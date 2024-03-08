Arya Kadın Yatırım Platformu'ndan ‘Türkiye'yi Dönüştüren Kadınlar Galası

Arya Kadın Yatırım Platformu ve HELLO! Dergisi, The Peninsula Hotel İstanbul'da gerçekleştirdiği ‘Türkiye'yi Dönüştüren Kadınlar Galası’ ile toplumsal cinsiyet eşitliği ve dönüşüm alanında önemli bir adım attı. 7 Mart akşamı düzenlenen galada, Türkiye'deki kadın liderliğini ve başarısını vurgulayarak, genç kadın liderlerin yetişmesine katkı sağlayacak Arya Burs Fonu’nun temeli, önemli finansal katılımcılarla beraber atıldı.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliği içinde hayata geçirilen burs fonu, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını şekillendirecek genç kadın liderlerin eğitimine destek olmayı amaçlıyor. Bu fon, eğitim ve liderlik gelişimine odaklanarak, ülkenin aydınlık geleceğine katkı sağlayacak bireylerin yetişmesine olanak tanıyacak.

Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Serter, galada görüşlerini şöyle aktardı: "Bu etkinlikle ve değerli sponsorlarımızın desteğiyle, Arya olarak kadın liderliğini güçlendirmeyi ve toplumsal dönüşümü hızlandırmayı hedefledik. Sponsorlarımızın ve tüm katılımcılarımızın katkılarıyla oluşturduğumuz burs fonu sayesinde, kadın girişimcilerin ve liderlerin potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirmelerine destek olacak bir adım attık. Bu birliktelik, kadınların iş dünyasında daha fazla temsil edilmesine ve eşit fırsatlara erişimine doğru önemli bir ilerleme sağlayacak."

Arya Kadın Yatırım Platformu’nun kurucu ortağı olan Münteha Adalı da görüşlerini şöyle ifade etti: “Arya'nın temelinde yatan en önemli ilke, engelleri fırsata çevirme becerisidir. Bu ilkeyle kalabalıktan sıyrılma sözünü önce kendimize verdik, sonra bu sözümüzü herkesle paylaşarak sorumluluk aldık. Türk Eğitim Vakfı’nı destekleyerek "Kadınlarımız İçin Engelleri Aşmaya Sözümüz Var" diyerek çağrıda bulunduk. Bu gala ile TEV’i destekleyerek "Kadınlarımız için engelleri aşmaya sözümüz var" dedik ve bir çağrıda bulunduk. Bugün burada bu sözün arkasında duran sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz.”

Başta Sipay olmak üzere; İş Bankası, Maxis, İş Yatırım, İş Portföy, Ford Otosan, Kibar Holding, Zurich Sigorta, QNB Finansbank, Akbank, McDonald’s, Eczacıbaşı, Galata Business Angels, TAYSAD, TAİDER, Farplas, Fark Labs, Bosch Otomotiv gibi Türkiye’nin en güçlü kurumlarının katkı ve katılımları ile zenginleşen etkinliğe; sanayi kuruluşlarından girişimcilere, profesyonellerden yatırım platformlarına kadar geniş yelpazedeki kurumlar, galanın destekçisi olarak yer aldı.

Galadan elde edilen bilet gelirleri, TEV aracılığıyla kız öğrencilere eğitim desteği sağlamak için kullanılacak ve böylece katılımcılar, bu özel gecede sadece kutlama yapmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine de değerli bir katkıda bulunmuş oldu.

Gecede ödül alanlar:

TÜRKİYE'Yİ DÖNÜŞTÜREN KADINLAR GALASI ARYA LİDERLİK ÖDÜLLERİ

ÖDÜL 1:

Kategori: ENGEL TANIMAYAN GİRİŞİMCİ

Ödülü Veren: Münteha Adalı, Arya Kurucu Ortağı

Ödülü Alan: Zülal Tannur (ve annesi Serpil Tannur), CEO From Your Eyes

ÖDÜL 2:

Kategori: ÖZGÜRLEŞTİREN LİDER

Ödülü veren: Leyla Alaton, Alarko Holding YK Üyesi

Ödülü Alan: Nazan Moroğlu, Türkiye’nin İlk Kadın Hukuku Uzmanı, Avukatlar Vakfı Bşk. Yrd, İst. Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü

ÖDÜL 3:

Kategori: KAPSAYICILIKTA ROL MODEL ŞİRKET

Ödül veren: Ömer Burhanoğlu, Fark Holding YK Üyesi & CEO

Ödülü alan: Güven Özyurt, Ford Otosan Lideri

ÖDÜL 4:

Kategori: UMUT VERENLER

Ödülü Veren: Burak Sargut, Sipay CPO

Ödülü Alan: Ferhat Akbaş, Eczacıbaşı Dynavit Baş Antrenörü - Simge Aköz, Eczacıbaşı Dynavit Takım Kaptanı

ÖDÜL 5:

Kategori: YILIN GİRİŞİMCİ ROL MODELİ

Ödülü Veren:Fırat İşbecer, Commencis CEO’su

Ödülü Alan: Hande Çilingir - Insider Kurucu Ortak & CEO

ÖDÜL 6:

Kategori: ARYA EN AKTİF BİREYSEL YATIRIMCI

Ödül Veren: Efsane Çam, Translink Corporate Finance Turkey Kurucusu

Ödül Alan: Neşe Gök, İnci Holding YK Üyesi

ÖDÜL 7:

Kategori: ARYA‘NIN EN BÜYÜK MELEK YATIRIMI

Ödülü veren: İlknur İlkyaz Gül, Driventure Genel Müdürü

Ödül Alan: Optiyol’un Kurucu Ortakları Tuba Yılmaz Gözbaşı, Ozan Gözbaşı

ÖDÜL 8:

Kategori: ARYA GSYF’NİN İLK KİŞİSEL YATIRIMCISI

Ödül Veren: Selami Düz, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketi Koordinatörü

Ödülü Alan: İdil Türkmenoğlu, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler YK Üyesi

ÖDÜL 9:

Kategori: ARYA ETKİSİNE İNANAN, LİDER KURUMSAL YATIRIMCI

Ödül Veren: İhsan Elgin, Finberg Yönetim Kurulu Üyesi, Özyeğin Üniversitesi Rektör Danışmanı

Ödül Alan: Meltem Demirkan Vural, İş Bankası Kurumsal Mimari Bölüm Müdürü

ÖDÜL 10:

Kategori: EN ETKİ ODAKLI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ

Ödül Veren: Ahu Serter GP, Arya Ventures; Özlem Tümer Eke, GP, Arya Ventures; Sanem Tatlıdil Özal, GP, Arya Ventures

Ödül Alan: Özgür Temel, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketi Genel Müdürü

ÖDÜL 11:

Kategori: ETKİ ÖDÜLÜ

Ödülü Veren: Rukiye Demirkan, Ruks Event Kurucusu

Ödülü Alan: Banu Taşkın, Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü