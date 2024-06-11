'İş portföyümüzü genişleterek büyüyeceğiz'

İzmir ve Manisa’da konuttan villaya, ofisten fabrikaya kadar pek çok inşaat projesi gerçekleştiren ÇNR Mimarlık Bayraklı 1923, yeni projelerle büyümesini sürdürüyor. ÇNR Mimarlık Bayraklı 1923 Proje geliştirme ve satış direktörü Mustafa Çınarlı, “Özellikle Urla, Çeşme ve Karaburun’da bölgelerin tarihi dokularıyla uyumlu projeler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca aynı bölgelerde yenilenebilir enerji yatırımları da gerçekleştireceğiz. İş kollarımızda çeşitliliğe gideceğiz. Tarım ve hayvancılık alanlarına girmek de planlarımız arasında” diyor.

Temelleri 2000 yılında atılan ÇNR Mimarlık Bayraklı 1923, üç kuşaktır inşaat sektörüne hizmet sunan güçlü bir aile şirketi. Bugüne kadar İzmir ve Manisa’da modern teknolojinin imkanlarıyla sektörün geleceğine ışık tutan güvenilir projeler üreten şirket, yenilikçi tasarımlar ve konforlu projelerle kentlere değer katmayı hedefliyor. Yatırım yaptığı bölgelerin gelişimine katkıda bulunma misyonuyla yola çıkan şirket; çevre dostu projelerle öne çıkıyor. Her adımda teknolojiyi ve modern yaklaşımları takip ettiklerini ve geleceğin gereksinimlerine uygun mimari çözümler üretmeye odaklandıklarını söyleyen ÇNR Mimarlık Bayraklı 1923 direktörü Mustafa Çınarlı, “Amacımız şehirlerimizin dokusuna, yaşam standartlarına ve gelişimine yönelik projeler üretmek. Sadece binalar değil, insan hayatını şekillendiren projelerle başta İzmir olmak üzere tüm ülkemize fayda üretmek istiyoruz. Tüm bu aksiyonları alırken teknoloji, insan ve iktisatı birleştirip günümüz konjonktürüne cevap vermek birinci önceliğimiz” diyor.

Kısa vadede devam eden projelerini tamamlamayı hedeflediklerini vurgulayan Çınarlı, “Amacımız, yeni başlayacak projelerine dünyada ve Türkiye’de yürütülen sıkı para politikasını dikkate alarak ulaşılabilir konut, ofis ve ticari alanlar üretip tüketicilere şirket bünyesin de uygun şartlarda ödeme planları ile gayrimenkul sahibi yapmak” diye ekliyor.

YEŞİL ENERJİYE 10 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

Orta ve uzun vade de ise İzmir’in merkezi iş alanları kapsamında özellikle Umurbey Bölgesi’nde yüksek yapı konseptinde proje geliştirme ve uygulama yatırımlarına devam edecek olan şirket, yine kentin güney batı bölgesinde ‘Yarımada’ olarak tabir edilen Urla, Çeşme ve Karaburun aksında da bölgenin tarihi dokusuyla uyumlu villa projelerini sürdürüyor. Ayrıca aynı lokasyonda sürdürülebilir enerji sektöründe de yatırımları olduğunu belirten Çınarlı, “Yatırım değeri 10 milyar TL’yi bulan faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor” diyor.

İnşaat, enerji ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren ÇNR Mimarlık Bayraklı 1923, geçen yıl 210 milyon TL ciroya ulaşmış bulunuyor. Şirket, yeni projeler ve yeni yatırımlarla bu yıl cirosunda yüzde 140’lık artış bekliyor.

Yıllar içinde özellikle İzmir ve Manisa’da gerçekleştirdikleri inşaat projeleriyle isimlerini duyurduklarının altını çizen Çınarlı, “Çeşme’de ‘Paserella Taş Konakları’, Narlıdere’de ‘La Vie Evleri’, İzmir Hatay’da ‘Ali Bey Sitesi’, İzmir’de ‘Basın Sitesi Seher Sultan Konakları’, Manisa’da ‘Rüya Gibi’ projeleri bunlar arasında yer alıyor.Ödüllü projelerimiz de var. İzmir’deki ‘Bayraklı 1923’ ofis, konut, iş yeri projemiz onlardan biri.Bu bölgede pek çok fabrika, antrepo, soğuk hava deposu da inşa ettik” diye anlatıyor.

İZMİR’DE YENİ PROJELER SIRADA BEKLİYOR

Şirketin İzmir’de devam eden ‘Vadi İzmir’ projesi toplamda 575 rezidance, 3.600 metrekare AVM konseptli ticari alanlardan oluşuyor. Güçlü bir lokasyona sahip olan projelerinin havalimanı, İstinye Park AVM, Ekonomi Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Optimum AVM, Yeni Fuar alanı, Ege Serbest Bölge gibi hayata dair önemli noktalara 10 dakika ulaşım mesafesinde yer aldığının altını çizen Çınarlı, bu iddialı projelerinin 2027 yılında tamamlanmasını planlandıklarını söylüyor.

Karaburun’daki 7 adet müstakil taş konaktan oluşan ‘Oksijen’ projesi bölgenin tarihi dokusuna uygun taş, demir ve ahşap kombinasyonu ile dizayn edildiğinden de bahseden Çınarlı, “Ege Denizi’ne nazır, Midilli Adası’na komşu bu niş vintage projemizin ise 2025 yılında tamamlanmasını planlıyoruz” diyor.

Şirketin İzmir Alsancak’ta da tarihi Hava Gazı Fabrikası ve İzmir Limanı’na komşu yüksek yapı projesi de hazırlık aşamasında. Proje ismi ve detaylarının projeye başlanma tarihine yakın lanse edilmesi planlanıyor.

TARIM VE HAYVACILIĞA YATIRIM PLANLANIYOR

Müşterilerine sağlayacakları uygun fiyat ve ödeme planları ile kısa ve orta vadede en çok tercih edilecek konut tipinin 1+1 ve 2+1 daireler olacağını öngördüklerini dile getiren Çınarlı, şöyle devam ediyor: “Enerji verimliliği için ürettiğimiz konut ve iş yerlerinde ısı yalıtımı, rüzgar hızı, ısı geçirgenliği gibi enerji maliyetlerini düşürecek malzeme ve uygulamaları projelendirerek uyguluyoruz. Aynı zamanda proje alanı içinde ve İzmir’in çeşitli lokasyonlarında kurduğumuz araç şarj istasyonlarımız da aktif olarak çalışıyor. Bunların yanı sıra İzmir’de Urla, Çeşme ve Karaburun bölgelerinde tarımsal niteliği olmayan araziler üzerinde güneş ve rüzgar enerji santralleri kurma programımız 2023 yılında başlamış olup plan, proje ve ruhsat aşamaları devam ediyor. Bu çalışmaların 2026 yılında aktif hale gelmesini bekliyoruz.”

Pandemi ile birlikte iş dünyasında değişen koşulların şirketlerini de yelpaze genişletmeye yönlendirdiğini ifade eden Çınarlı, iklim krizinin konuşulduğu bu günler de tarım ve hayvancılık alanlarına yatırım yapmayı planladıklarını kaydediyor.