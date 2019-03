En çılgın hayalim

Ünlü düşünür Goethe, “Küçük hayaller bir insanın yüreğini harekete geçiremez” der, hep büyük ve sıra dışı hayaller kurmak gerektiğini savunurdu. Robert Schuller de “Gerçekleşmemiş hayaller bizi hayata bağlar” diye düşünür, hayata geçirilemese de her zaman yepyeni hayaller kurmayı tavsiye ederdi. İş dünyasında da birçok iş insanı adeta bu tavsiyelere uyuyor. Birçok isim sıra dışı hayallerle hayatına farklı bir boyut katmaya çalışıyor. Örneğin uzaya çıkıp yer çekimsiz alanda bir süre yaşamak, dünyayı gezmek, Kuzey Kutbu’nu bir boydan diğer boya aşmak ve pilot olup uçmak bu hayallerden birkaçı… CEOLife olarak iş dünyasının başarılı isimlerine en çılgın hayallerini sorduk. Bu hayalleri onlara kurduran nedenleri ve gerçekleştirme planlarını öğrendik…

MAVİ GEZEGENİ UZAKTAN İZLEYECEK

Uzay, çoğu kişinin hayalini süsleyen bir bilinmezlik. Şeker Leasing Genel Müdürü Burak Latif Latifoğlu, çocukluktan beri en büyük hayalinin uzaya çıkıp mavi gezegeni uzaklardan izlemek ve yer çekimsiz alanda bir süre yaşamak olduğunu söylüyor. Eskiden bu hayali gerçekleştirmenin tek yolunun astronotluk olduğunu düşünen Latifoğlu, “Ancak yakın gelecekte belki de birçok kimsenin gerçekleştirebileceği turistik bir aktivite olacak. Bu hayalimle sonsuzluğu hissedebileceğimi düşünmüşümdür. Bir taraftan da mesafe ve büyüklük kavramlarını kitaplardan okumak yerine bizzat yaşama isteği benimki belki de” diye konuşuyor. Latifoğlu’nun ikinci hayali ise bir sırt çantasıyla yola çıkıp dünyadaki tüm coğrafyaları dolaşmak. Bunu yaparak farklı toplum ve kültürlerde tam anlamıyla onlar gibi hayatı tecrübe etmek istiyor.

ALKAŞ’IN KAPALIÇARŞI PLANI

İş insanlarının bazıları hayallerini yaptıkları işten çok da uzağa konumlandıramıyor. Emeklilikte bile yine işle ilgili bir farklılık yaratmanın peşinde koşuyorlar. Jones Lang LaSalle Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, bu isimlerden. Henüz gerçekleştiremediği ancak mutlaka yapmak istediği en çılgın hayalinin Kapalıçarşı’yı profesyonel bir yönetim anlayışı ile İstanbul’a ve dünyaya yeniden kazandırmak olduğunu söylüyor. “Alışveriş merkezleri sektörüne 25 yıl gönül vermiş biri olarak alışverişin kalbinin ilk attığı yere dokunmak istiyorum” diyen Alkaş, sözlerine şöyle devam ediyor: “Kapalıçarşı benim emeklilik hayalim. Perakende sektörüne bir süre daha hizmet vermem gerektiğine inanıyorum. Görevimi genç nesillere devrettiğim zaman bu çılgın hayalimin peşine düşeceğim. Hayalimi gerçeğe dönüştürebilirsem, İstanbul’a ve ülkemize çok büyük bir hizmeti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayacağım.”

MUSK’IN YENİ MÜŞTERİSİ

Uipath Türkiye Genel Müdürü Tansu Yeğen, uzaya seyahat etmek isteyen iş insanlarından… Bunun olması için öncelikle uzaya gitmenin ucuzlaması gerektiğini söyleyen Yeğen, “Tahminimce Elon Musk’ın müşterilerinden biri olabilirim” diye konuşuyor. Neden Yeğen’in böyle bir hayali olduğuna gelince onu da şöyle anlatıyor: “Dünyanın ne zaman uzaydan resmini ya da uzay üssünden çekilen videosunu görsem, çok heyecan duyuyorum. Bunu gözlerimle görmeyi çok istiyorum. Ancak görünen o ki bu hayali 2025 yılından önce gerçekleştirmem mümkün olmayacak.” Daha erken yaşlarda Yeğen’in en büyük hayallerinden biri Fethiye’de yamaç paraşütü ile atlamaktı. Bunu 2 yıl önce gerçekleştirdiğini söyleyen Yeğen, “Bir hocayla birlikte yaptım ama bir gün kimseden destek almadan tekrar atlamayı da istiyorum” diyor.

“DÜNYAYI GEZECEĞİM”

Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter’in gerçekleştirmeyi istediği bir değil birçok hayali var. Bu hayallerden birini 2020 yılında hayata geçirmenin planını da yapmış durumda. “1 yıl boyunca çocuklarımla dünyayı gezeceğim. Onlar okullarına ara verecek ben ise planlı şekilde toplantılarıma katılacağım ama daha çok onlarla olacağım” diyor. Serter’in planına göre 1 yılın büyük bölümü keşfetmeyi istedikleri Afrika’da geçecek. Uzakdoğu, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın da görmeyi istedikleri ülkeler arasında yer aldığını belirten Serter, “Turist gibi değil, orada bir süre yaşayarak deneyimlemek istiyoruz” diye konuşuyor. Daha önceleri Serter’in geçmiş yıllarda hayalini kurup gerçekleştirdiklerine gelince… Bu noktada aklına ilk olarak motosikletle Türkiye’den İtalya’ya gitmek geliyor. Yine motorla Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Japonya’yı dolaştığını da anlatıyor. Serter gerçekleştirdiği bu hayalleriyle ilgili olarak “Bence çok çılgın şeyler değil, iyi ki yapmışım dediğim şeyler” diyor.

ROUTE 66’YI MOTORLA GEÇECEK

DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Orkun Saruhanoğlu, arkadaşlarıyla birlikte, Amerika’yı bir ucundan öbür ucuna bağlayan Route 66 otoyolunu Harley Davidson motorlarla üç haftada geçmenin hayalini kuruyor. 11 Kasım 1926’da açılan Route 66 isimli otoyolun, Chicago Illinois’ten başladığını belirten Saruhanoğlu, “Yol Missouri, Kansas, Oklahoma, Teksas, New Mexico, Arizona ve Kaliforniya eyaletlerinden geçerek Los Angeles şehrinde sona eriyordu. Neredeyse tüm Amerika kıtasını boydan boya geçen 3 bin 940 kilometre uzunluğundaki bu otoyol artık pek kullanılmasa da halen tarihi ve turistik bir değer taşıyor. Uzunluğu ve içinden geçtiği farklı coğrafyalar itibarıyla burada, özellikle de motosikletle ve arkadaşlarla yapılacak bir yolculuğun müthiş bir eğlence ve heyecan kombinasyonu olacağını düşünüyorum” diyor. Bu hayalini gerçekleştirebilmesi için Saruhanoğlu’nun öncelikle motor ehliyeti alması, sonrasında da hayatında üç haftalık bir boşluk yaratması gerekiyor. “Bunları en kısa sürede organize edip, çok fazla vakit kaybetmeden bu hayalimi gerçekleştirmeyi planlıyorum” diyor.

“MISIR PİRAMİTLERİNİ GÖRMEK İSTİYORUM”

Häfele Türkiye ve Bölge Ülkeler İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, “Çılgın mı bilmiyorum ama ben hep Mısır piramitlerini merak ederim” diyor. Mısır piramitlerini, bu konuda uzman görüşlerle; tarihini, geçmişini, o zamanlar o teknoloji yoksunluğunda o heybete nasıl ulaşıldığını anlamak ve yerinde görmek istediğini söylüyor. “Yapabilirsem çocuklarımı da götürmek istiyorum. İnsanoğlunun bugün bile o çöldeki kum ortamında gerçekleştirmekte çok zorlanabileceği bir inşaatı binlerce yıl önce nasıl yapmış olduğu hala belli değil. Nedenselliğini anlayamadığım çoğu şey bana ilginç gelir. Bu da onlardan bir tanesi” diye konuşuyor. Uytun bu hayalini bu yıl olmazsa gelecek yıl gerçekleştirmek niyetinde…

KUZEY KUTBU’NA GİDECEK

Sun Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk’de her zaman hayal kuran ve hayallerini gerçekleştirme peşinde koşan bir iş insanı. Son yıllarda hayatında bol aksiyon ve adrenalin dolu seyahatler var. Örneğin Atlantik’i aşma hayali kuran Ünlütürk, bu hayalini geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğini söylüyor. “Benim için uzun bir program oldu, yelkenle okyanusu geçtim çok keyifli ve maceralıydı” diyor. Köpek balıklarıyla yüzme planını da yine geçtiğimiz yıl uyguladığını belirten Ünlütürk, “Maldivler’e gittim, köpek balıklarıyla daldım. Unutulmaz deneyimler edindim” diye konuşuyor. Ünlütürk için sırada Kuzey Kutbu’na gitmek var. Bu hayalini de 2019 yılı Ağustos ayında gerçekleştirmek niyetinde olduğunu açıklıyor. “Bunun için bir gemi programı var. Arkadaşlarımla birlikte bu programa katılacağım, 10 gün boyunca seyahat edeceğiz” diyor.

EGONUN SIFIRA İNDİĞİ ORTAM

Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler-İtalya, Doğu Avrupa ve Türkiye’den Sorumlu Bölge Müdürü Ali Oktay Ortakaya için uzay seyahati, çocukluktan beri düşlediği ve gerçekleştirmeyi çok istediği bir hayal. “Evrenin sonsuzluğunun yarattığı merak ve duygu derinliği o kadar müthiş bir şey ki aslında uzayda bir yağmur damlasından farkımız yok. Uzay bana göre sadece yerçekiminin değil, insanın egosunun da sıfıra indiği bir ortam” diyen Ortakaya, bu yüzden orada seyahat edebiliyor olmanın benzersiz bir deneyim olacağını düşünüyor. Bu hayalini gerçekleştirmek için Amerika’nın uzay programını yakından takip ediyor. “Yaşım ve sağlığım el verirse bir uzay seyahatinde yer alabilmeyi çok arzu ediyorum. Hatta bazı girişimlerim bile oldu, sonuçlarını bekliyorum” diye konuşuyor.

“BENİM İÇİN HAYAT YAPILACAKLAR LİSTESİ GİBİ”

Bazı iş insanları ise attıkları her adıma anlam katacak bir farklılık yaratmanın peşinde. Bu sayede aldıkları hemen hemen her aksiyonda küçük küçük hayallerini yerine getirebiliyorlar. Sportive Genel Müdürü Zeynep Selgur da bu isimlerden biri. Aslında Selgur’un hayata bakışı oldukça farklı. O sürekli hayal kuruyor. Hatta kendi tabiriyle hayata “Bir yapılacaklar listesi” olarak bakıyor. Seyahat ederken bile her seyahati anlamlı kılacak hayaller kurduğunu belirten Selgur, “Örneğin yurt dışına çıkacaksam Fazıl Say’ın konserinin olduğu bir şehre gitmek hoşuma gidiyor. Onunla sohbet etmek benim için inanılmaz bir deneyim. Yaptığım her şeye bir anlam katmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımla yaptığım sohbetler bile boş sohbetler olmuyor. Çok şanslıyım ki birçok alanda çok dolu donanımlı dostlarım var” diyor.



“PARAŞÜTLE ATLAMAK İSTİYORUM”

MEHMET T. NANE PEGASUS HAVA YOLLARI GENEL MÜDÜRÜ



“FIRSAT BULAMADIM” Henüz gerçekleştiremediğim ama mutlaka yapmak istediğim en çılgın hayalim sanıyorum paraşütle atlamak. Gençlik yıllarımdan bu yana istediğim ama bir türlü fırsat bulup gerçekleştiremediğim bir hayal diyebilirim.

“KONTROLLÜ BİRİYİM” Paraşütle atlamak, aslında bir anlamda kontrolü kendinizden başka bir şeye bırakmak demek. Ben genel olarak kontrollü biriyimdir, kendimi bu anlamda zorlamak için herhalde böyle bir hayal kurdum. Yakın zamanda gerçekleştirmek üzere somut bir planım yok ancak bu hayalimi en kısa sürede gerçekleştirmeyi gerçekten istiyorum.











“PİLOTLUK LİSANSIMI ALIP UÇACAĞIM”

POLAT GÜLMAN GÜLMAN GRUP CEO’SU



11 EYLÜL ETKİSİ En çılgın demeyelim ama hayalim Amerika’da iken başladığım özel pilotluk lisansımı alıp uçuş yapmak. Malum Amerika’da 11 Eylül oldu ve yabancılara ders vermeyi durdurdular. Türkiye’de de mesuliyetlerden fırsat olmadı.



BÜYÜK ÖZGÜRLÜK Böyle bir hayalim olmasının nedeni uçmanın verdiği büyük özgürlük ve her şeye üstten bakmanın verdiği güzel duygu. Bu hayalimi ne zaman kısmet olursa o zaman gerçekleştirmek istiyorum. Daha genç yaşlarımda daha farklı hayallerim de vardı ancak baba olunca o hayallerin risklerini daha doğru hesaplar oldum ve tabii hepsi iptal oldu.











“KAMÇATKA YARIMADASI’NI ZİYARET EDECEĞİM”

KEMAL GÖRGÜNEL / SIO AUTOMOTIVE GENEL MÜDÜRÜ



VOLKANLARIN YERİ Hayallerimden bir tanesi Kamçatka Yarımadası’nı ziyaret etmek. Bir diğeri ise buna çılgın bir hayal denir mi bilemem ama emeklilik sonrası çocuklar için bir model uçak okulu açmak. Dünyada birçok ülkeyi gördüm ve çok farklı bir yer görmeyi arzu ediyorum. Dünyadaki volkanların yarısından fazlasının Kamçatka Yarımadası’nda olduğunu öğrenince, amatör bir fotoğrafçı da olduğum için orada çok değişik enstanteneler yakalayabileceğimi düşünüyorum. MODEL UÇAK OKULU Model uçak okulu projesine gelince, çocukları bir ölçüde olsa da bilgisayar başından uzaklaştırmak, Atatürk’ün havacılık tarihimize yapmış olduğu katkıları ve kendisini bu yoldan çocuklarımıza anlatmak istiyorum çünkü ilkokullarda yeterince anlatılmadığını düşünüyorum. Ayrıca, her çocuğun bir hobisi olması gerekiyor, model uçakçılık erken yaşlarda edinilen bir hobi ve ileri yaşlarda da her zaman yapılabilecek bir güzel uğraş. Çocukken kamyon şoförü olmak istemiştim; o yaşlarda birçok yeri gezerim ve görürüm diyordum. Tabiİ o günden bugüne çok şey değişti.