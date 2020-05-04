Küreselde genişlemek istiyoruz

Çelik yapıların tasarımı, imalatı, galvaniz kaplanması, boyanması, montajı ve taahhüdü alanlarında çalışan Mitaş Endüstri, küresel oyuncu olma hedefiyle yoluna devam ediyor. Mitaş Endüstri Poligon Operasyonlar Direktörü Taner Gülez, “Hedefimiz, Türkiye’nin küresel markası olmak” diyor. Şirket, dünyanın 5 kıtasına yayılmış 135’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Gülez, “Yeni yatırımlarımızla üretim teknolojimizi ve kapasitemizi daha artırarak dünyanın sayılı firmaları arasında yer almaya devam edeceğiz” diyor.

Mitaş Endüstri, Mitaş Grup bünyesinde yer alıyor. Enerji, yenilenebilir enerji, telekomünikasyon, aydınlatma ve savunma sektörlerine yönelik çelik yapıların tasarımı, imalatı, galvaniz kaplanması, boyanması, montajı ve taahhüdü alanlarında faaliyet gösteriyor. Yıllık 160 bin ton siyah imalat ve 250 bin ton boya tonajıyla Türkiye’nin lider firması olan Mitaş Endüstri, dünyada da ilk 8 firma arasında yer alıyor. 2019’da dünyanın 74 ülkesine 126 bin ton ihracat yapan ve Türkiye’de de 14 bin ton satış gerçekleştiren Mitaş Endüstri, yılı ciro bazında yüzde 38 büyümeyle kapattı. “2020, ürün bazında yüzde 5-12 arası artış hedefliyoruz” diyen Mitaş Endüstri Poligon Operasyonlar Direktörü Taner Gülez, tasarım merkeziyle yarattıkları akıllı direklerle kısa vadede büyükşehirlere, uzun vadede tüm Türkiye ve yurtdışı altyapılarına hizmet vermeyi planlıyor. Taner Gülez, “Her zaman hedefimiz, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde Türkiye’nin küresel markası olmak. 5 yıllık sürede Türkiye’nin lider markası olmayı sürdürürken daha uzun vadede, bu alanları küresel ölçekte genişletmek istiyoruz” diyor. Mitaş Endüstri Poligon Operasyonlar Direktörü Taner Gülez’in sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz?

Mitaş Grup bünyesinde yer alan Mitaş Endüstri, enerji, yenilenebilir enerji, telekomünikasyon, aydınlatma ve savunma sektörlerine yönelik çelik yapıların tasarımı, imalatı, galvaniz kaplanması, boyanması, montajı ve taahhüdü alanlarında Türkiye’nin lider kuruluşu olarak küresel boyutta faaliyet gösteriyor. Ürünlerimiz ana olarak enerji iletim ve dağıtım direkleri, trafo merkezleri çelik yapıları, telekomünikasyon direkleri,aydınlatma direkleri, güneş ve rüzgar enerjisi çelik yapılarını içeriyor. Bunun yanı sıra ulaşım sektörü için demiryolu kataner direkleri, savunma sanayine yönelik özel ürünler de portföyümüzde yer alıyor. 2019’da toplam ciromuz 200 milyon doların üzerinde oldu. Şirketimizde 1.525 kişi, tüm Mitaş Grup şirketlerinde ise 2 bin 250 kişi çalışıyor. Türkiye’de Ankara, İzmit ve İstanbul’da kafes direk imalat, poligon direk imalat, galvaniz ve toz boya kaplama fabrikalarımız, İtalya’da ise Roma yakınında poligon direk imalat fabrikamız bulunuyor. Diğer Mitaş Grup şirketlerinde bunlara ek olarak cıvata fabrikası ve kompozit fabrikası faaliyet gösteriyor. Toplam siyah imalat tonajımız yıllık 160 bin ton, galvaniz ve boya tonajımız ise 250 bin ton. Bu kapasitemizle Türkiye’nin lider firmasıyız ve dünyadaki ilk 8 firma arasında yer alıyoruz.

2020 için hedefleriniz neler? Hangi alanlarda büyüyeceksiniz?

2019’u dünyanın 74 ülkesine 126 bin ton ihracat yaptığımız, ülkemizde ise 14 bin ton satış gerçekleştirdiğimiz başarılı bir yıl olarak geride bıraktık. Ciro bazında yaklaşık yüzde 38 büyüdük. 2019, mevcut ürünlerimiz haricinde inovatif ürünlere de ağırlık verdiğimiz bir yıl oldu. Poligon direk imalat fabrikamız bünyesinde bu tür ürünlerin geliştirilmesini sağlayacak bir tasarım merkezi kurduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Ankara’daki 41 tasarım merkezinden biri olduk. 2020 için ana hedefimiz, tüm ürün gruplarımızın satış cirolarını artırmak. Ürün bazında yüzde 5-12 artış hedefliyoruz. Geçen yıl faaliyete geçirdiğimiz tasarım merkeziyle 2020, inovatif ürünlerin tasarımı ve üretimine hız vereceğimiz bir yıl olacak. Özellikle son yıllarda önemli başlıklar haline gelen yenilenebilir enerji, hızlı haberleşme alt yapıları, IoT (nesnelerin interneti), yapay zeka başlıkları, şehircilik alanında da “Akıllı Şehirler” konseptinin ortaya çıkmasını sağladı. Bu konseptin içeriğinde akıllı evler, akıllı yollar, akıllı direkler gibi alt maddeler bulunuyor. Biz de son gelişmelerin dışında kalmamak, yenilenen ve değişen pazarda yerimizi almak adına “Akıllı Direkler” bölümümüzü, tasarım merkezi bünyemizde deneyimli kadromuzla kurduk ve yerli iş ortaklar bularak çalışmalarımıza hız verdik. Bir yıldır süren çalışmaların sonucunda prototip geliştirme sürecinin sonuna geldik. Ürün tasarımlarımızda yine bünyemizde üretilmeye başlanan kompozit direkleri ve konvansiyonel alüminyum/çelik profilleri kullandık; birbiriyle haberleşebilen, güvenlik, sağlık ve enerji konularında ortam farkındalığı sağlayan ve bir merkezden yönetilebilir akıllı direkler ailesine sahip olduk. Kısa vadede Türkiye’nin büyükşehirlerine, uzun vadede Türkiye ve yurt dışı altyapılarına hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Türkiye ve yurt dışında yatırım ajandanız nasıl olacak?

Mitaş’ın özelleştirildiği 1989’dan bu yana insan kaynaklarını, üretim teknolojisini, tasarım yetkinliğini ve bilgi sistemleri altyapısını geliştirmek için birçok yatırım gerçekleştirildi. Bu yatırımlar arasında sektöründe ülkemizin ilk poligon direk imalat fabrikası, çevreyi koruyan kapalı sisteme sahip ilk galvaniz kaplama fabrikası ve ilk kompozit direk fabrikası gibi önemli tesisler de bulunuyor. ASO2 OSB’de kurduğumuz 5 fabrikanın toplam açık alanı 187.700 m2, kapalı alanı da 77.250 m2’dir. Altıncı fabrika olarak toplam 48.000 m2’lik yeni bir kafes direk imalat fabrikasının da yapımına devam ediyoruz. Bunun yanı sıra 2000’li yıllarda Fransız Fayat firması ile İzmir’de ortak fabrika yatırımı yaptık ve İtalya’da poligon direk imalatı alanında çalışan Siderpali firmasını bünyemize kattık.

Gelecek 5 yıllık büyüme stratejiniz nasıl?

Her zaman hedefimiz, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde Türkiye’nin küresel markası olmak. Bugüne dek dünyanın 5 kıtasına yayılmış 135’ten fazla ülkeye ihracat yaparak bu ülkelerin enerji, telekomünikasyon, ulaşım ve aydınlatma altyapılarının gelişmesine ve insanların yaşam kalitelerinin yükselmesine katkıda bulunduk ve bulunuyoruz. Yeni yatırımlarımızla dünyanın sayılı firmaları arasında yer almaya devam edeceğiz. İnovatif ürünler geliştirerek hem ülkemizde hem dünyada bu alanda markamızı sağlamlaştırmayı ve pazar payımızı genişletmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanında enerji nakil hattı sağlığı ve görüntülenmesi için Ar-Ge araştırmalarına başladık. Bu çalışmalarla konvansiyonel galvanizli çelik üretim dışına çıkarak edindiğimiz tecrübeleri dikey büyüme yönünde kullanmayı hedefliyoruz. 5 yıllık sürede Türkiye’nin lider markası olmayı sürdürürken, ürünlerimize komşu alanlarda da çalışmalara başlamak, bu alanlarda da Türkiye’nin önde gelen firmaları haline gelmek, sadece yapısal çelik dışında, veri işleme, haberleşme, işletme gibi uçtan uca çözümler sunan bir firma haline gelmek istiyoruz. Daha uzun vadede, bu alanları küresel ölçekte genişletmek olacak.