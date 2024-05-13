Acvit Kozmetik CEO'su İsmail Çetin'den sahte kozmetik uyarısı

Acvit Kozmetik CEO'su İsmail Çetin, “Sağlığınızla oynatmayın” diyerek gerçek kozmetikle sahte kozmetiği ayırt etme noktasında uyarılarda bulundu.

İsmail Çetin, sahte ve imitasyon ürünlere dikkat çekerek herkesin Sağlık Bakanlığı uygulaması olan ÜTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ) uygulamasını cep telefonuna indirmesini önerdi. İsmail Çetin. 'Ürün üzerindeki barkodu okutun. Ürünün gerçek veya sahte olduğunu net olarak göreceksiniz. Sahte ürünleri de anında altındaki butondan şikâyet edebilirsiniz” dedi.

Kozmetik üretecek firmaların önce Sağlık Bakanlığı’na firma kaydı yaptırması gerektiğinin altını çizen Çetin, ”Onay geldikten sonra ürünlerin ÜTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ) kaydı yapılır. Bu esnada ürüne ait her türlü bilgi sisteme yüklenir. Bakanlık ‘kaydı alındı’ dedikten sonra ürün kabul edilmiş olur” dedi.

3 ay boyunca kontrol edilir

Ürünlerin 3 ay boyunca her gün kontrolden geçtiğini söyleyen İsmail Çetin,” Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa ürün piyasaya sürülür. Ama gelin görün ki piyasadaki kozmetik ürünlerinin sadece yüzde 20’si bu aşamalardan geçerek piyasaya sürülüyor. Biz Acvit Kozmetik olarak bütün izinler, raporlar ve testlerden geçtikten sonra ürünü halkımızla buluşturuyoruz” diye konuştu.

'Mutlaka UTS sistemine girip bakın'

İsmail Çetin, UTS sistemine kutu üzerinde yazan barkodun girilmesi halinde ürünün kime ait olduğunun, sahte olup olmadığının ortaya çıktığını söyledi. Kozmetik ürünlerinde piyasa kirliliğinin çok olduğunu dile getiren Çetin, 'Halkımızı sahte ve imitasyon ürünleri kullanmama noktasında uyarıyoruz' dedi.

'Bakanlıktan denetimlerin arttırılmasını istiyoruz'

Çetin, “Kozmetik ürünlerinde piyasa kirliliği aldı başını gidiyor. Sağlık Bakanlığından ricamız denetimlerin arttırılmasıdır. Denetimlere de nihai tüketiciden başlayarak harekete geçilmesidir. Nihai tüketicinin elindeki ürünü incelemeye almasıdır. Yani sondan başa doğru gelirse o zaman ürün bakanlık onaylı mı, değil mi? Merdiven altı mı, değil mi? daha kolay sonuca ulaşıldığı görülecektir. Bakanlık veya yetkili merciiler sahte ürünü, imitasyon ürünü depoda bulabilirse işlem yapmaktadır. Bu yolla sonuca ulaşmak çok zordur' diye konuştu.

'Merdiven altı ve ithal görünümlü imitasyon ürünler %79 teşkil ediyor'

Türkiye'de merdiven altı ve ithal görünümlü imitasyon ürünlerin neredeyse yüzde 79 olduğunu söyleyen İsmail Çetin; ' Piyasada bulunan birçok ürünün bakanlık onayı yok. Kutu ve etiket yaptırıp içini dolduran satıyor. Bizim ürettiğimiz ürün maliyetinin yarısına satan birçok firma var. Kozmetik ürünleri üzerinde yapmış olduğumuz araştırmalarda, Bakanlık bildirimli ürünlerin sadece % 21 oranlarında olduğunu gözlemledik' dedi.