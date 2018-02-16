Yılın İş İnsanları Ödüllendirildi

Ekonomist Dergisi tarafından her yıl düzenlenen “Yılın İş İnsanları Ödül Töreni”nin 26’ncısı, Türk Telekom’un ana sponsorluğunda, QNB Finansbank ve Metal Yapı Konut co-sponsorluğunda gerçekleştirildi. Yılın iş insanı ödülü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un olurken, Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent “Yılın Global Türk Profesyoneli” olarak ödüllendirildi. Ayrıca 2 bin 200 kişiden oluşan seçkin jüri, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ı “Yılın Bürokratı”, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’yi “Yılın Profesyoneli”, TÜSİAD Eski Başkanı Cansen Başaran Symes’i “Yılın Sivil Toplum Önderi”, Big Chefs Kurucusu Gamze Cizreli’yi “Yılın Kadın Girişimcisi” ve Getir Kurucusu Nazım Salur’u “Yılın erkek girişimcisi seçti.