Darüşşafaka, kurumsal derecelendirme notuyla zirvede

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka Cemiyeti, kurumsal yönetim ilkelerine uyum notunu 10 üzerinden 9,80’e yükseltti. “Şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sürdürülebilirlik” ilkeleri doğrultusunda 2013 yılından beri bağımsız kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu yayımlayan Darüşşafaka Cemiyeti, bu yıl da zirvedeki yerini korudu.

Kuruluşunun 160. yılını kutlayan ve “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonu doğrultusunda çalışmalarını yürüten Darüşşafaka Cemiyeti, geçtiğimiz sene 9,77 olan kurumsal yönetim ilkelerine uyum notunu 9,80’e yükseltti. On bir yıldır kurumsal yönetim ilkelerine uyum notunu düzenli olarak artıran Darüşşafaka Cemiyeti, 9,80 notuyla yine sivil toplum alanında en yüksek nota sahip kuruluş oldu.

Darüşşafaka Cemiyeti'nin kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunun derecelendirilmesine ilişkin Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından açıklanan 2023 yılı raporu, Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları altındaki 302 kriterin analizi sonucu hazırlandı.

Babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara 5. sınıftan liseden mezun oluncaya kadar sekiz yıl boyunca tam burslu, yatılı, kolej seviyesinde eğitim olanağı tanıyan Darüşşafaka Cemiyeti; "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sürdürülebilirlik" ilkeleri doğrultusunda yürüttüğü proje ve çalışmalarla bu yıl da notunu artırdı.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin, bağımsız kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptıran Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, her yıl üst üste yükselen notların kurum için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Başkan Güleç, “Bu yıl 160. yılını kutlayan Cemiyetimiz, hayırsever milletimizin yaptığı bağışlarla çocuklarımızın en iyi eğitimi alarak daha iyi bir geleceğe sahip olması için çalışıyor. 2013 yılında 8,40 puanla başladığımız bu yolculuk, Cemiyetimizin şeffaf ve hesap verebilen yönetim anlayışının sonucu her geçen yıl yükselerek devam ediyor. Bağışçılarımıza karşı en büyük sorumluluklarımızdan biri de notumuzu hep zirvede tutmak. Bunun için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.