydederek, "Türkiye'nin hiçbir eksiği yok, özgüvenimizi hiçbir zaman kaybetmeyelim" dedi.



Erdoğan, insanların daha çok evde oturmasıyla talep patlaması yaşadıklarını dile getirdi.

Ateş: Yurtdışı ve yurtiçinde yazılım satmaya başladık

Bankada gerçekleştirdikleri dijital dönüşümü anlatan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş de yurtdışı ve yurtiçinde yazılım satmaya başladıklarını söyleyerek, ”Bulut teknolojileriyle birlikte regülasyonların izin verdiği çerçevede bu konunun tam göbeğinde olmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Ateş, "’İşin özü yazılım. Web tabanlı yazılıma geçen ilk bankayız. Bunlar artık yeterli olmuyor. Şimdi de bulut tabanına geçen Türkiye’de ilk, dünyada üçüncü uygulayan bankayız" diye konuştu.

"Dijital teknolojileri kullanmak oyunun içinde kalıp kalmamakla ilgili seçimdir" diye konuşan Ateş, dünyanın merkeziyetsiz bankacılık yönünde hızla ilerlediğini kaydetti.

Ertaş: En az bir kere alışveriş yapmış olanların yüzde 75’inin kalıcı olacak

Pandemi sürecinde e-ticarete olan talebin yükseldiğinden bahseden sahibinden.com Genel Müdürü Burak Ertaş ise bu süreçte en az bir kere alışveriş yapmış olanların yüzde 75’inin kalıcı olacağını düşündüklerini anlattı. Burak Ertaş, “Yapay zeka, makine öğrenimi, bulut teknolojileri ve nesnelerin interneti önemli teknolojiler” dedi.

Ertaş, "Oto 360 ürünümüzün lansmanını yaptık. Satın alınması düşünülen aracın karşılaştırılması, hasar geçmişi sorgulama, araç fiyat değerlemesi, ekspertiz hizmeti, banka kredi teklifleri gibi ürünlerimizi hayata geçirdik’’ diye konuştu.