Enerji tasarrufuna yeni nesil katkı

Siemens’in yeni nesil akıllı termostatı, bulunduğu ortamdaki değişikliklere adapte olarak kullanıcılara uygun iklim koşulları ve en yüksek konforu sunuyor...
Siemens, geliştirdiği yeni nesil akıllı termostatla enerji optimizasyonu sağlıyor. Akıllı termostat, kolay kurulum ve hızlı devreye alma özelliklerinin yanı sıra bulunduğu ortamla sürekli iletişim halinde olması sayesinde kullanıcı dostu bir performans sergiliyor. Mobil uygulamayla uzaktan Akıllı termostat kontrol edilebilen akıllı termostat ısıtma uygulamalarının kontrolünü maksimum seviyeye çıkararak ortalama yüzde 30’a varan enerji tasarrufu sağlıyor. Apartman daireleri, öğrenci yurtları ve diğer tüm yerleşim alanlarında bulunduğu ortama en uygun iklimi tespit ediyor. “Yeşil Yaprak” özelliği sayesinde enerji tüketimini optimize eden akıllı termostat, uzaktan kontrolü, uygulama ara yüzü ve tasarımıyla öne çıkıyor.
İdeal sıcaklık
Isıtma uygulamalarının daha profesyonel kontrol ve otomasyonu için tasarlanan akıllı termostat; sıcaklık, nem, aydınlık, yakınlık, varlık ve hava kalitesi sensörleriyle çevresini algılayarak ortamın analizini yapıyor. Üzerindeki 6 adet sensör sayesinde standart bir internet bağlantılı termostattan daha fazlasını sunuyor. Bulunduğu ortamdaki değişikliklere sürekli adapte olarak kullanıcılar için uygun iklim koşulları ve en yüksek konforu sunuyor.
Uzaktan kontrol
Akıllı termostat uygulaması sayesinde mobil cihazlar üzerinden de ulaşılabilen sistem, her an her yerden kontrol ve takibe olanak sağlıyor. Uygulama sayesinde farklı modlar ayarlanabiliyor, nem seviyesi izlenebiliyor ve iç mekanın hava kalitesi ölçülebiliyor. Böylece hem akıllı termostatın kontrolü kolaylaşıyor hem de yaşam alanları, konfor sağlayacak şekilde ayarlanıyor.
Akıllı termostatın özellikleri
Doğrudan sıcaklık ve çalışma modu seçimi
Enerji verimli çalışma için Yeşil Yaprak butonlu RoomOptiControl fonksiyonu
Hava kalitesi göstergesi 3 Halka açık alanlarda kullanım için sıcaklık ayarı sınırlaması
Yetkisiz erişime karşı ekran kilitleme koruması
Dokunmatik ekran
Entegre sıcaklık sensörü ya da opsiyonel harici sensör ile oda sıcaklık kontrolü
Entegre nem sensörü ya da opsiyonel harici sensör ile nem kontrolü
Harici oda sıcaklık sensörü, zemin sıcaklık sensörü, dış hava sıcaklık sensörü, harici nem sensörü
Mobil uygulama aracılığıyla uzaktan erişim ve kontrol
Bütün oda tiplerinde optimum sıcaklık kontrolü performansını garanti eden, patentli, PID kontrollü, kendi kendine öğrenen algoritma
Zamanında sistem çalışmasını gerçekleştiren optimum başlatma kontrol fonksiyonu
Elektrikli yerden ısıtma uygulamalarında, harici sensör kullanılarak zemin sıcaklık sınırlaması
Entegre PIR sensörüyle varlık algılama
İki adet çok fonksiyonlu, opsiyonel giriş: Çalışma modu değiştirme kontağı
İki röle çıkışı: Isıtma ekipmanları, ev tipi sıcak su (DHW) boyleri, nemlendirici ya da nem alıcı için ekstra çıkış
Sıkışmaya karşı koruma sağlamak için periyodik pompa/ vana çalışması
Rehberli, hızlı devreye alma için navigasyon sihirbazı
Uzaktan yazılım güncelleme özelliği