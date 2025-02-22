Arpist Beste Toparlak’ın ilk solo albümü çıktı

Romantik piyano repertuarının klasiklerinden biri olarak kabul edilen eserin arp uyarlaması, stereo ve atmos formatlarında Apple Music ve Spotify’da dinleyicilerle buluştu. Albüm, aynı zamanda Toparlak’ın ilk solo albümü olma özelliği taşıyor.

Beste Toparlak, yeni albümüne ilişkin düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: “Farklı enstrümanlar için yazılmış eserleri arp için düzenlemek ve çalmak, son yıllarda oldukça ilgimi çekiyor. Eseri tesadüfen dinlediğim günün akşamı notalarını inceledim ve kaydetmek istediğim eserin bu olduğunu o an anlamıştım.”

1886-1894 yılları arasında yazılan Valses Poéticos, aslen piyano için, ardından da gitar için uyarlanan bir dizi kısa valsten oluşuyor. Eser, giriş ve bir koda bölümü ile birlikte toplam sekiz kısımdan meydana geliyor. Her valsin, lirik ve melodik olandan canlı ve mizahi olana kadar değişen, kendine özgü bir karakteri bulunuyor.

Granados’un valslerini Madrid Konservatuvarı'nda doktora yaparken bestelediğini ve bu eserlerinin duygusal, özgür ve esnek bir şekilde çalınması gerektiğini ifade ettiğini vurgulayan Toparlak, şu yorumu yaptı: “Canlı bir hayal gücünün, müziğin ruhunu aktarmaya yardımcı olduğuna inanıyorum. Granados’un eserlerini, dinleyenleri içsel bir yolculuğa çıkaracak şekilde arp ile yeniden yorumlamak istedim. Valses Poéticos’un lirikal tarzının, esnekliğinin ve özgürlüğünün arpa çok yakıştığını düşünüyorum.”

Türkiye, Almanya ve Amerika’daki filarmoni ve senfoni orkestralarındaki performansları ve solo dinletileriyle tanınan Toparlak, halen Charlotte, Kuzey Karolina’da yaşıyor. Alanının önde gelen yarışmalarında birçok ödül kazanan sanatçı, profesyonel kariyerini orkestral performanslarına ve solo dinletilere odaklanarak sürdürüyor ve üretmeye devam ediyor.