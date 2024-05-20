Gloria Serenity Resort, restoranlarını yeniledi

Gloria Serenity Resort, Antalya-Belek’te şık mimari dokunuşlarla yenilenen konseptleri ve iç mekanlardaki büyüleyici atmosferi eşliğinde, yedi farklı A La Carte Restaurantı ve incelikle tasarlanan yeme-içme alanlarıyla misafirlerine unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatıyor.

Misafirlerinin geri bildirimlerinden ilham alarak tasarlanan Gloria Serenity Resort, sunduğu eşsiz konaklama deneyimini her biri Türk ve Dünya mutfağının farklı konseptlerde hizmet veren yedi a la carte, üç snack ve bir 7/24 hizmet veren restoranı, dondurma mağazası, pastanesi ve çikolata mağazasıyla benzersiz bir gastronomi yolculuğuna dönüştürüyor. Yenilenen iç mekân tasarımı ve özgün mimarisi ile şıklığı lezzet ile buluşturan Gloria Serenity Resort, Antalya-Belek’te misafirlerini ağırlıyor.

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri

Türk mutfağını daha iyi tanıtıp, onu gerçek değerine ulaştırmak amacı ile yola çıkan Gloria Serenity Resort, Kül ve Chef a la carte restoranlarında Türk ve Anadolu mutfağının en özel lezzetlerini misafirlerinin beğenisine sunuyor. Ocakbaşı konseptiyle hayata geçen Kül A la Carte Restoran, tamamen orijinal ve geleneksel tariflerine uygun zırhtan geçirilerek hazırlanan kebap çeşitleri ve menüde yer alan daha birçok lezzetiyle dikkat çekiyor. Menüde öne çıkan lezzetler arasında Konya etli ekmek, çiçek bamya çorbası, Diyarbakır ev yapımı nar ekşili kuru biber ve patlıcan dolması ve yağlı kara gibi Anadolu mutfağının önemli lezzetleri yer alıyor.

Misafirlerine Anadolu mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla kurulan Chef A la Carte Restoran, tamamen yerli ve yerel ürünlerin modern teknikler ile yorumladığı Modern Anadolu ve Türk mutfağı konsepti ile misafirlerini ağırlıyor. Anadolu’nun günümüz mutfaklarına miras niteliği taşıyan Chef’in menüsünde dikkat çeken lezzetleri arasında, taze lor peyniri, kıtır maydanoz, sumak yağı, naneli yoğurt, bıldırcın yumurtası ile hazırlanan Haluçka Mantısı, confit ördek, ördek kıyması, tütsülü domates, yoğurt, sadeyağ ile yeniden yorumlanan Ördek Etli İçli Köfte ve 82°C de uzun sürede pişen kuzu boynu ve kuzu gerdanı yer alıyor.

Dünya mutfaklarına gastronomik bir yolculuk

Gloria Serenity Resort, farklı konseptlerdeki Dünya mutfağının en lezzetli örneklerini buluşturduğu restoranları ile misafirlerine unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunuyor. Gloria Serenity Resort konuklarını, yenilenen konseptleri ile La Trattoria Romana ile İtalyan mutfağına, Le Jardin Au Printemps ile Fransız mutfağına ve Aka ile Japon mutfağına lezzetli bir yolculuğa çıkarıyor. Balık tutkunlarını tamamen mevsiminde ve günlük balık avına göre denizden aynı gün çıkan taze deniz ürünlerinin servis edildiği Riverlanding ağırlarken, steak tutkunu misafirlerini ise Fuego’da birbirinden özel seçenekler ile buluşturuyor.

Tüm bu özel lezzetlere ek olarak sadece otellerin villa misafirlerine hizmet veren steak ve salata konseptiyle Route 66 Snack Restoran, uluslararası ve yerel mutfak konseptiyle otelin sahilinde geniş menü seçenekleri ile Traces Snack Restoran ve klasik İtalyan ve taş fırında pizza konsepti La Trattoria Romana Restoran & Bar’da öğlen saatlerinde misafirlerini ağırlıyor. Gloria Serenity Resort- Belek’in

ana restoranı Tetrasomia ise yedi gün yedi farklı mutfak teması ile üç öğün açık büfe hizmeti veriyor. Yeni lezzetleri keşfetmek için tüm misafirlerine ücretsiz 7/24 hizmet veren ve özenle hazırlanan kahvaltı, öğle, akşam ve gece a la carte menüleriyle Estela A la Carte Restaurant, konuklarına unutulmaz bir yemek deneyimi sunuyor.

Güne tatlı dokunuşlar

Yüzlerce çeşit reçeteye sahip olan ve günlük olarak hazırlanan el yapımı dondurma dükkânı Scoop, yerel lezzetlerden esinlenerek hazırladığı balkabaklı, tahinli ve cevizli, lavantalı, çifte kavrulmuş fındıklı dondurma gibi birçok el yapımı orijinal lezzeti bir arada sunuyor.

Türk ve uluslararası pasta ve tatlı çeşitlerinin sunulduğu Bon Vivent Patisserie mühteşem terası ile sizi büyüleyici bir atmosfere davet ediyor.

El yapımı artizan çikolataların ikram edildiği, dünyanın en iyi çikolata markalarının kullanıldığı Chocolatier çikolata mağazasında ise dev bir çikolata şelalesi sizleri karşılarken, tatilinize tatlı bir dokunuş ile keyif katıyor.

Keyifli anlarınızı taçlandırın…

Modern Irish Pub konseptiyle tasarlanmış, mekâna özel lezzetli kokteylleri ve samimi atmosferiyle Polo Bar’da birbirinden farklı içecek konsepti sizlere sunulurken aynı zamanda otelin sport bar bölümünü içinde bulunduruyor. Ulusal ve uluslararası tüm önemli maçları en keyifli şekilde izleyebileceğiniz mükemmel bir atmosfer otel misafirleri için hazırlandı.

Her gün belirli aralıklarla piyano performansı sunan, gün boyu müziğin ve lezzetli kokteyllerin buluştuğu üst kat lobby bölümü Charlie Parker’da görkemli bir bar otel misafirlerini beklerken, alt kat lobby bölümünde ise sıra dışı tatları ve özel tasarlanan içecekleri ile Ella Fitzgerald Lobby Bar sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli saatlerinize eşlik ediyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen geniş bir seçeneğe sahip kavı ile Scarlet Wine Cellar ise üzümün sırlarını keşfetmek ve tadım notalarını deneyimlemek için misafirlere mükemmel bir deneyim sunuyor. Bu bölümde otel, misafirlerine istekleri doğrultusunda şarap tadımı hizmeti de sunmakta olup, uzman sommelier ekibi gün içinde misafirlere hizmet vermektedir.

Huzurun, ayrıcalığın ve lüksün adresi Gloria Serenity Resort – Belek, misafirlerine 18.000’den fazla tescilli ağaçları, yemyeşil doğası ve kusursuz hizmeti ile eşsiz bir konaklama deneyimini sunuyor.