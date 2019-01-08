Enerji tasarrufuna yeni nesil katkı

Siemens’in yeni nesil akıllı termostatı, bulunduğu ortamdaki değişikliklere adapte olarak kullanıcılara uygun iklim koşulları ve en yüksek konforu sunuyor...

8 OCAK, 20190
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Enerji tasarrufuna yeni nesil katkı

Siemens, geliştirdiği yeni nesil akıllı termostatla enerji optimizasyonu sağlıyor. Akıllı termostat, kolay kurulum ve hızlı devreye alma özelliklerinin yanı sıra bulunduğu ortamla sürekli iletişim halinde olması sayesinde kullanıcı dostu bir performans sergiliyor. Mobil uygulamayla uzaktan Akıllı termostat kontrol edilebilen akıllı termostat ısıtma uygulamalarının kontrolünü maksimum seviyeye çıkararak ortalama yüzde 30’a varan enerji tasarrufu sağlıyor. Apartman daireleri, öğrenci yurtları ve diğer tüm yerleşim alanlarında bulunduğu ortama en uygun iklimi tespit ediyor. “Yeşil Yaprak” özelliği sayesinde enerji tüketimini optimize eden akıllı termostat, uzaktan kontrolü, uygulama ara yüzü ve tasarımıyla öne çıkıyor. 

İdeal sıcaklık 

Isıtma uygulamalarının daha profesyonel kontrol ve otomasyonu için tasarlanan akıllı termostat; sıcaklık, nem, aydınlık, yakınlık, varlık ve hava kalitesi sensörleriyle çevresini algılayarak ortamın analizini yapıyor. Üzerindeki 6 adet sensör sayesinde standart bir internet bağlantılı termostattan daha fazlasını sunuyor. Bulunduğu ortamdaki değişikliklere sürekli adapte olarak kullanıcılar için uygun iklim koşulları ve en yüksek konforu sunuyor. 

Uzaktan kontrol 

Akıllı termostat uygulaması sayesinde mobil cihazlar üzerinden de ulaşılabilen sistem, her an her yerden kontrol ve takibe olanak sağlıyor. Uygulama sayesinde farklı modlar ayarlanabiliyor, nem seviyesi izlenebiliyor ve iç mekanın hava kalitesi ölçülebiliyor. Böylece hem akıllı termostatın kontrolü kolaylaşıyor hem de yaşam alanları, konfor sağlayacak şekilde ayarlanıyor.

Akıllı termostatın özellikleri

 Doğrudan sıcaklık ve çalışma modu seçimi 

 Enerji verimli çalışma için Yeşil Yaprak butonlu RoomOptiControl fonksiyonu 

 Hava kalitesi göstergesi 3 Halka açık alanlarda kullanım için sıcaklık ayarı sınırlaması 

 Yetkisiz erişime karşı ekran kilitleme koruması 

 Dokunmatik ekran 

 Entegre sıcaklık sensörü ya da opsiyonel harici sensör ile oda sıcaklık kontrolü 

 Entegre nem sensörü ya da opsiyonel harici sensör ile nem kontrolü 

 Harici oda sıcaklık sensörü, zemin sıcaklık sensörü, dış hava sıcaklık sensörü, harici nem sensörü 

 Mobil uygulama aracılığıyla uzaktan erişim ve kontrol 

 Bütün oda tiplerinde optimum sıcaklık kontrolü performansını garanti eden, patentli, PID kontrollü, kendi kendine öğrenen algoritma 

 Zamanında sistem çalışmasını gerçekleştiren optimum başlatma kontrol fonksiyonu 

 Elektrikli yerden ısıtma uygulamalarında, harici sensör kullanılarak zemin sıcaklık sınırlaması 

 Entegre PIR sensörüyle varlık algılama 

 İki adet çok fonksiyonlu, opsiyonel giriş: Çalışma modu değiştirme kontağı 

 İki röle çıkışı: Isıtma ekipmanları, ev tipi sıcak su (DHW) boyleri, nemlendirici ya da nem alıcı için ekstra çıkış 

 Sıkışmaya karşı koruma sağlamak için periyodik pompa/ vana çalışması 

 Rehberli, hızlı devreye alma için navigasyon sihirbazı 

 Uzaktan yazılım güncelleme özelliği

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