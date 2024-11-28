'2025 hedefimizde Türkiye ve Avrupa var'

Largus Capital Partners, 2024 yılında toplam 175 milyon Euro ihracat kredisini onaylattı ve bunun 80 milyon Euro’luk kısmını gerçekleştirdi. Ayrıca farklı Avrupa ülkelerinde 6 sağlık projesini hayata geçirdi ve bunların 2 tanesi ile anlaşma imzaladı.

Yurt dışında yatırım yapmak isteyen kişi ve kurumlara yatırım ve finansal danışmanlık hizmeti veren Largus Capital Partners, birinci yaşını iş dünyasından davetlilerin katıldığı bir gecede kutladı. Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul’da düzenlenen davet, Largus Capital Partners Kurucu Ortakları Melec Çakmak ve Levent Özdemir’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Geceye Ahlatçı Holding şirketlerinden Supra Genel Müdürü Hüseyin Ahlatçı, PWC Ülke Başkanı Cenk Ulu, Romatem Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Holoğlu, MLP Care Genel Koordinatörü Hikmet Çavuş, Macaristan Exim Bank Baş Temsilcisi Arda Tugay, DZ Bank Türkiye Direktörü Pınar Ersoy, Astaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selman Aşçı, Neolife Ceo’su İsmail Dernek, AG Global Ceo’su Atilla Genç, Julias Bäer Direktörü Nancy Kerbage gibi yurt içi ve yurtdışından davetliler katıldı.

Largus Capital Partners’ın 2025 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı stratejik hedefleri de belli oldu. Bunların ilki farklı sektörlerdeki 200 milyon Euro’luk ECA kredi . Bir diğeri ise yine çeşitli sektörler için planlanan 100 milyon Euro tutarındaki proje finansman. Aynı zamanda Largus Capital Partners Avrupa’da iki sağlık yatırımına da aracılık etmek istiyor. 2025 yılı için ayrıca 3 güneş enerjisi proje finansmanı da Avrupa ve Türkiye için hedefleniyor.

“Yolumuza hem uluslararası alanda hem de ülkemizde yapacağımız iş birlikleri ile devam edeceğiz”

Largus Capital Partners Kurucu Ortaklarından Levent Özdemir, geçen süre içerisinde global vizyonlarını koruyarak hareket ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Bir yıl önce bu yola çıktığımızda hayallerimizi hedeflerimiz haline getirmiştik. Şu an geldiğimiz noktada attığımız sağlam adımlarla sektörümüzde önemli bir yer edindiğimizi görüyorum. Yurt dışı finans sektöründe network’ümüzün daha seçkin olması, aynı zamanda sektörel bazda çözümler üretiyor olmamız ve hızlı süreç yönetimimiz fark yarattığımız alanlar oldu. 2025 yılında da farklı proje finansmanları ile ilgili planlarımız, kredi hedeflerimiz var, çeşitliliğimizi artıracağımız bir döneme giriyoruz. Yolumuza hem uluslararası alanda hem de ülkemizde yapacağımız iş birlikleri ile devam ederek nitelikli danışmanlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz.”

İsviçre’nin en saygın bankalarından Julias Bäer Direktörü Nancy Kerbage da davette konuşma yapan konuklar arasındaydı. Kerbage konuşmasında “Largus’un kurulmasından bu yana hatta öncesinde başlayan iş birliğimizde seçkin müşterilerimize gayrimenkul projelerinden şirketlerin yapılandırılmasına kadar iddialı projelere liderlik ediyoruz. Ekonomik forumlara katılıp pazar fırsatlarını belirleyerek Budapeşte, Malta, Karadağ, Almanya gibi ülkelerden birçok müşteriye özel hizmetler sunuyoruz. ” dedi.

Alman Ticaret ve Sanayii Odası Başkanı & DZ Bank Türkiye Baş Temsilcisi Pınar Ersoy ise “DZ Bank dünyanın 19. Almanya’nın ise 2. büyük bankası. Largus Capital Partners ile birçok projede çalıştık. 2025 planlarını yakından takip ediyoruz ve hedeflerinin bir kısmında yeni iş birlikleri yapmaktan mutluluk duyacağız. ” şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan Health Care Germany Eş Başkanı Marius Moser de “Moser Group olarak 60 yıldan uzun bir süredir tamamladığımız 1000’den fazla inşaat projesi ve 200’den fazla uzman ekibimizle Avusturya’da birçok projeye imza atıyoruz. Küresel ölçekte sağlık, seyahat ve konut alanlarındaki projeleri yıllık yaklaşık 125 milyon Euro’luk bir proje hacmiyle yönetiyoruz. Moser Group çatısı altındaki 4 şirketten birisi olan Moser Health Care, ortaklık yapısı içerisinde Largus Capital Partners’da yer alıyor. Bu şirket sağlık ve enerji alanında projelerin biomedikal mühendislik, tasarım ve operasyonel süreçlerini yönetiyor. Ayrıca Moser Architect ile birlikte kooperatif çalışmalarda bulunuyor. Özellikle 2025 yılında Avrupa’da birçok proje sürecinde Largus ile birlikte yer alacağız.” dedi.