CEO'ların vazgeçemedikleri: 5 isim anlattı

İş dünyasında yüksek tempoya rağmen doğayla bağını koparmayan yöneticiler zaman zaman kamp yaparak hem zihinsel hem fiziksel olarak yenileniyor.

Hande Yavuz Çalık / [email protected]

CEO Life / Bahar 2025

Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı

"Zihinsel Sınırı Test Ettik"

Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı da doğada vakit geçirmeyi, özellikle de kamp yapmayı bir tutku olarak tanımlıyor. Yalı, sevdiği dostları, ekip arkadaşları ve onların aileleriyle birlikte çoğu zaman spontane gelişen doğa kamplarına katılıyor. Bu deneyimlerde benimsediği birkaç temel kuralı olduğunu belirterek şunları aktarıyor: “Doğaya yüzde 100 saygılı olmak, birbirimizin sınırlarına saygı duymak ve elbette olabildiğince çok yeni deneyim yaşamak...”

Yaklaşık sekiz yıl önce çalışma arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları uzun soluklu bir kamp turunun, doğayla kurduğu ilişkiyi tamamen değiştirdiğini söyleyen Yalı, şöyle devam ediyor: “Bu maceraya, ortağım Tunca’nın cesaretlendirmesiyle adım attım. İlginçtir ki onun da bu alandaki ilk deneyimi olduğunu sonradan öğrendim. Ancak bunu önceden bilseydim bile bu yola çıkmaktan vazgeçmezdim. Sekiz gece dokuz gün boyunca dağların eteklerinde, köylerin yakınında ve deniz kenarında kurduğumuz kamplar bize yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel sınırlarımızı da test etme fırsatı sundu. Araç ve malzemelerimiz her ne kadar ideal olmasa da karşılaştığımız zorluklar, ekip olarak dayanışmamızı güçlendirdi ve yaratıcı çözümler üretme yeteneğimizi geliştirdi.”

“Takım Ruhu Güçlendi”

“Doğada vakit geçirmek sadece kişisel gelişimime katkıda bulunmakla kalmıyor; aynı zamanda ekip arkadaşlarımın farklı özelliklerini tanımamı da sağlıyor. Farklı zorluklarla başa çıkarken gösterdiğimiz kararlılık ve yaratıcılık sayesinde takım ruhumuz daha da güçlendi. Doğada karşılaştığımız belirsizliklere karşı mücadele etmeyi start up dünyasında sıklıkla karşılaştığımız dinamik ortamı yönetmeye benzetiyorum. Dolayısıyla doğada kazandığımız esneklik, yenilikçi çözümler üretmek için gerekli olan zihinsel çevikliği geliştirmemize yardımcı oluyor.”

Emlakjet CEO’su Tolga İdikat

“Boks zihnimi boşaltıyor”

Emlakjet CEO’su Tolga İdikat’ın en büyük tutkusu boks. Yaklaşık iki yıl önce haftada üç gün düzenli olarak antrenmanlara başlayan İdikat, bu spora yönelmesinin tamamen bir rastlantı sonucu gerçekleştiğini anlatıyor: “Bir alışveriş merkezinde, çocuklarımın ödevi için çıktı alırken özel ders verilen bir boks stüdyosunun önünden geçtim. Merak edip bilgi aldım ve ilk fırsatta denemeye karar verdim.” O andan itibaren boks, hem bedensel hem zihinsel olarak yaşamında önemli bir yer edinmiş İdikat’ın. Sporun mental yönüne de dikkat çeken İdikat, şöyle devam ediyor: “Her antrenmanda strateji geliştirme becerilerimi kullanıyorum. Rakibe karşı plan yapmayı, ani durumlara uyum sağlamayı öğreniyorum. Zaman zaman yaptığım antrenman maçları da rekabetin heyecanını ve adrenalini yeniden hissetmemi sağlıyor. Günün yorgunluğunu üzerimden atmak, zihnimi boşaltmak ve enerjimi tazelemek için boks benim en güçlü aracım.”

“Sürdürülebilir Dinamizm"

“Gençlik yıllarımda yaklaşık 11 yıl boyunca Amerikan futbolu oynadım, üniversite ve kulüp takımlarında mücadele ettim. Temaslı ve rekabet gerektiren sporları her zaman çok sevmişimdir. Sporun iş hayatına doğrudan olumlu katkıları olduğuna inanıyorum. Spor insana; disiplin, zorlu durumlara hızlı adapte olmak ve pes etmemek gibi beceriler kazandırıyor. Aynı zamanda rekabeti bir avantaja dönüştürerek sürdürülebilir bir dinamizm oluşturmayı mümkün kılıyor.”

Gilda&Partners Yönetici Ortağı Jilda Bal

“Zihinsel Dayanıklılık Sağladı”

Gilda&Partners Yönetici Ortağı Jilda Bal, hayatı boyunca sporu ihmal etmedi. Ancak triatlon, bu ilgisinin ulaştığı en ileri nokta oldu. Yüzme, bisiklet ve koşuyu bir araya getiren bu zorlu branş yalnızca fiziksel değil, zihinsel olarak da güçlü olmayı gerektiriyor. Bal, triatlonun kendisine kattıklarını şöyle özetliyor: “Bu spor, bana özgürlük hissiyle birlikte kendi sınırlarımı yeniden keşfetme fırsatı sundu. Haftalarca süren antrenmanlar, erken saatlerde başlayan günler ve yoğun tempoya rağmen spor disiplinimi sürdürmek büyük bir kazanım oldu. Ironman yarışını tamamladığımda hissettiğim başarı, sadece bedensel değil, zihinsel dayanıklılıkla da şekillendi. Disiplinler arasında geçiş yapmayı, uzun mesafelerde sabırlı ve kararlı olmayı gerektiren bu yolculuk zamanla bir tutkuyla birleşti ve yaşamımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.”

“Dengede Kalmayı Öğrendim”

“Triatlon gibi yüksek odaklanma ve disiplin gerektiren bir sporla ilgilenmenin, iş hayatında daha etkili bir rol üstlenmemi sağladığını düşünüyorum. Özellikle uzun soluklu antrenmanlar, zaman yönetimi becerimi geliştirdi; her türlü zorluğa karşı soğukkanlı kalma yetkinliğimi pekiştirdi. Günlük antrenmanlar ile iş programını birlikte yürütmek, yoğun tempoya rağmen dengede kalmayı öğretti. Triatlonda karşılaştığım sınavlar ve sınırlarımı zorlama deneyimi, iş hayatında karşıma çıkan engellerle başa çıkarken önemli bir avantaj sağladı."

ESCON Enerji CEO’su Onur Ünlü



"Kayak Aile Hobimiz Oldu"

ESCON Enerji CEO’su Onur Ünlü’nün vazgeçemediği iki tutku var: Kayak ve motor sporları. Küçük yaşlardan itibaren hayatında yer alan kayak, aralıksız sürdürdüğü tek spor. Motor sporlarına olan ilgisi geçmişte amatör karting yarışlarıyla başlıyor. Bugün ise bu tutkusunu izleyici olarak yaşamaya devam ediyor. Kayakla ilk kez ortaokul yıllarında, bir yarıyıl tatilinde ailesiyle gittikleri Bolu Gerede’de tanışan Ünlü, o günden bu yana bu sporu hayatından hiç çıkarmadığını söylüyor. Üniversite yıllarında okul takımında yarışarak bu tutkusunu daha da ileri taşıdığından bahsediyor. “O dönem kurulan bazı dostluklar hala devam ediyor” diyen Ünlü, kayak sevgisinin zamanla ailece paylaşılan bir uğraşa dönüştüğünü şöyle anlatıyor: “Bu sporu o kadar benimsedim ki eşimi de teşvik ettim, oğlumuz henüz dört yaşındayken kayak yapmayı öğretmeye başladım. Oğlumun, milli sporu kayak olan Avusturya kökenli bir kolejde eğitim görmesiyle birlikte kayak, aile hobimiz haline geldi. Artık yaz tatillerinden çok, kış tatillerini dört gözle bekliyoruz. Sezonsal bir spor olduğu için de her fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz.”

“Mental ve Fiizksel Yenilenme”

“Bembeyaz karla kaplı dağlarda, sessizlik ve dinginlik içinde kayak yapmak, zihnimi boşaltabildiğim ve gerçek anlamda huzur bulduğum tek aktivite. Bu deneyimin iş hayatıma da doğrudan olumlu yansıdığını söyleyebilirim. Yoğun iş temposu ve sivil toplum görevlerimin yarattığı baskıya karşı hem mental hem fiziksel olarak yenilenmemi sağlıyor. Ayrıca kayak yaparken doğa koşullarına odaklanmak, anlık kararlar almak ve hızlı tepki vermek gerekiyor. Bu özelliklerin, hızla değişen iş dünyasında stratejik düşünme ve problem çözme becerilerimi güçlendirdiğine inanıyorum.”

Link Bilgisayar Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Geyik





“En Büyük Tutkum Kızlarım”

Link Bilgisayar Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Geyik için hayattaki en kıymetli şeylerden biri, iki kızıyla geçirdiği özel anlar. Her biriyle farklı ama anlamlı etkinlikler yaparak anılar biriktirmenin kendisi için tarif edilemez bir mutluluk kaynağı olduğunu söylüyor. Büyük kızı İlayda’yla birlikte konsere gitmek, müziğin ritmine kendini bırakmak ve sevdikleri şarkılara hep bir ağızdan eşlik etmek, Geyik’in vazgeçemediği anlardan. “Kalabalığın içinde birlikte şarkıları dinlemek ve yanımda kızımın varlığını hissetmek, vazgeçilmezlerim arasında” diyor. Küçük kızı İdil’in en büyük tutkusunun resim çizmek olduğunu belirten Geyik, “Onu resim çizerken izlediğinizde o tutkusunu fark etmemeniz imkânsız. Onunla beraber resim yapmanın bende bambaşka bir yeri var. Birlikte hayal gücümüzü kâğıda taşımak ve sonunda ortaya çıkan o rengârenk eserleri görmek, her seferinde kalbimi ısıtıyor” diye devam ediyor.

“En Değerli Alışkanlığım”

Kızlarımla yaptığım etkinlikler, hayatımı güzelleştiren, ruhumu dinlendiren ve hep hatırlanacak anılar biriktirmemi sağlayan en değerli alışkanlıklarım. Çünkü onlar benim için sadece kızlarım değil, aynı zamanda hayatın en güzel hediyeleri.”