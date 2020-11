Global liderin yeni normali

“Sevdiklerimin yanında olmak istedim”

Hayati Yarkadaş XYLEM INC BAŞKAN



İLK İŞ GÜNÜMDE Bu sürecin başında 16 Mart’ta Xylem Inc’de başkan olarak göreve başladım. Xylem, 5 milyar dolar cirolu dünyanın en büyük su teknoloji şirketi. İsviçre Zürih’te yaşıyorum. Birinci iş günümde hükümetin talimatıyla çalışanları evine gönderdik. İlk şirket konuşmamı Zoom üzerinden yaptım. O günden sonra 2,5 milyar dolar hacim ve 50’ye yakın fabrikası bulunan alanımı evden yönettim. Duruma hep pozitif bakıp, imkanları görüp olumlu sonuçlara dönüştürmeye çalıştım. Ekibime de aynı duyguyu aşılamak istedim.

DEĞİŞİMİ KABUL ETTİM Bu süreçte aile olarak birbirimize yakın kaldık. Günlük sporumuzu yaptık ve iyi beslenmeye çalıştık. İki kızım, Lara ve Selin okullarına evden video konferansla devam etti. Alışverişimizi elzem malzemelere yani yiyecek ve içeceğe indirdik. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için tüm aile günde en az bir limon yemeye devam ettik. İyi bir liderin değişime ayak uydurma yönünün çok iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle değişimi kabul ettim. Özel hayatımda da aynı şekilde, her gün bir dostumu aradım ve “Senin için yapabileceğim bir şey var mı” diye sordum. Her insan durumu farklı yönetiyor. Bu nedenle sevdiklerimin yanında olmak istedim.