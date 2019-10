Virgin imparatorluğunun kurucusu Sir Richard Branson, iş dünyası ve davet denilince ilk akla gelen isimlerden biri. Her yıl, Karayipler’deki Necker Adası’nda Barack Obama’dan Hollywood yıldızlarına kadar pek çok ünlü ismin katıldığı davetler veren Branson, burada misafirlerine flamingolar, dev kaplumbağalar ve tropik manzarayla iç içe birbirinden renkli davetler düzenliyor. 1976 yılında Necker Adası’nı satın alan Branson, davetler nedeniyle her geçen yıl adasını daha lüks bir yer haline getirmiş durumda. Robert De Niro’dan Mariah Carey’e kadar dünya starlarının doğum günleri için özel davetler veriyor. Hollywood yıldızları ve siyasetçilerin dışında adasında her yıl tenis turnuvası düzenleyen dünyanın farklı ülkelerinden gelen girişimcileri ağırlayan Branson, “Denizden tuttuğumuz sarı ton balığını ve yaptığımız salatayı hep birlikte akşam yemeğinde yerken adanın muhteşem manzarası, turkuaz rengindeki deniz herkesi mest ediyor” diyor. Türkiye’de de her yıl gelenekselleşen davetleriyle dostlarını ağırlayan ve çok özel davetler veren ünlü aileler var. Merhum Erol Simavi’nin eşi Belma Simavi Göcek’teki Domuz Adası’nda her yaz iş ve cemiyet dünyasının tanınmış isimlerini ağırlarken Zorlu Holding’in patronu Ahmet Nazif Zorlu, Göcek’teki Zeytin Adası’nda dostlarına özel davetler veriyor. Cem ve Ümit Boyner çiftinin Ayvalık Cunda Adası’ndaki evlerinde verdiği davetler de dillere destan. Her yıl, sonbaharda zeytin hasadı zamanında aile üyeleri ve dostlarını Cunda’daki evlerinde ağırlayan Boyner Çifti, en son geçtiğimiz baharda kızları Emine Boyner’in 30’uncu yaş günü için davet verdi. Boynerler gibi Cunda Adası’ndaki malikanelerinde Suzan Sabancı Dinçer ve eşi Haluk Dinçer de büyük davetler veren iş dünyasının tanınmış isimleri arasında yer alıyor.

İLK İŞ KONSEPT

Son dönemde iş insanları ve CEO’lar verdikleri davetleri sosyal medya platformu Instagram’dan paylaşıyor. Kimi çocukları kimi de iş ortakları için davet verirken pek çok davet için aylar öncesinden oldukça detaylı hazırlıklar yapılıyor. Davette çalacak müzikten DJ’in seçimine, misafirlere verilecek hediyeden yemeklere kadar davetin detaylarıyla yakından ilgilenen iş insanı ve CEO’lar için en önemli konu ise davetin konseptinin oluşturulması oluyor. İş dünyasının genç kuşak temsilcileri arasında yer alan Ömer ve Arzu Sabancı’nın oğulları Hacı ve Hakan Sabancı’nın da her yaz Kandilli’deki yalılarında düzenledikleri davetin konsepti “Yaza merhaba” olurken partinin davetiyeleri 2 ay önceden konuklarla paylaşılıyor. Hem iş hem özel hayatında çok sık davet veren iş insanları arasında yer alan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da iyi bir davetin en önemli unsurunun konseptin belirlenmesi olduğunu söylüyor. Timur, “Mutlaka hikayesi olan davetler düzenlemeye çalışıyorum” diyor. Konsept belirlendikten sonra iş insanları ve CEO’lar eş, dost ve bazen çocukları için verdikleri özel davetlerin hazırlıklarına günler öncesinden başlıyor. İlk iş misafir listesinin hazırlanması oluyor.

LİSTE ÖNEMLİ

Davetlilerin kimyasının birbirine uyması, sunulan ikramlar kadar önemli. Bu nedenle davet vermeden önce davetli listesinin hazırlanmasına yoğunlaşılıyor. Davetli listesi hazırlandıktan sonra davetiyeler minimum 1-1,5 ay öncesinden misafirlere yollanıyor. Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney de verdiği davetlerde doğru insanların bir araya gelmesine ayrıca özen gösterdiğini söylüyor. Öney, “Davetlerimde mutlaka belli bir kalitenin üstünde mekan seçmeye ve organizasyon yapmaya dikkat ediyorum” diyor. Orge Enerji Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz de davetli listesini yaparak işe başlayanlardan. En son, Büyük Kulüp’te 400 kişinin katıldığı büyük bir davet organize ettiğini söyleyen Gündüz, “Karakter olarak çok titiz bir insanım. Davetle ilgili her türlü detayla yakından ilgileniyorum” diyor. Davetiyelerin hazırlanmasından hediye olarak verilen gümüş tabaklara ve orkestranın seçimine kadar her detayla yakından ilgilendiğini anlatan Gündüz, “Verdiğim davetlerde benim için en önemlisi konseptin ve mekanın seçimi” diyor. Krea M.I.C.E’ın kurucu ve CEO’su Seda Mızraklı Ferik da öncelikle davete gelmesini istediği misafirlerin bir listesini yaparak işe başladığını belirtiyor. Ferik, “Bu misafirlerin çoğunun davete katılabilmesi için davetten minimum 6-8 hafta önce ajandalarına girmeye çalışıyorum” diyor.

SAMİMİ ATMOSFER YARATILIYOR

Davetli tüm misafirlerin ortak beğenisini yakalamak ve mümkün ise kişisel dokunuşlar yaratmak da son derece önemli. Öte yandan davet süresinin uzunluğu katılan misafirlerin tercihlerine göre ayarlanıyor. Son dönemde düzenlenen yeni davet trendleri arasında “doğaya saygı”, “şefin dokunuşu”, “sosyal fayda” ve “sade şıklık” temaları ön plana çıkıyor. Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve TUSIAD Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Ünlütürk de her yaz verdikleri en kalabalık ve eğlenceli davetin Urla’da Jimmy Key Yelken Yarışları dolayısıyla düzenledikleri parti olduğunu belirtiyor ve detayları şöyle anlatıyor: “Her yıl, Urla’da yelken yarışlarımız var. Aynı zamanda akşam üstü partisi de yapmış oluyoruz. Hep beraber eğleniyoruz.” Ünlütürk verdiği davetleri planlarken, davetlilerin hangi hisle ayrılmasını istediğini kendisine sorarak ve iyi ki gelmişim demelerini hedefleyerek konsepti belirlemeye çalıştığını söylüyor. Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter ise verdiği davetlerde samimiyet ve eğlenceye önem verdiğini belirtiyor. Serter, “İyi yemek, iyi içki, güzel bir konseptin etrafında toplanan doğru insanlar, doğru davetli birlikteliğini oluşturuyor” diye konuşuyor.



VOLKAN BİÇER / ADCOLONY EMA&LATAM CEO’SU

“KENDİ MÜZİĞİMİZİ YAPTIKLARIMIZ, EN GÜZELİ”



“YAKIN DOSTLARIMI AĞIRLIYORUM” Global şirket olduğumuz ve genelde yabancıları ağırladığımız için verdiğim davetlerin Türkiye’nin ve İstanbul’un renklerini içermesine özellikle dikkat ediyorum. İstanbul ve Boğaz inanılmaz ilgilerini çekiyor. Özel hayatımda ise daha çok yakın dostlarımı ağırladığım ortak zevklerimizi içeren konseptler üzerine davetler vermeyi seviyorum. Mangal partileri, 80 ve 90’ların müziklerini içeren keyifli meze sofraları hoşuma gidiyor. “AYRINTILARLA İLGİLENİRİM” Hataylı olduğum için Hatay yemekli sofralar, kendi müziğimizi kendimiz yaptığımız çalıp, söylediğimiz davetler en güzelleri oluyor. Verdiğim davetlerde işinin en iyileriyle çalışmayı önemsiyorum ama kendim tek tek tüm ayrıntılarla ilgileniyorum.

KONSEPTE UYGUN MEKAN Benim için iyi bir davetin olmazsa olmazı konsepte uygun mekan, gelen konuğa hitap eden menü ve içecek. Sonrasında müzik ve dekorun bunları desteklemesi şart. Ayrıca gelen konukların hem ev sahiplerinden hem de kendilerinden bir şey bulabilecekleri bir dengenin çok önemli olduğunu düşünüyorum.







ERDEN TİMUR NEF YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“EŞİMLE BİRLİKTE DETAYLARLA İLGİLENİYORUM”



“KONSEPTE GÖRE MÜZİĞİ SEÇİYORUZ” Davetiye metninden misafirlerin karşılanmasına kadar her detayla eşim Emine Hanım’la birlikte yakından ilgilenmeye çalışıyorum. Davetin konseptine göre mekan, müzik, yemek, dekorasyon ve davetli seçimini yapmaya özen gösteriyorum.

“DOĞA TEMALI DAVET ÇOK BEĞENİLDİ” En son, Bodrum’da ağaçların içinde “doğa” temalı bir davet verdik. Tüm sunum ve konsept doğa ve doğallıkla ilgiliydi. Seçilen müzikten davetlilere verilen ufak hediyelere kadar bu konsepte çok dikkat ettik. Ben dahil tüm katılımcılar büyük keyif aldı.











OZAN ŞENER / SERA GROUP CEO’SU

“MÜZİĞE VE YEMEĞE ÇOK DİKKAT EDİYORUM”



“MİSAFİRLER YABANCILIK HİSSETMEMELİ” En son yaz sonunda davet verdim. Temasını da yaz partisi şeklinde yaptım. 500 davetli geldi. Düzenlediğim davetlerde müziğin ve ikramların iyi olmasına çok dikkat ediyorum. Özellikle davetli kitlesinin dinleyeceği tarzda müzik ve ikramları seçmeye özen gösteriyorum. Misafirlerim kesinlikle kendini yabancı bir yerde hissetmemeli.

LÜKSÜ YANSITAN DAVETLER Bodrum’daki lüks projemizin yaşam tarzına uygun davetler vermeyi seviyorum. Eğlenceli ve hayatın güzel olduğu, daha çok mutlu olabileceğiniz anları yansıtan davet konseptleri belirliyorum. Bu nedenle daha çok lüksün içinde olduğu davetler vermeye çalışıyorum. Kendi alanında en iyi olan Lucca gibi şirketlerle iş birliği yapmayı tercih ediyorum.