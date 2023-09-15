Club Med Türkiye müşteri bazında 3 haneli büyüdü

Dünyanın dört bir yanında 70 yılı aşkın süredir tatil deneyimleri sunan Club Med, turizm sektöründe öncüsü olduğu her şey dahil konseptini zenginleştiriyor.

Club Med Avrupa ve Afrika CEO’su Anne Browaeys, İstanbul ziyaretinde markanın yeni dönem stratejisini ve Türkiye pazarındaki hedeflerini açıkladı.

Club Med, 74 yıldır devam eden yolculuğunda, 32 ülkedeki yaklaşık 70’e yakın tesisi ile sadece bir turizm markası olarak değil, aynı zamanda bir statü sembolü olarak görülüyor.

Club Med, yeni dönemde de tüketiciler tarafından en çok arzu edilen destinasyonlarda, misafirlerine 25’ten fazla kara ve su sporu, başarılı tasarımcıların imzasını taşıyan tesisler ve gurme mutfaklar içeren özel deneyimler sunmayı hedefliyor.

Markanın 2023 sezonunda uygulamaya koyduğu büyüme stratejisi hem global ölçekte hem de Türkiye pazarında başarılı sonuçlar vermeye başladı. 2024 ikinci yarı erken rezervasyon oranları ise 2023 ikinci yarıya kıyasla yüzde 225 arttı.

Club Med’den Türkiye pazarında %120 İş Hacmi Artışı

Karayiplerden Fransız Alplerine, Avrupa’dan Hint Okyanusu’na ve Kuzey-Güney Amerika’dan Asya’ya kadar 70’ten fazla destinasyonda izi bulunan Club Med’in Türkiye’de Antalya Palmiye ve Bodrum Palmiye olmak üzere iki tesisi bulunuyor. Club Med Türkiye pazarının 2023 yılı ilk 8 aylık sonuçlarında hedef rakamlarının üzerine çıkarak %120’lik bir iş hacmi artışı gerçekleşti. Türk pazarının tercih ettiği destinasyonlar arasında Fransız Alplerinde kayak tatil köylerinde önceki yıla göre %276, Antalya ve Bodrum tesislerinde %60, Maldivler, Seyşeller, Mauritius gibi uzun mesafe destinasyonlarda ise %100’lük artış gerçekleşti.

Club Med Avrupa ve Afrika CEO’su Browaeys, her yıl 3 ila 5 yeni tesis açmak ve mevcutları yenileme yoluyla portföylerini büyütmeyi amaçladıklarını açıkladı. Browaeys, “Club Med 1950'den bu yana olduğu gibi yeni dönemde de lüks Exclusive olarak hizmet vermeye devam edecek. Yıllar içinde tesislerimizi, hizmetlerimizi daha premium ve mükemmel hale getirmek için sürekli yenilendik. Dijitalleşme, temassız hizmetler ve tatil deneyiminin tamamen kişiselleştirilmesi gibi çalışmalarımız ve her zaman inandığımız sosyal sorumluluk duygumuz var. İlk Exclusive Collection dağ tatili beldemiz Club Med Val d’Isère ve Tignes geçen sene yenilenerek açıldı. Aynı zamanda lüks beklentisini de karşılayacak olan dört farklı ürün altında toplanan ve 19 lüks konaklama biriminden oluşan Exclusive Collection serisini yarattık. Tamamen lüks üst kategori tesisler, lüks özel alan ve hizmete sahip özel tesisler, villa ve dağ evleri ve 5 direkli özel yelkenli ile gezi programları, birbirinden farklı özel ruhu yansıtmaya devam ediyor. Yeni marka konumlandırmamız ve yeni kampanyamız L’Esprit Libre de her anın tadını çıkarabilen, içimizdeki özgür ruhu destekleyen anlara bizi daha da yaklaştırırken, sıra dışı yaşam stili ve anılar yaratma düşüncemizi destekliyor. Biz duygu yüklü, özgür, zarif ve eğlenceli unutulmaz tatillerin simyacısıyız” dedi.

Browaeys; “Dünya genelinde çok seyahat ettim ve Türk müşterilerinin Club Med'in ruhunu en iyi şekilde benimsediğine inanıyorum. Club Med tatil köylerinde Türk müşterilerinin memnuniyet oranı en yüksek seviyede ve %98’e ulaşıyor” dedi.

Browaeys, sözlerine şöyle devam etti: “Club Med her şey dahil açılımı altında bu arayışı yıllardır karşılıyor. Örneğin, sürdürülebilirliğin temel bir ilkesi olarak bulunduğumuz her ülkede yerel üreticileri destekliyoruz. Ancak şimdiye dek yaptıklarımızla yetinmiyoruz. Yeni dönemde ‘Happy to Care’ programını hayata geçiriyoruz. Program kapsamında tek kullanımlık plastik sınırlamasından, enerji tüketimini daha iyi yönetmeye, kültürel korumayı daha da güçlendirmeye, gıda israfını önlemeye kadar iddialı olduğumuz alanlarda birçok yeniliğe daha imza atıyoruz. 'Mutluluğun Kimyası' formülünü benimseyen ve bu formülü sürekli olarak geliştirmeye odaklanan Club Med, dinginlik veya iç huzuru odağına alıyor. DNA’sında bulunan Fransız mirasından izler taşıyan Club Med ruhu, sadelik, doğayla uyum, lüks ve özgürlük, özgünlüğe dönüş kavramlarını öne çıkarıyor. Bu ruhla uyumlu olarak yenilenen marka kimliğiyle Club Med, çiftlerin, çevre bilincine sahip Y kuşağının ve kuşaklar arası ailelerin ilgisini çekecek, piyasadaki en çok tercih edilen yaşam tarzı tatil markası olmaya devam etmeyi hedefliyor.'