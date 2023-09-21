BN Hotel kış sezonunu 'Silence Studio' ile karşılıyor

Mersin İçmeler’de konumlanan, fiziksel ve ruhsal bedene iyi gelecek tüm aktivite ve hizmetleri bünyesinde toplayan BN Hotel Thermal & Wellness Hotel, yoga ve spiritüel alanlarda şifa kamplarına ev sahipliği yapacak ‘Silence Studio’ kapılarını açtı.

Termal turizm sektörüne “lifstyle thermal” konseptini getiren ve yeni yatırımlar yapan BN Hotel Thermal & Wellness, misafirlerinin bedensel ve ruhsal olarak şifalanması için tüm hizmetleri barındırmayı hedefliyor.

Termal kaynağından gelen şifalı suyu, çeşitli bakım ve masajlarla özel hizmet veren donanımlı SPA’sı, kendi topraklarında yetiştirdiği besinlerle zenginleşen mutfağından çıkan lezzetleri, konforlu ve şık odalarıyla BN Hotel şifa odaklı kamplar ve atölyelerle de misafirlerinin ruhsal ve bedensel ihtiyaçlarını karşılayacak. Yeni açılan ‘Silence Studio’ ile Yoga, Reiki gibi spiritüel alanda şifalanmaya odaklanan misafirlerini ruhsal şifa yolculuğuna çıkaracak.

Astro Şifa Kampı’ ile kapılarını açan ve ilk kez Kenan Yasin “Medikal Astroloji”, Hande Kazanova “2024 Şifa Odaklı Burç Yorumları” söyleşileri ile misafirlerini ağırlayan ‘Silence Studio’ yıl boyunca yoga grupları ağırlanmaya ve atölyeler düzenlenmeye devam edecek. BN Hotel’de doğayla baş başa, sessizlik içinde tam bir ruhsal arınma ve bambaşka bir tatil deneyimi yaşayacak.

2023 yılı sonunda hedef 160 bin misafir

Balsuyu ve Narlı ailelerinin yatırımıyla hayata geçen BN Hotel Thermal & Wellness, 2020 yılında 55 milyon USD yatırımla açıldı. Pandemi sebebi ile 2021 yılında misafir ağırlamaya başlayan ve yılda yaklaşık 250 bin kişi ağırlama kapasitesine sahip otel yurtiçi ve yurtdışından turist çekiyor. “Yurt dışı müşteri portföyümüzün büyük bir kısmını ise Avrupa, Orta Doğu ve Rusya’dan gelen misafirler oluşturuyor” diyen BN Hotel Genel Müdür Yardımcısı Pınar Kurt, “Türkiye’nin mineral değerleri ile birleşen doğası, sağlık turizmine kattığı değer yurt dışında yeterince tanıtılmıyor. Turizm sezonunu 12 aya yaymak, katma değer yaratmak ve turizm çeşitliliği oluşturmak hedefiyle oluşturduğumuz “lifestyle thermal” konsepti ile Türkiye termal turizmini dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Her yaş grubunun ilgisini çekmek, her geçen gün hizmet kalitemizi artırmak ve müşteri memnuniyet oranlarını yüzde yüze yaklaştırmak için sürekli yeni yatırımlar yapıyor, konseptimize yeni hizmetler ekliyoruz. “Yoga Atölyesi” de bu yatırımlardan sadece biri. Kapımızdan giren herkese hitap edecek bedensel ya da ruhsal bir şifa kaynağımız olacak. Atölye de yıl boyu Yoga gruplarını ağırlamayı, spiritüel alanda çeşitli atölye ve söyleşilere ev sahipliği yapmayı planlıyoruz. BN Hotel tam bir inziva ve şifa oteli” dedi. Bu yıl sonunda 160 bin kişi ağırlamayı ve yüzde 70 doluluğa ulaşmayı hedefleyen BN Hotel Thermal & Wellness, Mersin havalimanının devreye girmesi ise yabancı turist ağırlamasını ise yüzde 50’ye çıkarmayı amaçlıyor.

Yılın 12 ayı her yaştan insana hizmet

Danyal Peygamber’den Aziz Pavlus’a, Şahmeran’dan Antik Roma yoluna 9 bin yıllık tarihe şahitlik eden, doğası, tarihi ve gastronomisiyle Türkiye’nin turizm değerlerinden Mersin’de konumlanan BN Hotel Thermal & Wellness, İçmeler mevkinden doğan 6268 mg/lt mineral değeri ile Türkiye’nin en değerli termal kaynağını “lifestyle thermal” konsepti ile turizme kazandırdı. 450 dönüm arazi üzerinde, 348 dönümü tarımsal faaliyetler, 102 dönümü otel yerleşkesi olarak yükselen BN Hotel, resort ve termal otel hizmetini birleştiren, farklı tatil beklentilerini verdiği hizmetlerle bünyesinde barındıran özel bir otel.