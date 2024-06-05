'Avrupa ve Kanada'dan sonra yeni hedefler koyduk'

Özlem Aydın Ayvacı- CAPİTAL

Temelleri 2008’de Hollanda / Eindhoven'da atılan EG Veranda, teras ve kış bahçeleri ağırlıklı olmak üzere sürgü cam ürünleri ve kapı - pencere üretimi de gerçekleştiriyor. Stratejik konumda yer alan depoları ve üretim tesisleri sayesinde Hollanda, Almanya, Belçika ve Avusturya’da pazarlarda lider olmak noktasında ki çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan, EG Veranda CEO’su Engin Güngör, “Yeni franchise modelimiz ile güçlü ortaklıklar kurarak geniş bir müşteri ağı oluşturmayı başarmış durumdayız. Bu yıl 25 milyon Euro’ya ulaşmayı planlıyoruz. Yılın ikinci çeyreğinden itibaren hedef pazarlarımız olan BAE ve Kuzey Amerika piyasasına giriş yapacağız” dedi.

2008 yılında Hollanda / Eindhoven'da kurulan EG Veranda’nın temeli yoğun Ar-Ge çalışmalarına dayanıyor. Şöyle ki; kurulduğu yıllarda veranda sistemlerinin henüz günümüzdeki kadar gelişmemiş olması ve sundurmalar ile kumaş pergolalar gibi sınırlı seçeneklerde yaşanan sızıntı problemleri şirketi bu alanda yoğun Ar-Ge çalışmalarına yönlendiriyor. Bir müşterinin talebine cevap olarak sundukların çözümün ise şirketin gerçek doğuşunu olduğunu söyleyen EG Veranda CEO’su Engin Güngör, tam 16 yıldır alüminyum teras ve kış bahçeleri üretimi gerçekleştirdiklerini ve uzmanlaştıkları bu alanda Avrupa'nın önde gelen şirketleri arasında yer aldıklarını vurguluyor. Büyük bir bayi ağına sahip oldukları için ürünlerini geniş bir kitleye ulaştırabildiklerini de söyleyen Güngör, “Ürün yelpazemiz sadece teras ve kış bahçeleriyle sınırlı değildir. Aynı zamanda teraslarda kullanılan sürgü cam ürünleri ve kapı pencere üretimini ve güneşlik sistemlerini kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Bu ürünler, estetik tasarımlarıyla dikkat çekerken aynı zamanda dayanıklılık ve güvenlik konularında da en yüksek standartları karşılıyor” diyor.

BİRÇOK ÜLKEDE LİDER KONUMDA

Şirketin diğer bir önemli faaliyet alanı ise alüminyum ekstrüzyonu. Özel tasarım kalıplarla üretilen işlenmiş alüminyum profillerin, endüstriyel ve ticari kullanımlar için geniş bir uygulama alanına sahip olduğunu ifade eden Güngör, Avrupa genelindeki büyük paydaşlarıyla iş birliği yaparak, yüksek tonajlı satışlarda önemli bir konumda yer aldıklarının altını çiziyor ve ekliyor: “Stratejik konumda yer alan depolarımız ve üretim tesislerimiz sayesinde Hollanda, Almanya, Belçika ve Avusturya’da pazarlarda lider konumda olma yolunda ilerliyoruz.”

EG Veranda, Güngör; ‘Birlikte daha güçlüyüz’ sloganıyla benimsediği ve güncellediği yeni franchise modeli ile güçlü ortaklıklar kurarak geniş bir müşteri ağı oluşturmayı başarmış durumda. Bu sayede, hem mevcut pazarlardaki varlıklarını güçlendirdiklerini hem de yeni pazarlara adım atmaya hazır olduklarını belirtti”. 2024 yılı hedef ciromuzu ise 25 milyon Euro olarak belirledik. Yılın ikinci çeyreğinden itibaren hedef pazarlarımız olan BAE ve Kuzey Amerika piyasasına giriş yapacağız. Bu konudaki gerekli analizler ve yerel iş birliği planlarımız hazır” diye anlatıyor.

TORONTO’DA SHOWROOM’U VAR

Üretim tesislerinin stratejik konumları ve geniş kapasiteleri ile varlıklarını güçlendirdiğini söyleyen Güngör, şöyle devam ediyor: “İlk tesisimiz Hollanda'nın Eindhoven şehrinde bulunuyor. Bu modern tesis, toplamda 15 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bu tesislerimiz, yenilikçi üretim süreçlerimizin merkezi konumunda. İkinci tesisimiz ise Almanya'nın Ahlen şehrinde, Üçüncü tesisimiz ise, Almanya'nın Hamburg şehrinde yer alıyor. Toplamda 10 bin metrekarelik bir alana sahip olan Ahlen'deki tesisimiz ise, Avrupa'nın endüstriyel merkezlerinden birinde stratejik bir konuma sahip. Belçika ve Avusturya'daki tesislerimiz ise, Avrupa'daki genişleme stratejimizin bir parçası olarak önemli bir rol oynuyorlar. 2021 yılında faaliyete başlayan Kanada / Montreal’de bulunan üretim tesisimiz de bin 500 metrekarelik kapalı alanda üretim yapıyor. Toronto şehrinde ise 500 metrekarelik tam donanımlı bir showroom’umuz bulunuyor.”

YILDA 2 BİN TON ALÜMİNYUM İŞLİYOR

100’ün üzerinde kişiye istihdam sağlayan şirket tüm tesislerinde; veranda grubunda yıllık 1500+500 ton alüminyum ve kapı- pencere gibi alüminyum cephe sistemleri için yıllık 500 ton olmak üzere toplam 2 bin tonluk alüminyum işliyor. Ekstrüzyon faaliyetlerindeki miktarların ise oldukça yüksek olduğunu belirten Güngör, “Ancak mamülden yarı mamüle geçiş süreçleri farklı işlediğinden dolayı, bu miktarları toplam tüketim rakamlarına dahil etmemeyi tercih ediyoruz. Ayrıca, cam grubunda yıllık 200 bin metrekarelik tüketim miktarına sahibiz. Bu rakamlar, üretim faaliyetlerimizin önemli bir parçasını oluşturmakta ve sektördeki lider konumumuzu pekiştirmekte” diye anlatıyor.

Türkiye'de yarı mamül olarak ürettikleri ürünleri, Avrupa'daki üretim tesislerinde hazır sistem haline getirilip tamamının Avrupa, Kanada ve ABD pazarlarında alıcı bulduğunu ifade eden Güngör, şunları ekliyor: “Küresel trendde ‘Offshoring’ stratejisini tercih etmemiz sebebiyle ciromuzun büyük bir kısmı global pazarda oluşmakta. Batı ve Orta Avrupa ülkeleri, Hollanda ve Almanya'daki tesislerimizde üretilen ürünleri en çok tercih eden pazarlar arasında. Kanada’da ise Montreal’de üretim Toronto’da showroom olarak iki büyük şehirde aktif olarak faaliyet sürdürüyoruz. Hedef pazarlarımız arasında ise BAE ve Kuzey Amerika bulunuyor.”

TÜRKİYE’DE DE TESİS KURMAYI PLANLIYOR

EG Veranda’nın kısa vadeli hedefi, modern franchise modeli ile Avrupa genelinde en az 10 showroom ile müşterilerine daha etkin bir şekilde ulaşmak. İlerleyen dönemde her Avrupa ülkesinde en az bir showroom açarak yerel müşterilere daha kolay erişim sağlamayı hedefleyen şirketin orta vadeli planlarında da Birleşik Arap Emirlikleri'nde üretici bir firma olmak var. Bu bölgedeki pazarı titizlikle araştırıyor ve rekabet avantajlarını belirleyerek yerel iş ortaklarıyla stratejik işbirlikleri kurmayı hedefleyen şirketin bir diğer orta vadeli hedefi ise ABD yapılanması üzerine. Uzun vadeli hedeflerinin ise Türkiye’de tam teşekküllü bir alüminyum ekstrüzyon fabrikası kurmak olduğundan da bahseden Güngör, şunları anlatıyor: “Bu fabrika, sektörümüzde teknoloji ve Ar-Ge alanında öncü bir konumda olacak. Tesis bünyesinde kuracağımız Ar-Ge departmanıyla, sektördeki tüm paydaşlarımızla işbirliği yaparak teknolojiyi geliştirmeyi ve sektöre katkı sağlamayı amaçlıyoruz” diyor.



