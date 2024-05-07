CEO Life Bahar sayısı çıktı

Liderlerin yaşam dergisi CEO Life'ın yeni sayısı çıktı.

7.05.2024 17:18:200
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CEO Life Bahar sayısı çıktı

CEO Life Dergisi Bahar 2024 sayısı çıktı. 

Liderlerin yaşam dergisi CEO Life'ın yeni sayısının kapağında Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ile yapılan söyleşi yer alıyor. 

Haluk Kayabaşı ve yaşam felsefesi iş dünyasına ilham verecek keyifli bir okuma sunuyor. 

Kapakta ayrıca, Ahmet Demir ve Hüseyin Yücel ile yapılan röportajlar da bulunuyor. 

CEO Life'ın bahar sayısında, bahar kutlamaları da yer alıyor. Yaza ağır ağır ilerlerken; iş dünyasının baharı nasıl kutladığı da CEO Life sayfalarında yer alıyor. 

Her yıl CEOClub üyeleri arasında gerçekleştirilen CEO Profil anketinin sonuçlar da bahar sayısında bulunuyor.

CEO Life dergisindeki bir araştırmada ise CEO’ların en çok Japonya’ya seyahat etmek istediği görülüyor.

Geçtiğimiz bayram tatilinde Japonya hayallerini gerçekleştiren pek çok iş insanı vardı. Bunlardan bazıları ile yapılan röportajlar da CEO Life sayfalarında yer alıyor. 

* CEO Life Dergisi Bahar 2024 sayısına BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ


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