Golf tutkunları Jumbo Golf Cup’24’te buluştu

Jumbo, golf dünyasının önde gelen isimlerini Klassis Golf Kulübü’nde buluşturdu. Sanat ve cemiyet dünyasından Merve Çağıran, Sitare Akbaş, Deren Talu, Ayşe Azizoğlu, Arzu Kunt, Volkan Karataş ve Meral Çalışıcı turnuvanın finalini ve ödül törenini izleyen isimler arasındaydı. Hamit Altıntop ve Anıl Tetik’in de katılımcıları arasında olduğu Jumbo Golf Turnuvası 2024’e golf tutkunlarının ilgisi yoğundu.

1947 yılından bugüne, rafine zevkleri sofralarla buluşturan Jumbo’nun özel Golf Koleksiyonu da turnuva boyunca sergilendi. Tatlı bir rekabetin yaşandığı turnuvada final erkekler A Kategorisi şampiyonu Klassis Golf Kulübü’nden Hıdır Eyidoğan olurken, Muhsin Bayramoğlu ikinci, Hamit Altıntop üçüncü oldu. Erkekler B Kategorisi şampiyonu Jong Weon, Choi, Erkekler C Kategorisi şampiyonu ise Hakan Balcı oldu. Kadınlarda A kategorisinde Ataşehir Golf Kulübü’nden Meiwan Ou şampiyonluğu kazandı. Aynı kategoride ikinci Evrim Çetin, üçüncü Ayşe Canan Ediboğlu olurken Kadınlar B Kategorisi şampiyonu da Dilek Bora Yıldız oldu.

Ödül töreni renkli anlara sahne oldu

Turnuvanın final maçlarını ve ödül törenini iş, cemiyet ve sanat dünyasından isimler ilgiyle izledi. Kadın ve erkek kategorilerindeki oyuncular, final maçlarının ardından ödüllerini Jumbo Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Atmaca, Jumbo Yönetim Kurulu Üyesi Adem Atmaca, Jumbo Genel Müdürü Bahriye Bayraklı Tavukçuoğlu, Klassis Golf Kulübü Başkanı Serdar Candar ve Kulüp yöneticilerinin elinden aldı. Jumbo Golf Cup 2024 kategori birincileri THY Business Class gidiş-dönüş bileti ve VIP transferler dahil olarak Antalya Belek’te bulunan Cullinan Golf Oteli’nde beş gün golf tatili kazandı. Ödül töreni öncesi Retrobüs müzik grubunun konseri de konuklara keyifli anlar yaşattı.

Jumbo’nun özel Golf Koleksiyonu ilgi çekti

Jumbo’nun golfün ikonik temalarını ürünlerle eşleştirdiği özel koleksiyon, rafine zevklere hitap eden stiliyle katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Golf topu formundaki kahve fincanlarından golf sahası şeklindeki sunum tabaklarına kadar çeşitli 50 parçadan oluşan koleksiyon, sofra keyfini sporla buluşturuyor.