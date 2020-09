SON YILLARDA OYUN OYNAYANLARIN SAYISINDA VE DEMOGRAFİSİNDE İNANILMAZ BİR DEĞİŞİM VAR. DÜNYADA 1 MİLYARIN ÜZERİNDE İNSAN OYUN OYNUYOR. TÜRKİYE’DE YAKLAŞIK 32 MİLYON OYUNCU VAR. BU OYUNCULARIN ARASINA İŞ DÜNYASININ LİDERLERİ DE HIZLA ARTAN BİR İLGİYLE KATILIYOR. ÖZELLİKLE PANDEMİ SÜRECİYLE BİRLİKTE DİJİTAL OYUN OYNAYAN CEO’LAR ARTTI VE ARTIK HERKES OYUNDA… İŞTE OYUNSEVER CEO’LAR…

Özlem Aydın Ayvacı

oaydin@capital.com.tr

Türkiye’de yaklaşık 32 milyon dijital oyuncu var. Bunların 4 milyonu bütün platformlarda oyun oynayan gençlerden oluşuyor. Kısacası dijital oyun son yılların yükselen trendlerinden biri. Özellikle pandemi süreciyle birlikte oyun oynayanların demografisinde de bir değişim söz konusu. Artık 7’den 77’ye herkes oyunda... İş dünyasının liderleri de teknolojinin sağladığı kolaylıkla birlikte daha fazla oyun oynamaya başlamış durumda…

ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler de değişen demografiye dikkat çekiyor ve “Oyun severler artık daha farklı iş gruplarını, daha geniş yaş aralıklarını ve beyaz yakalıları da kapsıyor. Bunun kanıtı olarak, mevcut bilgisayar satışlarının yüzde 10-12 kadarını oyuncu bilgisayar satışlarının oluşturduğunu söyleyebiliriz” diyor. Pernod Ricard CEO’su Selçuk Tümay da bu isimlerden. Son 5 yıldır oyuna ilgisi artan ve daha sık oyun oynayan Tümay, fırsat buldukça mobil cihazlarından oyun oynamayı tercih ediyor. En çok Kelimelik, PES, Candy Crash oynayan Tümay, “Takdir edersiniz ki iş hayatı son derece stresli. Bu nedenle bu stresi dağıtacak, strateji gerektiren ve öğretici oyunları tercih ediyorum. Çünkü ilgilendiğim şey oyun bile olsa, beni geliştirmesini önemsiyorum” diyor.

“DÜNYANIN EN İYİ PAC-MAN OYUNCUSU OLABİLİRDİM”

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu, oyun konusunda oldukça iddialı bir isim. Öyle ki “Dünyada bir yarışma olsaydı en iyi Pac-Man oyuncusu olabilirdim” diyor. Oynamaya atariyle başlayan Karaoğlu, sonra bilgisayar oyunlarına yönelmiş. Play Station oynamayı da çok seviyor. Oyuna zaman ayırmak gerektiğini düşünen Karaoğlu, “Kafanız bir konuyla meşgulse normal hayatınızda sürekli onu düşünüyorsunuz. Ben, öyle bir yorgunluk durumu olduğunda oyun oynamayı tercih ediyorum. Çünkü o sırada oyuna odaklandığınız için hiçbir şey düşünme şansınız olmuyor. Kafanızı boşaltıyorsunuz. Yani hayatımın içinden oyun hiç çıkmadı” diyor. Pac-Man’in ilk başladığı oyun olduğunu söyleyen Karaoğlu oyun serüvenini şöyle anlatıyor: “Pac- Man’de 9 can veriliyordu. Ben, 9 cana getirip saatlerce oynuyordum. Çok iyiydim. Yılan oyunundan sonraysa yavaş yavaş senaryolu oyunlar başladı. Atari 800XL’den sonra Amstrad sonra da Commodore 64’le oyunlar oynamaya devam ettim. Ayrıca Commandos vardı. Onun crack’leri, şifreleri vardı. Şifreler gelirdi ama ben hiç şifre kullanmadan oyunu sonuna kadar bitirirdim. Şimdi onlara benzer Battlefield gibi bir sürü oyun var. Onları da oynuyorum ama zaman alan oyunlar olduğu için çok da vakit ayıramıyorum. Bugün PS’de FIFA, Guitar Hero oynuyorum.”

FIFA 2020 VE TENNIS WORLD TOUR OYNUYOR

SAS Türkiye ve Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdürü Tayfun Topkoç, oyun konsollarında oyun oynamayı çok seviyor. Video oyun oynamayı çok seven fakat günlük programında çok zaman bulamadığını söyleyen Topkoç, “Bu yüzden her yıl yeni oyununu beklediğim FIFA serisi gibi yapımlar var. Evde bir oyun konsolum bulunuyor. Fırsat buldukça hem eğlence hem biraz kafa boşaltma amaçlı oyunun başına oturuyorum” diyor. Şu aralar FIFA 2020’yi sıkılmadan oynadığını söyleyen Topkoç, oyun sevgisini şöyle anlatıyor: “Hikaye odaklı oyunları da seviyorum fakat uzun zaman ayıramadığım için çok fazla kesintiye uğruyor. Öyle bir durumda da zevki pek kalmıyor. Oğlumla tenise ilgi duyduğumuz için tenis oyunlarını da deniyoruz. Tennis World Tour da zaman oldukça açıp oynadığım oyunlardan. Oyunlara ilgim gençlik dönemimde başladı. O zamanlar arcade oyunları vardı ve arkadaşlarımızla arada sırada bu oyun salonlarına gitmekten çok keyif alırdık. Rekabet etmek, mücadelenin içinde olup o çekişme hissini yaşamak hoşuma gidiyor.”

OYUN KARİYERİ VAR

Onedio Ceo’su ve Kurucusu Kaan Kayabalı, yıllardır hem bilgisayarda hem PlayStation gibi konsollarda hem de mobil cihazlarda oyun oynuyor. Oyun oynamak Kayabalı’nın çocukluk döneminden, bugüne hayatının bir parçası ve her gün en az 1 saat oyun oynuyor. Kayabalı’nın, 1998 yılında Quake2 ile başladığı ve profesyonel olduğu yani turnuvalara katıldığı bir oyun kariyeri de var. Kayabalı, şöyle anlatıyor: “Şu an bir takımda profesyonel olarak oynamasam da çoğunlukla PubG, az da olsa CS Go ve Call of Duty Modern Warfare, Fortnite oynuyorum. PlayStation’da düzenli FIFA ve sezonuna göre büyük stüdyoların kapalı gişe oyunlarını oynuyorum. Aynı zamanda 6 yaşında olan büyük oğlum Uzay ile de düzenli olarak PlayStation oyunları oynuyoruz. Mobil cihazlarda daha çok tower defence ya da strateji oyunlarını tercih ediyorum. Şu an telefonda eski klasiklerden Heroes of Might and Magic’in yeni versiyonunu oynuyorum.” Kayabalı, online oyunları mutlaka Discord üzerinden haberleşerek arkadaşlarıyla birlikte konuşarak oynuyor. Kayabalı’nın evde PlayStation’ı, özel hazırlattığı oyun bilgisayarı, özel oyun monitörü, Nintendo Switch’i ve Xbox’ı var. Kayabalı, “Oyunların hem iş yaşamımda hem iş dışı yaşamımda çok ciddi katkısı olduğunu düşünüyorum” diyor.

ESPOR RADARDA

Aslında oyun sektörü sadece oyuncu olmaları nedeniyle değil fırsat gördükleri için de iş dünyası liderlerinin radarında. Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı İskender Ulusay, bu ilgili isimlerden biri. Ulusay, “Çok dinamik bir sektör ve teknolojik adaptasyonu üst düzeyde bir iş kolu olması nedeniyle oyunları ve dolayısıyla oyun sektörünü yakından takip ediyorum” diyor. Çocukluğundan beri hem bilgisayar hem konsol oyunları oynayan Ulusay, oyun merakının atariyle başladığını anlatıyor. Ulusay, tatillerde, iş seyahatlerinde mobil cihazlardan ve tabletten vakit geçirmek için çeşitli oyunlar oynuyor. Ulusay, “Genelde oyunları hafta sonu ailemle oynuyorum. Ailemle birlikte oyun oynamaktan büyük keyif alıyorum. Son dönemlerde kızım bana iyi bir rakip oluyor, özellikle de konsol oyunlarında” diyor. Anker Türkiye, İsrail ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, 80’lerden beri oyun oynamaktan büyük keyif alıyor. Espor alanındaki müsabakaları da takip eden Bodur, “Takip ettiğim kadarıyla daha gerçekçi ve daha heyecanlı oyunlar var. Konsol tercihim PlayStation” diyor. Favorileri arasında Pro Evolution Soccer (PES), Call of Duty, Medal of Honor gibi oyunlar bulunan Bodur, oyun tercihlerini şöyle anlatıyor: “Aksiyon ve spor oyunlarını seviyorum. Takım oyununa uygun olanları daha çok tercih ederim. Tek başıma oynamaktan çok arkadaşlarımla oynamayı tercih ederim.”

ÇOCUKLUKTAN BERİ…

Adcolony EMEA&LATAM Genel Müdürü Volkan Biçer, küçüklüğünden beri iyi bir oyuncu. Biçer’in küçükken bilgisayar oyunlarıyla başlayan yolculuğu, PlayStation ve son zamanlarda mobil oyunlarla devam ediyor. Telefonundan farklı oyunları oynadığını söyleyen Biçer, “Özellikle kafamı rahatlatmak ve gündelik hayatın koşuşturmasından uzaklaşmak için tercih ettiğimi söyleyebilirim. Ayrıca oğlumla kutu oyunlar ve özellikle lego oynayarak geleneksel oyunlarla da bağımı koparmıyorum” diyor. Biçer, bu sıralar en çok PubG ve Call of Duty oynuyor. Puzzle ve savaş oyunlarını daha çok tercih ettiğini söyleyen Biçer, oyunların hayatındaki yerini şöyle anlatıyor: “Mobil oyunları genelde kendim oynuyorum ama bazen ekipteki arkadaşlarımızla birlikte oynadığımız seanslar da oluyor. Çoğunlukla oğlumla oynadığımız oyunlar var. Onun tabletten benim telefondan katıldığım oluyor. Ayrıca ofisimizde büyük bir oyun alanımız var, ofiste olduğumuz dönemde orada sık sık Atari’den 90’ların oyunlarını oynuyorduk.” Geometry İstanbul CEO’su Alper Üner, “Bizim jenerasyonumuz arsada top oynarken ve mutluyken karşısına bir gün Sinclaire, Commodore, Atari konsolu çıkan jenerasyondur. Futbolu, Ping Pong’u TV ve bilgisayar ekranlarında oynayan, analiz eden, taktik geliştiren ve bir sonraki versiyonunu bekleyen biz, bugün hala PlayStation’da FIFA’nın yeni sezonunu en az oğlum kadar heyecanla bekleyen gruptayız” diyerek oyun sevgisini anlatıyor.

SİMÜLASYON SEVİYORLAR

Kavaklıdere Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman, esiri olmamak kaydıyla sabah uyanınca genelde saat 6.00 gibi maksimum 20 dakika iki Zon Bridge, bir adet sudoku oynadığını belirtiyor. Daha çok düşündürücü, aklını kullandığı oyunları seven Başman, “İlk severek oynadığım dijital oyunum 1985 Diktatör oyunu. Hala arıyorum o oyunu” diyor. Setrow Genel Müdürü ve Yönetici Ortağı Turgut Taneli, gerçek bir oyunsever. Felsefik olarak simülasyon teorisine yakınlığından dolayı uzun yıllardır takip ettiği The Sims adlı oyunu çok sevdiğini belirtiyor. Taneli, “Yapımı 2003 yılına ait olmasına rağmen C&C Generals vazgeçemediğim oyunlar içinde. Apple TV platformunda ise Machinarium ve ailecek severek oynadığımız Crossy Road bu dönemde öne çıkan oyunlarım içinde. Third-person shooters oyunları içinde, bence efsane olan ‘Far Cry’ serisinin tamamı da favori oyunlarım arasında” diyor. Taneli, genellikle strateji oyunlarını tercih etmediğini de ifade ediyor ve “Net olarak tercihim FPS, Third-person shooters, sniper oyunlarıyla simülasyon oyunları” diyor.

FUTBOL OYUNLARINDAN VAZGEÇMİYORLAR

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, iyi bir FIFA oyuncusu. 1990’lı yıllarda Sensible Soccer ve Kick Off ile başlayan futbol oyunları hobisi bugün FIFA serisiyle devam ediyor. “FIFA 98; Road to World Cup, unutamadığım serilerden biri. EA Sports, her geçen gün oyun serilerinde kullanıcı deneyimini öne çıkarıyor, oyun sektörünü farklı sektörlerle gelir getiren modeller altında birleştiriyor. Mesela Coca- Cola, FIFA 18’in sanal karakteri Alex Hunter’a sponsor oldu. Dijital oyunların günümüzde geldiği noktayı en iyi özetleyen örneklerden biri bence” diyen Kazancı, sektörü profesyonel olarak da ilgiyle izliyor. Planet Türkiye Başkanı Mehmet Baykam da futbol ve strateji oyunlarını seviyor. “Bu tür oyunların en büyük avantajı internet üzerinden arkadaşlarla birlikte oynanabilmesi. Bu sayede sınırlar ortadan kalkıyor ve birlikte kaliteli vakit geçirebiliyoruz. Ayrıca strateji oyunlarına da ilgi duyuyorum. Çok katmanlı stratejiler kurarak hak edilmiş bir zafer elde edebileceğim oyunlara zihnimi yönlendirmeyi daha ilginç ve eğlenceli buluyorum” diyor. Senso Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Yorgun da futbol oyunlarını seviyor. Boş zamanlarını arkadaşlarıyla PlayStation oynayarak geçiriyor. “Oyunlar arasında FIFA’yı tercih ediyorum. İş çıkışı toplanıp birlikte aktivite yapmak için güzel bir seçenek oluyor. Benim içinde kalabalık olduğumuzda daha da keyifli hale geliyor” diyor.



İlhan Yılmaz MONSTER NOTEBOOK KURUCU VE CEO’SU

“Dijital oyun kültürü yükselişte”



KOŞULSUZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ Oyun başta olmak üzere güç ve performans gerektiren uygulamaları çalıştıran yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları üretiyoruz. Müşteri memnuniyeti ve güçlü teknik destek alanlarında öne çıkarak farklılaşıyoruz. Ömür boyu ücretsiz bakım, oynayamadığın oyun olursa iade garantisi, koşulsuz müşteri mutluluğu gibi taahhütlerimizin sonuna kadar arkasında duruyoruz.

FARKLI SEÇENEKLER İsimlerini Türk mitolojisinden alan Abra, Tulpar, Semruk, Huma, Markut notebook serilerimizle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Yüksek performans oyun oynatabilecek cihazlarımızdan, mimarlık, mühendislik, görsel efekt, 3D animasyon gibi performans gerektiren alanlarda sorunsuz çalışabilecek cihazlarımıza kadar taşınabilir ve güçlü bir notebook ihtiyacı olan herkes için seçeneklerimiz mevcut.

KESİNTİSİZ AKSİYON Oyun oynarken en çok ihtiyaç duyulanlar kesintisiz aksiyon ve oynanabilirlik. Bunun içinse en temelde gelişmiş ekran kartı ve yeni nesil işlemcili, yüksek performanslı ve dayanıklı cihazlara gereksinim var. Oyun her zaman için ekipman faktörünün çok büyük fark yarattığı bir alan ve espor özelinde konuşacak olursak profesyonellik güçlü ve dayanıklı bilgisayarları zorunlu kılıyor.

ÖNYARGI KIRILDI Yakın zamana kadar oyun bilgisayarlarının masaüstü bilgisayarlar olması gerektiği yönünde yaygın bir inanç vardı. Oyuncuyu asla yarı yolda bırakmayan dizüstü bilgisayarlarımızla bu önyargıyı kırdık. 2019’da Intel ESL Türkiye Şampiyonaları’nın final maçları Monster Notebook’larla oynandı. Monster’larımızın gücünü rekabetin hat safhada olduğu bir arenada, yüzbinlerce seyircinin önünde kanıtladık. Dünyada ilk kez ESL şampiyonlarında notebook’lar kullanıldı.











Özge Kılıç Güler ASUS TÜRKİYE SİSTEM İŞ BİRİMİ ÜLKE MÜDÜRÜ

“İlk akla gelenlerdeniz”



Oyun dendiğinde dünyada ve Türkiye’de ilk akla gelen markaların başında geliyoruz. Çünkü ASUS çatısı altında yaklaşık 15 yıldır oyuncular için özel teknolojiler ürettiğimiz Republic of Gamer (ROG) markamız yer alıyor. Taşınabilir güçlü oyun bilgisayarları kategorisinde edindiğimiz deneyim sayesinde, istikrarlı yüksek performans sunan, taşınabilir ve kompakt bilgisayarlar üretiyoruz. Kullanıcılar bütçe ve ihtiyaçları doğrultusunda kendileri için en uygun alternatifi ASUS ROG çatısı altında bulabiliyor.

ROG MODELLERİ Dünyanın en kompakt ve ince oyuncu dizüstü bilgisayarlarını temsil eden ROG Zephyrus serisinin yanı sıra, BMW mühendisleriyle ortak çalışma sonucunda tasarlanan ROG Strix serisi cihazlarımız en güncel ana ROG ürün ailemizi temsil ediyor. Çift ekranlı ultra güçlü donanıma sahip Zephyrus Duo 15’i de Türkiye’de satışa sunmayı planlıyoruz. Daha uygun fiyatlı alternatiflerimizin bulunduğu ASUS TUF Gaming serisiyle kullanıcılarımıza fiyat performans kategorisinde birçok farklı seçenek sunabiliyoruz. AMD ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle Ryzen 4000 serisi işlemcileri Türkiye’de mobil platformda satışa sunabilen tek marka konumundayız.

TAŞINABİLİRLİK VE SOĞUTMA Taşınabilir bir oyun platformu için öncelikli gereklilikleri taşınabilirlik, gelişmiş bir soğutma, güçlü donanım ve oyun için uygun ekran teknolojileri (tazeleme hızı, tepkime süresi vs) olarak sıralayabiliriz. Fakat en önemli noktalardan biri de bir araya getirilen yüksek donanımın istikrarlı ve uzun vadeli kullanılabilirliği. Burada en öne çıkan özellik soğutma. Kullanıcıların geçmişten gelen kötü tecrübeleri nedeniyle notebook’lara karşı önyargıları var. ASUS patentli gelişmiş soğutma teknolojilerimiz sayesinde kompakt kasalardaki ısınma sorunlarına etkili çözümler

sunabiliyoruz.











“Oyunda kalmaya devam”

Burak Gözalan INGAME GROUP KURUCU ORTAK VE CEO’SU



HOBİMİ İŞİME ÇEVİRDİM Oyun hayatımda hep vardı ve önemli bir yeri oldu. Sonuçta çocukluğumdan beri oyun oynayan biri olarak çok sevdiğim hobimi işe çevirme şansını yakalamış ender şanslı kişilerden biriyim. Türkiye’den çıkacak bir dünya markası yaratma hayaliyle çıktığımız yolda epey mesafe kaydettik.

ZULA’YLA HEDEF 100 MİLYON Bugün tamamı Türk mühendis ve yazılımcılardan oluşan bir ekibin geliştirdiği ZULA’yla Türkiye’de ve dünyada 30 milyon oyuncu sayısına ulaştık. 2021 sonunda 100 milyon oyuncuya dokunmuş olmayı hedefliyoruz.

SADECE HOBİ DEĞİL InGame Group olarak yerli bir şirketler grubu olmanın sorumluluğuyla hem ülke içinde oyun ve esporun tabana yayılması hem bu sektörlerde yazılımcısından esporcusuna donanımlı, başarılı gençlerin yetişmesi ve ülkemizin dünyada bir marka haline gelmesi için çabamızı ortaya koyuyoruz. Yeni kuşak için oyun sadece bir hobi değil aynı zamanda pek çok kariyer fırsatları da barındırıyor. Sadece hobi olarak ilgilenmeleri bile onlara stratejik düşünme, hızlı karar verme gibi hayatları boyunca işlerine yarayacak önemli beceriler kazandırıyor. Dolayısıyla oyunda kalmaya devam edelim…

COMMODORE 64 ÇOCUĞUYUM Teknolojiyle aram çok iyi. Her türlü yeni teknolojik cihazı deneyimlemeyi, keşfetmeyi çok severim. Her türlü dijital hizmetin de yeni çıkan sürümünü mümkün olduğunca kullanmaya çalışırım. Her türlü cihaz aracılığıyla oyun oynarım. Sonuçta bir Commodore 64 çocuğu olarak büyüdüm. Bugüne kadar çıkmış neredeyse tüm oyunları oynadım.











“Risk al, dene, yanıl, yılma, eğlen, başar”

Meltem Bakiler Şahin VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI



TEKNOLOJİNİN EĞLENCE PATLAMASI Teknolojiyi hep çok merakla ve yakından takip ettim, oyun dünyasını da teknolojinin eğlence patlaması olarak deneyimliyorum. Benim oyun maceram Atari, Comodore 64 ve Gamewatch gibi oyunlarla başladı. Şimdi mobil cihazlar ve PlayStation en çok oyun oynadığım platformlar arasında. Hayatımızın her anında yanımızda olan bilgisayarlar ve mobil cihazlar doğal olarak biraz dinlenmek, eğlenmek veya oyun oynamak için de ilk aklımıza gelenler.

ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ Oyun oynamayı çocukluğumdan beri çok severim. Mobil cihazlardan popüler oyunların hepsini mutlaka deniyorum. Kelime ve zeka oyunları da çok ilgimi çekiyor. Dönemsel olarak oynadığım oyunlar değişiyor. Call of Duty, Doom, God of War gibi aksiyon ve macera oyunlarının yanı sıra Civilization, Age of Empires gibi strateji ve platform oyunlarından da keyif alıyorum.

TAKIM OYUNU İş hayatı tam bir takım oyunu. Ve bu takım oyununu tüm hayatıma da yansıtmaya çalışıyorum. Bugün siz güçlü alanlarınıza odaklandığınızda etrafınızdaki insanlar sizin zayıf alanlarınızda güçlüyse iyi bir takım oyunu çıkarabiliyorsunuz. Oyunlar risk almayı, denemeyi yanılmayı, yılmamayı, eğlenmeyi, başarmak için tekrar tekrar çabalamayı öğretiyor. Yani hayatın hafife alınan, zararlı olmayan bir halinde her şeyi yapabilme özgürlüğünüz var.