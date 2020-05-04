Yurtdışında arayışımız sürüyor

2020 yılı için 500 bin metrekare inşaat hacmine ulaşan Arte İnşaat, Mercado, Arte Borgo 1’inci etap ve Arte 168 projelerinin anahtar teslimini bu yıl gerçekleştirecek. Arte 114 ve Blue’nun 2021’de; Arte Borgo 2’nci etabın ise 2022’de tamamlanacağını belirten Arte İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Gürler, yurt dışında da pazar arayışlarının olduğunu söylüyor. “Almanya ve Fransa’da iki ayrı şirketle görüşme halindeyiz. Bu şirketlerin önerisiyle bazı projelerimizde ortak girişim yapma kararları aldık ve hayata geçirmek üzereyiz” diyor.

Ankara’da inşaat sektöründe çalışmalarını yürüten Arte İnşaat, bugün konut sektöründe başarılı projelere imza atan güçlü bir marka haline geldi. Halen devam eden 6 şantiyesi, 1.600 konut ve bir alışveriş merkezi projesi bulunan şirket, 2020 yılı için 500 bin metrekare inşaat hacmine ulaştı. Mercado, Arte Borgo 1’inci Etap ve Arte 168 projelerinin tamamlandığı ve 2020 yılında dairelerin sahiplerine kavuşacağı bilgisini veren Arte İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Gürler, “2020 yılı sonunda sektörel krizin ortadan kalkacağını düşünerek 2021 yılında elimizde sözleşmesi bulunan 2 bin 500 konut projesi için çalışmalara başlayacağız” diye konuşuyor. Yurt dışında da pazar arayışlarının devam ettiğini belirten Gürler, şöyle devam ediyor: “Almanya ve Fransa’da pazar içerisinde bulunan iki ayrı şirketle görüşme halindeyiz. Bu şirketlerin önerisiyle bazı projelerimizde ortak girişim yapma kararları aldık ve hayata geçirmek üzereyiz. Bunlar tamamlandığında daha da rahatlayacağımızı umut ediyoruz.” İrfan Gürler’le Arte İnşaat’ın faaliyetlerini ve inşaat sektörünü konuştuk:

Şirketinizden bahseder misiniz?

“Ufukta Genişlik, Hedefte Büyüklük” felsefesiyle 2001 yılında yola çıktık. Sektörde hızla gelişerek büyüyen, başarılı projelere imza atan Arte İnşaat olarak bugün konut, turizm ve sağlık alanlarında hizmet vermeye devam ediyoruz. Projelerimizin yanı sıra müteahhitlik hizmetleri alanında ihtiyaçları karşılayacak kadar büyük bir yapıdayız. Arte, konularında iyi yetişmiş deneyimli personeliyle kaliteden ödün vermeden, çağımızın mimarlık anlayışını yansıtan modern nitelikli kalıcı eserlere imza atıyor. Bunun yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri içerisinde de yer alarak spora ve sanata katkıda bulunuyor. 2017 yılında başlayan ve şirketlerimizi de etkileyen manipülasyonlarla yükselen sektörel krizden dolayı yaşadığımız ve yaşattığımız bu sorunun parçası olarak bir daha olmaması umuduyla geleceğe güvenle bakıyoruz.

2019 yılı sizin için nasıl geçti? 2020’de hangi konulara odaklanacaksınız?

2020 yılı sonunda sektörel krizin ortadan kalkacağını düşünerek 2021 yılında elimizde sözleşmesi bulunan 2 bin 500 konut projesi için çalışmalara başlayacağız. Bununla birlikte halen çalışması devam eden Marmara Bölgesi’nde 600 dönüm üzerine kurulu, içerisinde bir adet golf sahası, ticaret merkezleri, butik otel ve 140 villası bulunan Marina projesini hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bunun dışında Ankara’da Medikal Center planlaması yapıyoruz.

Şu an devam eden projelerinizden bahseder misiniz? Bunlar ne zaman tamamlanacak?

Şirketimizin 2020 yılı iş hacmi halen devam eden 6 şantiyemiz, 1.600 konut ve bir alışveriş merkezi projesi var. Toplamda 2020 yılı için 500 bin metrekare inşaat hacmine ulaşıldı. Yeni dönemde teslimini gerçekleştireceğimiz Mercado, Arte Borgo 1’inci Etap ve Arte 168’de 2020’de; Arte 114 ve Blue’da 2021’de; Arte Borgo 2’nci Etap’ta ise 2022’de yaşam başlayacak.

2020’de yeni projelere başlayacak mısınız?

2020’de İstanbul Üsküdar’da ve Fenerbahçe’de anlaşmasını yaptığımız ve yapmakta olduğumuz iki proje için çalışmalara başlayacağımızı umut ediyoruz.

Yurt dışında yeni pazar arayışlarınız, yatırım planlarınız var mı?

Yurt dışında pazar arayışlarımız devam ediyor. Almanya ve Fransa’daki pazar içerisinde bulunan iki ayrı şirketle görüşme halindeyiz. Bu şirketlerin önerisiyle bazı projelerimizde ortak girişim yapma kararı aldık ve hayata geçirmek üzereyiz. Bunlar tamamlandığında daha da rahatlayacağımızı umut ediyoruz.

“Daha büyük bir azimle yola devam ediyoruz” açıklaması yapmıştınız. Son olarak bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz?

Arte İnşaat olarak bugün yepyeni vizyonumuz ve çalışma anlayışımızla kaldığımız yerden “Daha büyük bir azimle’ yolumuza devam ettiğimizi duyurmuştuk. Söylemimizin de hala arkasındayız. Öncelikle bu süreçte, yanımızda olan ve bize güvenmekten asla vazgeçmeyen paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Bundan evvel olduğu gibi bundan sonraki tüm projelerimizde; köklü geçmişimiz, toplumsal ve hukuki değerlere duyduğumuz saygı, tecrübeli kadromuz ve değerli müşteri ağımızdan aldığımız güçle Arte İnşaat’a birlikte sahip çıkarak ilerliyoruz. “Bilmek, yapabilmektir” diyoruz.