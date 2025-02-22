Ata Demirer Gazinosu Zorlu PSM'de başladı

Ata Demirer, kahkaha dolu hikayeleri ve geniş repertuvarıyla gösterilerine Zorlu PSM’de devam ediyor.

22.02.2025 13:38:120
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Ata Demirer Gazinosu Zorlu PSM'de başladı

Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden popa uzanan ‘Ata Demirer Gazinosu’ 7-26-27 Mart’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar uzanan geniş repertuvarı ve kahkaha dolu hikayeleriyle seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. ‘Ata Demirer Gazinosu’, yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleriyle sahnedeki yerini alıyor. Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra, Demirer’e sahnede eşlik ediyor.

Dillere pelesenk olan şarkıların yer aldığı Bursa Bülbülü soundtrack albümüyle müzik listelerinde zirveye yerleşen Ata Demirer, bu özel gösterisinde izleyicisini her şarkıda farklı bir müzik türüne doğru keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. ‘Ata Demirer Gazinosu’ biletleri passo.com.tr’de satışta.

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