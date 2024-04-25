Biletinial'dan yeni bir uygulama

Biletinial, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlayan yorum ve reyting uygulamasını devreye aldı. Uygulama sayesinde Biletinial üyeleri ilgilerini çeken etkinliği, gerçekten izlemiş olan kullanıcıların yorum ve puanlarını okuyarak karar verebilecek. Biletinial’ın yorum uygulamasında dikkat çeken bir diğer özellik de üniversitelerin tiyatro eleştirmenliği bölümlerinde lisans ve yüksek lisans yapan gençlerle oluşturulan ‘genç yazar’ ekibi. Geleceğin profesyonel tiyatro eleştirmenleri olacak genç yazarlar, oyunlar izleyip Biletinial’ın web sitesinde yorum ve analizlerini yayımlayabiliyor.

Biletinial CEO’su Ulaş Uslu, “Şirket olarak kullanıcı deneyimini çok önemsiyoruz. Gerçek kullanıcılar tarafından yazılan bağımsız değerlendirmelerle kullanıcılarımızın tercihlerini daha kolay, hızlı ve objektif yapmalarını sağlıyoruz” dedi.

Türkiye’deki sinema salonlarının yüzde 60’ına hizmet veren, bu alandaki satışların yüzde 65’ini, toplam tiyatro bilet satışlarının ise yüzde 80’ni gerçekleştiren Biletinial, sinema ve tiyatro severler için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Şirket sinema ve tiyatro alanında gerçek kullanıcı deneyimi ile oluşturulan yorum ve reyting uygulaması devreye alarak, Türkiye’de bir ilke imza attı.

Sinema, tiyatro, opera, konser ve spor kategorisinde ayda ortalama 5 milyon bileti seyircisi ile buluşturan Biletinial, www.biletinial.com adresi üzerinde satılan tüm etkinlikler için yorum ve reyting uygulaması başlattı. Biletinial CEO’su Ulaş Uslu, yorum ve reyting uygulaması hakkında şu bilgileri verdi: ”Biletinial olarak en önemli önceliklerimizden biri, kullanıcılarının web siteleri üzerinden sundukları her hizmete zahmetsiz ve hızlı bir şekilde ulaşabilmeleri. Bu hız çağında etkinliklerle ilgili bağımsız görüşlerin kültür sanat takipçileri için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu amaçla da sitemizde yorum ve reyting uygulamasını hayata geçirdik ve sektörümüzde bir ilke imza attık. Uygulamamız kapsamında, her etkinlik sonunda müşterilere SMS ile kişiye özel link gönderiyor ve katılım sağladığı etkinlikle ilgili görüşlerini bizimle paylaşmasını rica ediyoruz. Gelen yorumlar tamamen şeffaf bir şekilde sitede ve iş ortaklarının panelinde yayınlanıyor. Bu yorumlar o etkinlikle ilgili diğer kullanıcılara da bir fikir veriyor.”

Uslu, uygulamanın işleyişiyle ilgili şu bilgileri verdi; “Her etkinlik sonunda müşterilere SMS ile gönderdiğimiz kişiye özel link ile görüşleri soruluyor. Gelen yorumlar tamamen şeffaf bir şekilde sitede ve iş ortaklarının panelinde yayınlanıyor. Çok kısa zamanda 100 binden fazla yorum, gerçekten etkinliğe katılan izleyicilerden toplandı. Doğrulanmış seyircilerden yorum alan tek firma Biletinial. Siteyi ziyaret eden kullanıcılar, inceledikleri etkinlikle ilgili hem profesyonel eleştirmen yorumlarını hem de etkinliği daha önce deneyimlemiş seyircinin kişisel duygu ve düşüncelerini görebiliyor. Bu şekilde ilgilendiği film, oyun, stand up gösterisi ya da konser hakkında birebir ve bağımsız görüşleri önceden edinebiliyor.”

Geleceğin eleştirmenleri Biletinial’da

Biletinial’ın yorum uygulamasında dikkat çeken bir diğer özellik de üniversitelerin tiyatro eleştirmenliği bölümlerinde lisans ve yüksek lisans yapan gençlerle oluşturulan ‘genç yazar’ ekibi. Geleceğin profesyonel tiyatro eleştirmenleri olacak genç yazarlar, oyunlar izleyip Biletinial’ın web sitesinde yorum ve analizlerini yayımlayabiliyor.