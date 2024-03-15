BN Hotel, Türkiye’nin en çok beğenilen ilk 10 oteli arasına girdi

Türkiye’nin önde gelen otel değerlendirme platformlarından biri olan Otelpuan, her yıl olduğu gibi bu yıl da misafir değerlendirmeleri üzerinden Türkiye’nin en beğenilen 100 tesisini belirledi.

Mersin İçmeler mevkiinde ‘Luxury Thermal’ konseptiyle hizmet veren BN Hotel Thermal & Wellness, her yıl otel değerlendirme platformu Otelpuan.com’un değerlendirmeler ve puanlamalara göre belirlediği en iyi 100 otel sıralamasında Türkiye’nin en çok beğenilen ilk 10 oteli arasına girdi.

Türkiye’nin önde gelen otel değerlendirme platformlarından biri olan Otelpuan, her yıl olduğu gibi bu yıl da misafir değerlendirmeleri üzerinden Türkiye’nin en beğenilen 100 tesisini belirledi.

Türkiye’nin ilk ve tek ‘luxury thermal’ oteli olma özelliği taşıyan BN Hotel Thermal & Wellness, sunduğu hizmetlerle Otelpuan.com'un düzenlediği memnuniyet puanı ile belirlenen sıralamada 100 otel içinde ilk 10’a girerek büyük başarı elde etti.

Doğrulanmış üç milyona yakın misafir yorumları ile bu yıl 15. kez Türkiye’nin en beğenilen otellerini ödüllendiren Otelpuan.com, 2023 yılı boyunca web sitesine bırakılan yorumlar ve puanlamalara göre değerlendirme yaptı. Buna göre ilk 100 tesisin belirlendiği sıralamada, BN Hotel, en beğenilen ilk 10 tesis arasına girerek 2024 Otelpuan Ödülünü almaya hak kazandı.

Türkiye’nin En Donanımlı Spa’sı

Toplamda 9 farklı oda kategorisinde 246 oda, 3 villa, 644 yatak kapasitesi ile farklı ihtiyaçlara yönelik alternatifli konaklama hizmeti sunan BN Hotel Thermal & Wellness, eğitimden istihdama, tanıtımdan gıda üretimine kadar pek çok alanda Mersin turizmine öncülük ediyor. 'Luxury Thermal' konseptiyle hizmet veren ve 11 bin 500 metrekarelik alanda 35 farklı termal havuzu bulunan Türkiye’nin en büyük SPA alanına sahip otel, 2023 World Luxury SPA Awards'da Luxury Thermal Hotel Spa, Best Interior Design ve Luxury Mineral Spring Spa kategorilerinde üç ayrı ödül aldı. Otel ayrıca, Avrupa'nın En iyi Luxury Thermal Hotel Spa'sı seçilirken, TripAdvisor'dan ise Travelers Choise 2023 ödülünün sahibi oldu.