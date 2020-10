Bahçede toplantı keyfi

Özlem Bay

BU DÖNEMDE ÇIÇEK EKEN, DÜZENLEME YAPAN, AYAĞINI ÇIMENE BASARAK STRES ATAN IŞ INSANLARINI SOSYAL MEDYADAN DA SIKLIKLA TAKIP ETTIK. ÇOĞU CEO ISE PANDEMI DÖNEMINI BAHÇESINI YENIDEN DÜZENLEMEYE AYIRDI. BAHAR AYLARININ GETIRDIĞI CANLILIKLA BAHÇELERINI MANOLYA, ŞAKAYIK VE YASEMINLERLE DOLDURDULAR. KIMISI ISE SEBZE VE MEYVELERIYLE ILGILENEREK KENDI SOFRALARI IÇIN DE SAĞLIKLI GIDA YETIŞTIRMEYE ODAKLANDI.

Korona virüsle birlikte iş dünyasının liderleri de alınan tedbirler kapsamında evlerine kapanmak zorunda kaldı. Bu dönemde şirketler iş yapış süreçlerinde köklü değişikliklere gitti. Öyle ki artık pek çok toplantı ve görüşme online ortama kaydı, hedefler ve planlarsa neredeyse haftalık revize edilir hale geldi. Bu stresli günlerde CEO’lar da korona etkisini evlerinden yönetmeye çalıştı. CEO’ların bu zor günlerde biraz da olsun rahatladıkları yerlerse bahçeleri oldu. Bahçelerinde belki de hiç olmadığı kadar çok zaman harcadılar. Çiçeklerine, bitkilerine daha önce hiç göstermedikleri kadar ilgi gösterdiler. Kimi bahçe işlerine bu dönemde merak sardı. Yeni bitki ekenler de oldu, yeni bahçe düzenlemesi yapanlar da… Bahar ve yaz aylarına denk gelen bu dönemde temiz havanın, mis kokulu çiçeklerin, oksijen deposu ağaçların arasında bazen çıplak ayakla toprağa basarak çalışan CEO’lar, salgının olumsuz etkilerinden bu sayede uzaklaştı.

ONLINE TOPLANTILAR BAHÇEDE

NG Hotels İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, hava müsait oldukça tüm vaktini bahçesinde geçiren isimlerden biri. Bahçeyle ilgilenmeyi çok seven Gür, pandemi döneminde evde olduğu sürede bahçeyle ilgilenmek için daha fazla zamanı olduğunu söylüyor. Bu sürede sık sık çiçekçiye gidip bahçesi için mevsimlik çiçekler alıp diktiğinden söz eden Gür, “Yabani otları temizledim, yeşillikleri budadım, kuruyan çiçekleri temizledim, akşamları bahçeyi suladım. Hiçbir şey yapamadığım zamanlarda online toplantılarımı bahçede, doğanın içinde yaptım” diyor. Bahçesindeki her bitkinin kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade eden Gür, şöyle devam ediyor: “Daha çocukken anne babamızdan ağaç, çiçek ve yeşil sevgisini öğrenerek büyüdük. Bu nedenle tüm bitkilerim çok değerli. Ama kamelyam ve annemin kendi eliyle diktiği manolyam benim için ayrı bir önem taşıyor. Güneşin durumuna göre bahçenin her alanını kullanıyorum. Bu nedenle benim için bahçemin her yeri özel.”

YEŞİLTUTKUSU

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi’nin yeşile olan tutkusuysa pandemi öncesine dayanıyor. Bahçeyi terapi bölgesi olarak gören Çiftçi, işten eve geldiğinde saat kaç, mevsim ne olursa olsun mutlaka bahçede vakit geçiriyor. Bahçesindeki bitkilerin hepsini özenle kendisinin seçtiğini belirten Çiftçi, “Dolayısıyla hepsi benim için özel. Ayrıca yurt dışından Türkiye’de çok bulunmayan bitkileri getirip onları yetiştirmek benim için ayrı bir keyif. Bu açıdan değerlendirdiğimde özellikle passion fruit (çarkıfelek), plumeria (frangipani) ve şakayık çok kıymetli” diyor. Çiftçi’nin bahçeyle uğraşmayı bitirdikten sonra dinlenirken tercih ettiği bir köşesi var. Burada kahvesini içerek keyif yapıyor. Bahçesiyle olabildiğince kendisi ilgilenen Çiftçi, şunları anlatıyor: “Çim biçme, ilaçlama gibi rutin işlemler için bana yardımcı olan bir bahçıvanımız var. Ama bu konudaki en büyük yardımcım kızım.”

MEYVE AĞAÇLARI VAR

Bahçeyle normalde çok ilgilenmeyen Enuygun. com CEO’su Çağlar Erol, pandemi döneminde deyim yerindeyse işini bahçeye taşımış. Bu süreçte bahçesiyle daha fazla ilgilenmeye başlayan Erol, “Hem çitlerde kullandığımız hem evimize sarılacak şekilde büyüttüğümüz yasemin çiçeğimiz, kızımızın da ismi olması nedeniyle çok özel. Eşimin çiçek sevgisi sayesinde bir köşede gül bahçemiz, yasemin ve hanımelleriyle yılın bu dönemi rengarenk olan ve çok güzel kokan çit bitkilerimiz var” diyor. Gölgesinden çok yararlandıkları salkım söğüt ağacı, haziranda çiçeklerini toplayıp kuruttukları ıhlamur ağacı ve bahçelerinde kendiliğinden çıkan ve çok güzel meyve veren yenidünya ağacının bulunduğundan da bahseden Erol, şunları söylüyor: “Bahçemizin bir kısmını meyve ağaçlarına ayırdık. Bu bölümde erik, armut, elma ve nar ağaçlarımız var. Eşimin özel olarak ilgilendiği minik gül bahçemiz de yine bizim için özel bir alan.”

KENDİ İLGİLENİYOR

Evlere kapandığımız süreçte huzurla vakit geçirebildiği bir bahçeye sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu anladığını dile getiren Mars Investment Kurucusu Hakan Bucak, bahçede bolca zaman geçirip, video görüşmelerini bile burada yaptığını söylüyor. Bucak, “Bahçenin ve yeşilin önemini ve bize sağladığı huzuru bilsek de günlük yoğunluğumuzda doğanın değerini gözden kaçırabiliyoruz. Bu süreci fırsata çevirerek, günün büyük bir bölümünü bahçede geçirdim. Tam da bu dönemde; sardunyalar ve begonyalar, baharın geldiğini hissettirdiği için bahçenin en göze çarpan bölümünü oluşturuyor” diyor. Çam ağaçlarının ferah kokusunun yerinin kendisinde her zaman ayrı olduğundan da bahseden Bucak, şöyle devam ediyor: “Kitap okuduğum, yeni hedeflerimi ve kararlarımı şekillendirdiğim huzurlu bir köşem var. Bir şeyler araştırıyorsam mutlaka oraya geçiyorum. Bahçeyle kendim ilgilenirim. Çiçekleri ve iç mekan bitkilerini gün aşırı toprağın nemli olmasını sağlayacak kadar sularım.”

BAHÇE KEDİLERİ

İşlerinin ana odağı bitkiler olduğu için topraktan fışkıran her bitkinin kendisi için özel olduğunu söyleyen Zade Vital Genel Müdürü K. Taha Büyükhelvacıgil, ailesiyle bahçede vakit geçirmekten büyük keyif alıyor. Kızıyla birlikte kedileri çok sevdiklerini ifade eden Büyükhelvacıgil, “Bahçemizde kedilerle oynuyoruz. Böylelikle kızımın hayvan sevgisini ve şefkati öğrendiğini düşünüyorum. Kedilerle vakit geçirerek küresel ölçekte karşı karşıya kaldığımız pandemi sürecinde günün stresinden, biraz da olsa arınıyoruz” diyor. Büyükhelvacıgil, insanın ruhsal ve zihinsel bütünlüğü ve gelişimi için bahçede zaman geçirmesi gerektiğine inanıyor. Büyükhelvacıgil, şunları ekliyor: “Doğanın içinde vakit geçirmek aile içi iletişimi de kuvvetlendiriyor. Ayağınızı toprağa basıp stresten arındığınızı düşünmek bile insanı canlandırıp daha iyi hissetmeyi sağlıyor. Şehir koşuşturmacasına ara verip doğanın güzelliklerine odaklandığımda hayata çok farklı bir perspektiften bakabiliyorum.”

SEBZE ALANI ARTTI

Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer de bahçe tutkunu. Gacemer, havalar müsait olduğu sürece bahçede vakit geçirmeyi sevdiğini söylüyor ve “Pandemi boyunca doğa ve açık hava bize ilaç gibi geldi. Daha önce dekoratif bir peyzajımız varken pandemiden sonra bahçeye domates, biber gibi tarımsal eklemeler yaptık” diyor. Bahçesinde babasının diktiği gül ve ceviz ağacının kendisi için yerinin ayrı olduğunu söyleyen Gacemer, “Kış bahçesinin küçük samimi ortamı ailece en çok kaynaştığımız ve doğayla iç içe olduğumuz yer. Fırsat buldukça bahçeyle ilgilenmeye çalışıyorum özellikle mevsimlik çiçeklerimizi bizzat seçiyorum” diyor. Gacemer, bahçe sevgisini şöyle anlatıyor: “Bitkilerin canlı olduğunu unutmamak gerekiyor ve son raddeye kadar kaybetmemek için gerekli çabayı göstermek lazım. Mesela bahçıvanımızın kurudu diye vazgeçtiği gardenya çiçeğimizi atmadım, yaşaması için elimden geleni yaptım. Şu an zayıf olsa da çiçek açıyor ve o açan çiçekler bana inanılmaz keyif veriyor.”

ANILARINI BAHÇESİNDE YAŞIYOR

Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer için de bahçesi çok önemli. Bahçesinde meyve ağaçlarının, asmasının ve sebzelerinin olduğunu söyleyen Biçer, pandemi döneminde yoğun iş seyahatleri nedeniyle daha önce epeydir ilgilenemediği sebze yetiştirme işine ağırlık verdiğini söylüyor. Biçer, sebze yetiştirme tutkusunu şöyle anlatıyor: “Maydanozla başlamıştım şimdi hayli geniş bir sebze alanımız var. Sebze yetiştirmeyi çok seviyorum. Bahçemin en özel bitkileri çam türü bir ağaç. Ağlayan çam olarak biliniyor. Onu babam dikmişti. Bu ağacın altına bir hamak kurdum. Bir de şakayığımız var, o da babamın diktiği son çiçekti. Benim için çok özeller. Kızım Yasemin uzakta ve bahçedeki yaseminler de benim için çok özel. Manolyamız da var o da oğlum Oğuz’u hatırlatıyor. Küçükken ona tırmanır inemezdi. Şimdi her ikisi de yurt dışında eğitim görüyor.”



Cengiz Taş AKSA AKRİLİK GENEL MÜDÜRÜ

“TERAPİ GİBİ”



KÜMESİMİZ DE VAR Bahçeyle, bitkilerle, sebzelerle, meyvelerle ilgilenmenin insanı rahatlatan, keyif veren bir terapi yöntemi olduğunu düşünüyorum. Eşim gün içinde bahçe işlerine vaktinin önemli bir kısmını harcıyor. Ben de özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında bahçeye geniş zaman ayırdım. Bahçemizde ayrıca bir de kümesimiz var. Şu an 7 tavuk ve 1 horozumuz bulunuyor. Tabii kümes işi göründüğü kadar kolay değil.

MANOLYA VE ÇAM ÖZEL Manolya ağacımızı bu eve taşındığımız dönemde eşimin babası kızım için dikti. Kızım Zeynep, 18 yaşına geldiğinde manolyanın ilk çiçeğini vermesi unutamadığımız bir anı oldu. Oğlum Can Bora’nın ise tohumdan yetiştirdiği çam ağaçları var. Erguvanları çok seviyorum, 3 mevsimdir çiçek açıyorlar. Karantina döneminde bahçemize bir de sera kurduk. Vişne, kiraz, elma, erik, ayva, ıhlamur ve kestane ağaçlarımız da bahçemize renk katıyor.











Mert Karaibrahimoğlu PENTİ GİYİM CEO’SU

“ÇİMENE BASMAK BENİ RAHATLATIYOR”



YORGUNLUK ATIYOR Özellikle nisan-ekim döneminde bahçe işleriyle yakından ilgileniyorum. Çimene basmak beni rahatlattığı gibi toprak ve bitkilerle ilgilenmek de zihnimi dinlendiriyor. Bahçemin sessiz ortamı içinde duyduğum kuş sesleri, yoğun haftanın tüm yorgunluğunu geride bırakmama ve yeni haftaya daha zinde başlamama yardımcı oluyor. KAKTÜS BAHÇESİ VAR Zeytin ağacından sokak benjaminine, defneden lavantaya, begonvilden sardunyaya kadar pek çok kıymetli bitkim var. Bahçe kulübemizin çatısını dahi boş bırakmadık. Zeminine çakıl döşeyip, üzerine sulama ve bakım gerektirmeyen bir kaktüs bahçesi oluşturduk. Taş duvarlarımızın görüntüsünü kırmak için, duvarlara ahşap ızgaralar çakıp, üzerine kokusunu çok sevdiğimiz yaseminleri sardırdık.

DOSTUNUN HATIRASI Bahçemin her bir köşesi benim için çok özel. Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğim yakın dostum Ricardo’nun benim için dikmiş olduğu sokak benjamini ayrıca kıymetli ve değerli. Bu yıl bahçemizdeki merdiven inşaatını ağacının köklerine zarar vermeyeceği şekilde tamamlayabilmek için oldukça özenli davrandık çünkü yakın bir dosttan çok kıymetli bir hatıra benim için.











Zehra Işık ADİL IŞIK GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

TASARIMLARIMA İLHAM KAYNAĞI



ISPARTA GÜLLERİ Hem şirketimizin hem evimin bahçesinde hiç bu kadar vakit geçirmemiştim. Normalleşme süreciyle birlikte başlayan hemen hemen tüm çalışmalarımızı, açık havada ve sosyal mesafeyi koruyarak şirketimizin bahçesinde yürütüyoruz. Şu anda yasemin ve hanımelinin kokusu tüm bahçemizi sarıyor. Eşimin memleketi olan Isparta güllerinin de tam zamanı, renkleriyle yazı karşılıyorlar ve harika kokuyorlar.

STARLİÇE ÇİÇEĞİNİN YERİ Birkaç yıldır bahçe çiçeklerimize eklediğimiz kana çiçeklerimiz var, sabırsızlıkla onların açmasını bekliyorum. Şirkette penceremin önündeki starliçe çiçeğimin yeri de benim için ayrı. ‘Cennet kuşu’ ve’ sıcak sevgi’ anlamına da gelen bu çiçeğin hem estetik şeklini hem renklerini çok seviyorum. Desen olarak da mutlaka koleksiyonlarımızda kullandığımız bir çiçek. Çiçeklerimiz tasarımlarımıza ilham kaynağı oluyorlar.