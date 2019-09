Detoksla arınma

Nilüfer Gözütok Ünal

Stres, sağlıksız beslenme ve çevre etkilerinden kaynaklanan toksinler vücutta aşırı biriktiğinde kişiyi mutsuz ve halsiz kılıyor. Dahası kronik hastalıklara dönüştüğünde de sonuçları yıkıcı olabiliyor. Uzmanlara göre bu nedenle detoks şart. LifeCo Well-being Centers Kurucusu Ersin Pamuksüzer, detoksu; doğal terapiler, hareketlilik ve sağlıklı çevre koşullarıyla kişinin ruh, beden ve zihin bütünlüğünün birlikte arındırılarak daha anlamlı ve kaliteli hayatlar yaşamasını sağlayan bir yolculuk olarak tanımlıyor. Mandarin Oriental, Bodrum Spa & Wellness Direktörü Fatoş Dülger de özellikle iş dünyası temsilcilerinin maruz kaldığı stresin, vücuda farkında olmadan yük bindirip zihinsel yorgunluğa neden olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Enerji düşüklüğü ve sağlıksız yaşam tarzını da tetikliyor. Detoks programlarında bedensel ve zihinsel arınmanın uyumlu olması yıllardır biriken yüklerden kurtulmak adına çok önemli. Gıda programları; düzenli egzersiz, düzenli masaj ve sauna ziyaretleriyle mutlaka desteklenmeli.” Sianji Grup Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, detoksa vücudu dinlendirmek olarak bakıyor. Ofiste uzun süre oturmanın, hareketsizlik ve yoğun stres gibi diğer faktörlerin sağlığı tehdit ettiğini ifade eden Çakır, bu açıdan detoksun iş dünyasının odağında olması gerektiğini söylüyor. Six Sences Kaplankaya Genel Müdürü Husseyn Atakishiyev ise uyuşukluk, dikkatsizlik, cilt döküntüleri, saç dökülmesi, uykusuzluk ve kilo alımını detoksa ve arınmaya ihtiyaç duyan bir sistemin semptomlarından olduğunu belirtiyor. “Detoks vücuda ihtiyacı olan enerjiyi kazandırır. Aynı zamanda ruhsal ve zihinsel bir rahatlık sağlar” diye konuşuyor.

DÜNYANIN EN İYİLERİ Dünyada detoks dendiğinde ön plana çıkan birçok merkez var. Conde Nast ve birçok uluslararası yayının listesine girmeyi başaran, iş dünyasının da her dönem uğrak adresi olan bu merkezlerin hangileri olduğuna gelince… Bu konuda Tayland’daki Absolute Sanctuary listenin bir numarası konumunda. Onu Avusturya’da Vivamayr Altaussee, İspanya’daki Sha Wellness Clinic, Almanya’daki Ayurveda Parkschlösschen, Portekiz’deki Vilalara Longevity Thalassa, Avusturya’daki Park Igls, Puket’teki Phuket Cleanse Detox&Fitness Resort, Bali’deki Como Shambhala Estate Wellness, Hindistan’daki SwaSwara ve Ananda Detox takip ediyor. Tayland’ın Koh Samui adasında konumlanan Absolute Sanctuary, wellness uygulamalarının yanı sıra berrak suyu, beyaz kumdan oluşan kumsalı ve hemen bir ormanın kıyısında oluşundan kaynaklanan doğal relax ortamıyla dünya jet sosyetesinin de tercih ettiği bir adres. Tesis özellikle kilo kaybı amacıyla detoks yapanların da sıklıkla tercih ettiği uygulamalara sahip. Detoks programları kişiye özel ihtiyaçlara göre çeşitlenirken programlara masajlar, detoks içecekleri, besin destekleri ve sağlıklı leziz yiyecekler de dahil. Vivamayr Altaussee de dünyanın en iyi tıbbi detoks merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Altaussee Gölü kıyısında, dağ ve orman doğasının kalbinde geleneksel Alp mimarisine uygun olarak inşa edilmiş olarak hayata geçirilen detoks merkezinde, modern konsültasyon, teşhis ve tedavi odaları ile infüzyon tedavi alanları ile kolon hidroterapi ve hipotermi odaları da bulunuyor. Mayr tıbbı, bölgedeki dağlardan ve tuz madenlerinden gelen yörenin şifalı zengin minarel suları ile birleştiriliyor.

ARINIYORLAR! Türk iş dünyasının birçok temsilcisi detoksu sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olarak görüyor. Düzenli olarak detoks yaparak toksinlerinden arınıyor, ruhlarını ve bedenlerini dinlendiriyorlar. BigChefs CEO’su Cenk Akın detoks için, “Nasıl ki bir tarlayı nadasa bırakarak sonraki mahsulden daha fazla verim alıyorsanız, detoks da vücut için aynı görevi görüyor” diyor. Detoks sayesinde vücudu ve zihni dinlendirerek her ikisinin de verimini yükseltmenin mümkün olduğunu dile getiren Akın, “Sadece dinlendirmek değil, aynı zamanda sağlıklı bir beslenme düzeniyle, vücudunuzu toksinlerden arındırıp daha uzun ve sağlıklı yaşamanız mümkün. Bu nedenle detoksa önem veriyorum” diye konuşuyor. MYC Partners Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan, 1990’lı yıllarda beyin ve böbreklerinden rahatsızlık yaşadığını söylüyor. Dünyada bu hastalıkla mücadele eden 14 vakanın 13’ü ölümle sonuçlanırken bu hastalık karşısında kendisinin hayatta kaldığını anlatıyor. Wellness’ın bir parçası olarak detoksa önem verdiğinin de altını çiziyor. Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, katıldığı detoks kamplarında 6-7 gün işten uzak olmanın, temiz hava ve sağlıklı gıda eşliğinde spor yapmanın kendisine iyi geldiğini ifade ediyor. “Genellikle detoks kamplarında sıvı rejim yapıyorum. Daha az yemek yemek vücudu kendine getiriyor, bana iyi geliyor” diye konuşuyor. IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi ise eşinin desteğiyle detoks yaptığını belirtiyor. Özellikle yurt dışına çıktıklarında gittikleri bölgedeki yerlerde iki üç günlüğüne detoks programları yaptıklarını paylaşıyor. Sera Group Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Şener, yılda iki kez yaz başında ve yazdan sonra detoks yaptığını söylüyor ve “Yurt içinde ve yurt dışında kamplara gidiyorum. Bu kamplarda ruhsal enerjim yükseliyor, bedensel yenilenme yaşıyorum” diye konuşuyor.

BEDENE ODAKLI HAFTA 1950’lerden bu yana dünya sosyetesinin evler satın alıp yaz tatilini geçirdiği Wörthersee gölü kenarında, Alp Dağları’nın oksijen zengini havasında kurulan Vivamayr da CEO’ların tercih ettiği detoks mekanları arasında yer alıyor. Saudi Telecom Kıdemli Başkan Yardımcısı Cenk Serdar, eşiyle birlikte çıktığı bu eşsiz detoks yolculuğunu şöyle anlatıyor: “Vivamayr’e gitmeden bir hafta önce başladı detoks programımız: Et, kahve, çikolata gibi gıdaları tamamen kesip bünyemizi hazırladık. Sonuçta, seyahat günü geldi ve ikimiz de bir hafta boyunca aynı yerde kalıp hiçbir şey yapmayıp, üstelik güzel restoranlara gitmeden geçirilecek monoton bir hafta konusunda oldukça endişeli bir şekilde vardık oraya. Ama varır varmaz da doğanın güzelliği ve ortamın dinginliği bizi anında dinlendirdi. Günlük terapi listemde detoks banyosu, burun acıcı özelliği olan burun refleks terapisi ve en önemlisi her gün karın masajı ve günlük gelişim sohbeti vardı. Elektroliz ayak banyosunun deriden toksinleri çabucak ve etkili bir şekilde ortadan kaldırdığı söyleniyor. İyonize salin solüsyonları, eliminasyonu daha da harekete geçiriyormuş. Lavanta kokulu bir yağa bulanarak burnuma sokulan kulak pamukları ilk önce gıdıklayıcı ve garip bir his yaratsa da gerçekten nefes kanallarını açıp derin ve güzel soluk almamı sağladı. Sabahları güne ödevlerimiz olan ağzı özel bir yağ ile 10 dakika çalkalama, ardından bağırsakları temizleme görevini üstelenen özel toz karışımlarımızı içme, bazıları için Epsom tuzu gibi ritüellerle başlamak, işler ve sorunlar yerine bedenimiz ve sağlımıza odaklı olmamızı sağladı.”

SON ADRESLERİ İş insanların en son gittikleri detoks kamplarına gelince… BigChefs CEO’su Cenk Akın, yakın zamanda Bodrum’daki Lifeco’da kısa süreli bir detoks deneyimlediğini anlatıyor. “Gerçek anlamda bir detoks deneyimi olduğunu söyleyemem çünkü olması gereken süreci tamamlayamadım” diye de ekliyor. Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl da geçtiğimiz kasım ayında Antalya’daki Lifeco’ya gittiğini söylüyor. Netlog Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, 3 hafta önce detoksa başladığını belirtiyor. Vücudundaki toksinlerden kurtulmak için detoks yapmanın çok iyi bir yöntem olduğunu düşünen Çak, yaşadığı deneyimi şöyle anlatıyor: “Çok fazla yurt dışı seyahatim olduğu için bir detoksa ihtiyacım vardı. Bu nedenle 3 haftalık bir kür yaptım. Ben bir kampa katılmıyorum. Özel bir hocam var, o beni destekliyor. 2 ay sonra da bir haftalık başka bir küre başlayacağım. Bu arada sporla destekleyerek yaza kadar 15 kilo vermeyi umuyorum.” Core Strateji Kurucusu İhsan Elgin, son 3 yıldır detoksa önem veriyor. Vücudun arındırılması ve kendisini daha canlı hissettirmesinin yanı sıra detoksun zihinsel konsantrasyonu artırma konusunda da kendisine yararı olduğunu vurgulayan Elgin, son olarak Kamalaya Soh Samui’ye katıldığını söylüyor. Deneyimini de şöyle paylaşıyor: “Öneri üzerine ve o adayı sevdiğimiz için tercih ettik. Başarılı olduğunu düşünüyorum. Hem tesisin sunduğu imkanlar iyiydi hem sağlıklı yaşamı sadece katıldığınız 4 gün ile sınırlı bırakmamanız ve davranış değişikliği yapmanız için beyninizi yıkamaya çalıştılar.”

EN İYİ DENEYİM Yapılan detoks ve gidilen her detoks kampı aynı değil. Bu nedenle detoksla yakından ilgili herkesin yaşadığı farklı pek çok deneyim var. IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, birçok yere gittiğini ancak aklında kalan ve en keyif aldığı merkezin Tayland’daki yerler olduğunu söylüyor. “Orada detoksa hakimler. Ruhsal ve fiziksel olarak detoksu yaşamınızı sağlıyorlar. Bu yıl Küba’ya gitmeyi planlıyoruz” diyor. Sera Group Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Şener, yurt dışında Vivamayr’ı yurt içinde de Lifeco’yu begeniyor. “Bu yıl da yine mayıs ayında Lifeco’ya gidiyorum. Dört beş günlük bir kür olacak” diye anlatıyor. Netlog Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökalp Çak’ın favorisi de Vivamayr. Bu yıl Almanya’da bir kampa gitmek istediğini belirten Çak, “Bir haftalık bir kür olacak. Ramazan Bayramını’nda da orada vücuduma bakarak geçireceğim. Göl kenarında bol bol yürüyeceğiz” diyor. Core Strateji Kurucusu İhsan Elgin, Taylan’daki Kamalaya Soh Samui’nin bugüne kadar katıldığı en iyi detoks kampı olduğunu belirtiyor, nedenlerini de şöyle açıklıyor: “Tabii kampın uzakta olmasının ve doğanın ciddi etkisi var. Diğer yandan alternatif tıp ile tamamlayıcı uygulamaların olması da kampın etkisini artırdı. Verilen pratik önerileri de halen uyguluyorum. Mesala; o günden sonra ev, araba ve ofisimi güvenli bölge olarak zararlı yiyeceklerden koruyorum. Intermittent Fasting dönemleri yapıyorum.” Önümüzdeki dönem için Elgin, bu aralar Hindistan bölgesini araştırıyor. “SwaSwara gibi alternatiflerden birini denemeyi düşünüyoruz” diye konuşuyor.