OSMAN ARAR ORKA HOLDİNG GENEL KOORDİNATÖRÜ

ORGANİK TARIMA BAŞLADIK



VÜCUDUN İHTİYACI Organik beslenme ailecek önem verdiğimiz bir konu. Günümüzün modern dünyasında maalesef her türlü kimyasala maruz kalmış meyve ve sebzeleri tüketmek durumunda kalıyoruz. Aslında vücudumuzun en çok ihtiyacı olan besinleri en iyi şekilde sağlayacak olan sebze ve meyveler organik olanlar.

“ARAZİ SATIN ALDIK” Uzun bir süredir beslenmemize ve yediklerimizin kalitesine dikkat ediyoruz. Fakat son birkaç yıldır yaşadığımız çevrenin avantajlarını kullanmaya karar verdik ve 10 aile birlikte 1 dönümlük bir arazi satın alarak organik tarıma başladık. Hiçbir kimyasal kullanmadan ve döllemeyi bile arılar yardımıyla yaparak her birimiz kendimize yetecek kadar meyve ve sebze yetiştiriyoruz. Ortak seramız bizim için hem yararlı hem keyifli bir proje oldu.

“DİKKAT ETTİĞİMİZ KRİTİK NOKTA” Organik beslenme ve tarım hususunda en çok dikkat ettiğimiz şey meyve ve sebzeleri mevsimine göre yetiştirmek ve tüketmek diyebilirim. Her birimiz kendi ihtiyaçlarımız ve tüketimimizi göz önünde bulundurarak üretim yapıp, yetiştirdiğimiz sebze ve meyveleri mevsiminde tüketiyoruz.



OSMAN ARAR’DAN 3 GÜNLÜK ORGANİK DETOKS

Zaman zaman 3 günlük sıvı diyeti yapıyoruz. Bu detoksta tükettiğimiz sıvının tarifi de şöyle:

Malzemeler

3salatalık,

3 limon

2 yeşil elma

2 demet maydanoz

Yapılışı Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağında sıkın. Bunları 3 gün süre ile içerseniz detoks uygulamış olursunuz.