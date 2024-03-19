Avusturya - Türkiye kış turizmi sektörü Palandöken’de buluştu

Tuba İlze [email protected]

Avusturya Dağ Teknolojisi Zirvesi’nin üçüncüsü 8-9 Mart tarihlerinde Erzurum Palandöken kayak merkezinde gerçekleşti. Avusturya Ticaret Ofisi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Avusturya ve Türkiye'nin önde gelen temsilcileri bir araya geldi. Zirve’de bu yıl Azerbaycan ve Gürcistan'dan katılımcılar da yer aldı. 12 Avusturya şirketi Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'daki altyapı projeleri hakkında sunumlar yaptı ve B2B görüşmeler gerçekleşti. Kış sporları endüstrisinde öncü bir rol üstlenen ülke, teleferik ve kayak ekipmanları gibi birçok alanda lider konumda. Çevre dostu çözümler konusunda Türk ortaklarla iş birliği yaparak sürdürülebilirlik alanında da önemli adımlar atıyorlar. Bu yılki etkinliğe katılan Avusturyalı şirketler arasında Axess AG, Demaclenko GmbH, SKIDATA GmbH gibi önde gelen isimler bulunuyor.

“Sürdürülebilir teknolojilerin rolü büyük”

Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen, Avusturya'nın kış turizminden yıllık 69 milyon gece konaklama ve 90 milyon ziyaretçiyle elde ettiği 12,6 milyar Euro'luk cironun ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 6'sını oluşturduğunu açıkladı. Avusturya'nın kış turizmindeki başarısının sadece misafirperverliğinin değil, aynı zamanda turizm altyapısının en yüksek standartlarda olmasının da bir sonucu olduğunu vurguladı. Juen, kış turizminde sürdürülebilir teknolojilerin kullanımının doğal kaynakların korunması ve ekolojik ayak izinin azaltılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Zirve’nin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan birçok destinasyon ve potansiyel destinasyonların katılımcıları için yeni iş birliği fırsatları sunduğunu ifade etti.

“Avusturya’nın daha fazla alım potansiyeli var”

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’dan sorumlu Avusturya Ticaret Müsteşarı Gerhard Lackner, Zirve’yle dört ülkenin turizm hedeflerine ulaşmasında katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti. Avusturya'da kış sporları endüstrisinde yer alan şirketlerinin çoğunun küçük ve orta ölçekli olduğunu ve büyük bir bölümünün aile işletmesi olduğunu ifade etti. Avusturya ile Türkiye arasındaki ticaretin ana alanlarına ve gelişim potansiyelini sorduğumuz Lackner, her iki ülkenin de otomotiv parçaları ve otomobiller gibi benzer ürün kategorilerini ihraç ettiğini vurguladı. “Avusturya endüstriyel uygulamalar için çeşitli makineler, elektronik ekipmanlar ve enerji üretim araçları gönderirken, Türkiye beyaz eşya, çamaşır makinesi ve iklimlendirme ekipmanları ihraç ediyor” diyen Lackner, Türkiye ve Avusturya arasındaki ticareti geliştirmek için özellikle yenilenebilir enerjiler ve çevre teknolojileri gibi alanlarda iyi fırsatlar gördüğünü belirtti. Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi projelerine önemli yatırımlar yaptığını ve Avusturya'nın bu alandaki teknolojisini kullanabileceğini ifade etti. Ayrıca yaşanan jeopolitik sorunlar nedeniyle ülkelerin daha yakın coğrafyalardan satın alma eğiliminde olduklarını ve bu kapsamda Avusturya'nın Türkiye'den daha fazla alım yapma potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.