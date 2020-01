İş'te moda

Nilüfer Gözütok Ünal

Asimetrik kesimler, oversize ceket ve pantolonlar, ekoseli takımlar ve uzayan palto boyları ise sezonun hit modelleri olarak karşımıza çıkıyor. Ünlü modacılar Dilek Hanif, Arzu Kaprol, Gamze Saraçoğlu, Zeynep Kartal ve Simay Bülbül’ün yanı sıra Brooks Brothers’tan İpekyol ve Kiğılı’ya birçok marka da yeni sezon koleksiyonlarında doğala dönüş olarak adlandırılan bu trendin izlerini taşıyor, özellikle iş dünyası için zengin bir seçenek sunuyorlar.

Modada sonbahar kış sezonunda tam bir doğala dönüş trendi var. Renklerde uzun zamandır özlenen toprak tonlarıyla hardalın yanı sıra lila, altın ve gümüş tonları her yerde karşımıza çıkıyor. Sıcak tarçın, redwood alt ve üst tonları da sezonun en çarpıcı renkleri... Mavilerde göze çarpan ilk ton ise parlak, derin yeşile çalan teknolojik turkuaz. Ünlü modacıların gözünden yeni sezonda öne çıkan kumaşlar, kesimler ve modellere gelince… Dilek Hanif, koyu kızıl kahvelerde ve pudra tonlarda vinil kumaşlar ve ruganların çok popüler olacağını anlatıyor. Oversize ceketlerin de çok çeşitli biçimlerde karşımıza çıkacağını belirten Hanif, sözlerine şöyle devam ediyor: “Asimetrik, çeşitli boylarda etekler veya lose fit pantolonlar, yer yer pilise/ parlak- mat kullanımlarla kombine edilecek.” Gamze Saraçoğlu da bu sezon asimetrik kesimlerin, tüy ve aksesuar kullanımlarının çok ön planda olduğunu söylüyor. Özellikle kemer kullanımını sıkça göreceğimizi ifade eden Saraçoğlu, “Tek omuz, asimetrik etek uçları olan modeller sezonun en gözde trendleri. Kumaş olarak klasik kumaşlar artı klasik saten kumaşlar oldukça kullanılacak. Paltolarda etek boylarının uzaması önemli bir trend olarak karşımıza çıkıyor” diyor. Simay Bülbül, yeni sezonda hem maskülen hem feminen line’lar göreceğimizi belirtiyor ve “Şık bir blazer ceket ve şık bir kumaş pantolonu, takısıyla, aksesuarlarıyla eşarbıyla iyi bir stil haline getirmek mümkün. Eşarp bu yıl tüm koleksiyonlarda çokça kullanılıyor. Boyna, ele, çantaya bağlamaları görüyoruz” diye konuşuyor.

ZAMANSIZ PARÇALAR

Her ne kadar sezonun öne çıkan parçaları bunlar olsa da modada zamansız parçalar da her zaman özel bir yere sahip. Zamansız parçalar denildiğinde modacıların çeşitli tavsiyeleri var. Dilek Hanif, küçük kokteyl elbiseleri, smokin takımları, sade gömlek ve bluzları, kusursuz bir dikiş ve kumaşa sahip ceket-pantolon takımları, kaliteli kabanlar ve trençkotları zamansız parçalar olarak sıralıyor. Gamze Saraçoğlu da olmazsa olmaz parçaları şöyle anlatıyor: “İyi kulplu siyah bir elbise her zaman kurtarıcıdır. Siyah smokin takım, iyi kuplu bir beyaz gömlek, trençkot ve taş tonlarında kaşmir kazak, iş hayatının en klasik ve kolay kombinlenen parçalarından... Öte yandan stiletto ve babet tarzı düz ayakkabıları tamamlayıcı parçalar olarak kullanabiliriz.” Zeynep Kartal, iş insanlarının mutlaka gardroplarında bulundurmaları gereken parçaları şöyle sıralıyor: “İpek bluz, özgün desenli fular ve blazer ceketle yapılan kombinler oldukça revaçta olacağa benziyor. Bunun yanı sıra klasik bir beyaz gömlek yerine kollarında volan detayı olan parçaları seçmek farklı bir tarz yaratabilir. Özellikle gardıroplarında bulunacak parçaların siyah, beyaz ve füme tonlarında olması durumunda kullanılacak canlı aksesuar renkleriyle formal olarak nitelendirilen bir stili hareketlendirebilirler.” Güler Baysal da önerilerini şöyle sıralıyor: “Takım elbiseler, blazer ceketler, örme gömlekler, beyaz t-shirt, chino pantalonlar ve Brogues ayakkabılar iş hayatında her sezonun olmazsa olmaz ve zamansız parçaları.”

GÜNDÜZDEN GECEYE GEÇİŞ

Çoğu iş insanı yoğun koşuşturma içinde çoğu zaman gün içindeki kıyafetleriyle geceye devam etmek durumunda kalabiliyor. Bu durumda gündüz iş hayatının tercih edilen resmi görünümünü akşama doğru biraz hafifletecek aksiyonlar almak gerekiyor. Burada iş giyimini sosyal hayata adapte edebilmenin en şık yolu ise aksesuarlar ve fonksiyonel parçalar olarak öne çıkıyor. Arzu Kaprol, “İpek bir fular veya şık bir kemerle değişen bir elbise, botların yerini alacak şık abiye stilettolar günden geceye geçişte bir iş kadınının pratik tercihlerini oluşturur” diyor. Gamze Saraçoğlu, siyah dizde bir elbise üzerine trençkot ve şık bir babet ile günü geçirip, üzerine şık bir ceket ve stiletto ile geceye de devam edilebileceğini söylüyor. Dilek Hanefi’nin bu noktada önerileri şöyle: “Yalın çizgideki bir kıyafeti kendilerine uygun aksesuar seçimleriyle tamamlayarak, bu geçişi şık biçimde yapabilirler. Erkekler için de durum aynı. Farklı renkte ayakkabı, kravat rengindeki değişiklik veya fular kullanımı gündüzden geceye pratik bir geçiş sağlar.” Zeynep Kartal da yine aksesuarlara dikkat çekiyor. Önerilerini şöyle sıralıyor: “Bir kıyafetin havasını öncelikli olarak aksesuarlar çok farklı şekilde değiştiriyor. Bunun yanı sıra ofisinizde günü kurtaracak bir clutch ve biraz daha gösterişli aksesuarları tutmanızda yarar var.” Güler Baysal da erkek giyiminde her zaman ince örme bir kravatın gündüzden geceye geçişi kolaylaştıracağı görüşünde. “Ayrıca şık bir blazer anında kombine dahil olabilir. Tasarım bir gömlek, uyumlu bir saat ve kahverengi deri ayakkabılarla gündüzden geceye çok kısa ve basit şekilde dahil olabilirler” diyor.

NASIL GİYİNİYORLAR?

Peki iş insanları nasıl giyiniyor? Giyinirken nelere dikkat etmeye çalışıyorlar? Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter, sade, rahat ve pratik giyimden yana. Öte yandan renk kullanmayı seviyor. “Ya monocolor üzerine renkli takı, fular veya aksesuar kullanırım ya da mor ve mercan gibi farklı renkleri kombinlerim. Pantolon, ceket takımlar ve jean üzeri ceketler vazgeçilmezim. Çok seyahat ettiğim için seyahatin tarzına ve süresine göre farklı kombinlerim vardır” diyor. Serter, aynı anda pek çok mevsim ve iş tarzına göre gardırobunu ve bavullarını kategorize ediyor. Kıyafette Türk markalarını tercih ediyor, yurt dışından çok beğendiği tasarım veya orijinal ürünler dışında pek bir şey almadığını söylüyor. “Network ve Zara, en sevdiğim markalar” diyen Serter sözlerine şöyle devam ediyor: “Uygun fiyatlı lüks benim kişiliğimle gayet uyumlu. Gardırobumun vazgeçilmezleri siyah ince bol pantolonlar, tight’lar, yoga tshirt’leri, deri ceket, Uniqlo montlarım, ince paltolarım, Sketchers ve Camper gibi yumuşak spor ayakkabılar.” Big Chefs Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli de renkleri özgürce kullanmayı seven ve çok renkli giyinen iş insanlarından... “Canlı renkleri daha çok tercih ediyorum” diyen Cizreli, tarzını şöyle anlatıyor: “Kıyafetin içinde rahat olmak benim için çok önemli. Kolej tarzı olarak tanımlanan ‘preppy’ tarzı seviyorum. V yaka kazaklar, pileli etekler, sneaker’lar, loafer’lar, Oxford ayakkabılar, blazer ceketler en çok tercih ettiğim parçalardan... Bir de elbiseleri, tek parça rahatlığı sundukları için her zaman kullanıyorum. Zamansız ve kurtarıcı oldukları için de dolabımda bolca elbise yer alıyor.” Modayı yakından takip eden Cizreli, bu sezonun koleksiyonlarında taba ve konyak renklerine bayıldığını ifade ediyor. “

RAHAT KESİM TERCİH EDİLİYOR

GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, iş yaşamında giyim tarzını belirlerken şık görünmekle birlikte rahat hissetmeye dikkat ediyor. Bu anlamda en çok tercih ettiği kombinler gömlek-jean pantolon ve blazer ceketjean pantolon. “Jean benim için vazgeçilmez ve zamansız” diyen Kantarcı sözlerine şöyle devam ediyor: “Öte yandan aksesuar olarak da saat ve akıllı bileklik kullanmayı seviyorum. Sonbahar-kış sezonunda gardırobumun vazgeçemediğim parçaları arasında spor yelek ve triko önemli bir yer tutuyor.”

Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, işte daha çok takım elbise giyiyor. Takım elbisede de vücut ölçüsüne birebir oturan kalıpları sevdiği için genelde özel dikim takımları tercih ediyor. Scabal’ın bu konuda oldukça başarılı olduğunu belirten Kaya, “Ayrıca hazır giyimde Isaia ve Tom Ford markasının takım elbiselerini beğenerek kullanıyorum. Genellikle kendimi içinde rahat hissettiğim kesimleri seviyorum. Slim fit ve regular fit arası olan kesimleri tercih ediyorum. Çok renkli bir giyim tarzım olduğunu söyleyemem. Lacivert ve grinin her zaman asil renkler olduğunu düşünür ve sıkça kullanırım” diyor. Kaya için gardırobunun zamansız parçası saatleri. Ayrıca John Varvatos tişörtü, Bottega Veneta kemeri, Missoni hırkası ve Jacob Cohen pantolonu da dolabının olmazsa olmaz parçaları arasında yer alıyor. MYC Partners Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan da takım elbiseden vazgeçmeyen iş insanlarından… Kıyafetlerinde tercihini slim-cut kesimden yana kullanan Akdoğan, “Takım elbise ile birlikte tercihimi çoğunlukla beyaz, nadiren mavi renk gömlekten yana kullanıyorum. Bir diğer dikkat ettiğim nokta ise kravat ile cep mendilini kesinlikle aynı anda kullanmıyorum, yaka iğnesi ile beraber kullanıyorum. İş kıyafetimin tamamlayıcısı olarak; kol düğmesi, saat ve bileklik mutlaka kullandığım ve vazgeçemediğim aksesuarlar. Ayakkabı ve kemerde de olabildiğince siyah renkten kaçınırım” diyor.

YENİLENEN PARÇALAR

Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, giyimde sade ve nötr renklerden yana. Siyah, beyaz, bej parçaları birbirleriyle kombinlemenin kendisine pratiklik kazandırdığını belirten Kuban, “Rahat pantolonları, dökümlü bluz ve gömlekleri, saten etekleri severek kullanıyorum. İyi kesimli siyah ve bej pantolonların, beyaz gömlek ve bluzların her dönemin modasıyla yorumlanabiliyor oluşunu seviyorum. Kışın siyah klasik paltolar, yazın bol bol aksesuar tercih ediyorum” diyor. A&S Investment Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, kıyafet tercihini İtalyan kesim ve koyu renklerden yana kullanıyor. İş giyiminde özelikle dikkat ettiği noktalar temiz, şık ve işe uygun modeller. “Örneğin Londra’da toplantı yapacaksam açık renk bir takım ve İtalyan kesim bir takım elbise giymem. İngiliz tarzı bir ceket ve altına koyu renk olması şartıyla boğazlı bir kazak tercih ederim. Arabistan’da toplantım varsa mutlaka açık renk takım elbise, beyaz gömlek ve kravat tercih ederim” diye konuşuyor. Akkuş’un gardırobunda vazgeçemediği zamansız parça olarak siyah bisiklet yaka t-shirt ve Brooks Brothers’ın simple gömlekleri öne çıkıyor. Yeni sezona ilişkin kendisi için önemli parçaları da şöyle anlatıyor: “Sonbahar sezonu için mutlaka trençkot diyebilirim. Kış sezonu için yünlü Hugo Boss selection serisi takım elbiseler ve boğazlı kazaklar.” Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş de iş hayatında ağırlıklı olarak takım elbise giyiyor. Ermenegildo Zegna, Beymen ve Damat sevdiği markalar. Güzeliş, “Kıyafette kumaşların konforlu olmasını önemsiyorum. Genellikle takım elbiselerimde gri, lacivert ve siyah kullandığım için gömlek ve kravat kombinasyonlarında zorlanmıyorum” diyor. Beyaz ve mavi tonlarında gömleklerin her yıl sürekli dolabında bulunan, yenilediği parçalar olduğunu dile getiriyor.



MÜGE SÜAR BEYMEN COLLECTION ERKEK TASARIM MÜDÜRÜ

SİYAH SİYAHLARLA MOMBİNLENECEK



Takımlardaki tüm genç ve modern görünümler, yeniden öne çıkan terzilik ve el işçiliğiyle daha sofistike bir hal aldı. Renk olarak bu yıl “black is new black!”. Siyahların siyahlarla kombinlendiğini sık sık göreceğiz. Ayrıca karamel tonları soğuk kışı yumuşatacak, ekru ve grilerle kombinlenerek konforlu bir sıcaklık yaratacak. Shearling mont ve kabanlar hem şık hem sofistike. Öyle ki artık takımların üstüne bile rahatlıkla giyilebiliyor. Kürk garnili yünlü parkalar, shearling montları ağır bulanlar için iyi bir alternatif. Daha spor bir görünüm için ise teknik kumaşların klasik kumaşlarla kombinlenmesinden ortaya çıkan hibrit ürünler mutlaka bu sezon gardroplarda bulunmalı. Öte yandan büyük desenli, jakarlı trikolar da bu yıl atlanmamalı.











DERİ PARÇALAR ÖN PLANDA



ÖNE ÇIKAN RENKLER Gizia modern ve klasik çizgiyi iyi kombinleyen markalardan biri. Gizia Tasarım Ekibi bu kışa damgasını vuran trendleri şöyle özetliyor: “Bu sezon ön plana çıkacak renkler; ekru, safran, mavi, kırmızı, kahve tonları ve tabi ki siyah. Renkli ekose ve tweed takımlar, blazer ceketler, volümlü koton gömlekler, transparan yüzeyli organze bluzlar ve deri parçaları da çok sık göreceğiz. İş dünyası için yeni sezonda olmazsa olmazlar ve zamansız parçalar olarak maskülen hatlarla vurgulanan blazer ceketler, pantolonlar, şık gömlekler, tulum ve elbiseler öne çıkacak.

MASKÜLEN TAKIMLAR Blazer, geniş paça palazzo pantalonlar ile kombinlenecek gömlekler ve bunun yanı sıra davet ve etkinlikler için volümlü elbise ve etekler vazgeçilmezler arasında yerini alıyor. Maskülen blazer takımları ofis için kombinlerken gece için doğru aksesuar ve minik triko crop top bluzlar ile gün içindeki şıklık geceye pratik bir şekilde taşınabilir. Biz de yeni sezonda pırıltılı tweedler ve renkli ekoselerden oluşan maskülen takımlar, organze ve koton gömlekler, 70’ler tarzı kalın deri kemerler ile silueti vurgulanmış feminen elbiseler, parlak trikolar ve tüm bunlara zenginlik katarak tamamlayan kaşmir, alpaka, yün karışımlı uzun kabanlardan oluşan bir koleksiyon tasarladık.”











Güçlü imaj oluşturmak isteyenlerin tercihi

AZRA ZEYREK İPEKYOL TWIST MACHKA PAZ. DİR.



FARK YARATAN SEÇİM İş dünyasında zamansız siyah anlayışı güncelliğini korusa da tercihi lacivert veya gri tonlardan yana kullanmak, kimi zaman iş ortamlarında fark yaratan bir seçim haline gelebiliyor. Sezonun trendlerinde kendisine yer bulan sıcak tonlar ise resmiyet gerektirmeyen iş ortamlarını canlandırıyor. Sezonun olmazsa olmaz parçalarından takım etek, ceket ve pantolonları yine sıkça görüyoruz.

ABARTIDAN UZAK AKSESUARLAR Abartıdan uzak aksesuarlarla tamamlayabileceğiniz açık renk bluz veya gömleklerle ofis şıklığını yükseltiyoruz. Bel kemerli maskülen blazerlar, kruvaze ceketler ve iyi kalıplı mono pantolonlar güçlü bir imaj oluşturmak isteyen iş kadınlarının tercihi olabilir. Ceketin içine tercih edilebilecek uygun renk ve modelde bluzlar ile rahatlığından ödün vermeyen kadınları düşündük. Sezon trendlerini yansıtan, birkaç farklı modelde hazırladığımız trençkotlarla kombinlenebilecek şifon mixli elbiseler ve güpür detaylı tasarımlar da gündüzden geceye pek çok farklı o











“Kişi özelliklerine göre giyinmeli”

HİKMET ALCAN / KİŞİYE ÖZEL TERZİ



VÜCUT DİLİNİ İYİ KULLANIYORSA Giyinirken kişinin özelliklerine dikkat etmesi gerekiyor. Bizim yaptığımız da bu, giydirirken kişiliği göz önünde bulunduruyoruz. Örneğin vücut dilini çok iyi kullanan kişilerin, bu kişiliklerini ön planda tutmak için daha sade, çarpıcı olmayan renklerde giydirmeye çalışıyoruz. Vücuduna oturan, rahat edebileceği kesimlerde dikim yapıyoruz. Etkili bir konuşmacıysa klasik göz almayan takımlar ve kravat tercih ediyoruz. Ancak konuşmasına güvenmiyorsa kıyafetler ve kullanılan aksesuarlar daha iddialı olabiliyor.

GÖZE BATMAYAN EKOSELER Aslında sadece iş ofis giysilerinde değil etkinliklerde, davetlerde de kişi vücut dilini iyi kullanıyorsa ona hiçbir zaman canlı renkler tavsiye etmiyoruz. Kaliteli bir kumaş ve iyi bir kalıp en çok dikkat ettiğimiz nokta oluyor. Bu yıl renk olarak lacivert ve desen olarak da göze batmayan ekoseler revaçta. Pantolonlarda kemerler yükseliyor, geniş pileler ön plana çıkıyor, dizin ve paçaların darlığı devam ediyor. Cekette omuz hatları oturan ve yırtmaçları açılmayan modeller yine gözde. Kruvaze geniş yakalar da revaçta.











“Casual ile spor ürünler bir arada”

HİLAL SUERDEM / KİĞILI CEO'SU



ZENGİN TONLAR Yeni sezon kreasyonumuzda yine zengin renk tonlarını, güçlü ve modern bir çizgi ile erkek giyiminde buluşturduk. Sezonda baharat renkleri öne çıkarken; toprak tonları, griler, lacivert ve mavi tonları, taş rengi ve siyah tonları vazgeçilmezler arasında yer alacak. Öne çıkan parçalar arasında ise leke tutmayan ve su geçirmeyen gömlekler, BIO parfümlü ve yıkanabilir takım elbiseler, Oktay Kaynarca Kapsül koleksiyonumuz ve erkeklerin takım elbiselerini seyahatlerinde kırıştırmadan taşıyacakları Travel Suit Bag çantamız göz önünde diyebiliriz.

KURTARICILAR Zamansız gece elbisesi olan smokinler, fonksiyonel kullanabilecek, şık ve pratik kurtarıcıya dönüşebilen takımlar olduğu için her zaman tercih sebebi oluyor. Bunun dışında günün her saatinde giyilebilen ve adeta kurtarıcı görevi gören kot pantolonlar, en temel ve klasik parçalardan biri olan beyaz gömlekler, hem jean’lerle hem klasik pantolonlarla kombinlenebilen, vücuda fit oturan bir blazer ceket yine erkek gardıroplarının demirbaşlarından diyebiliriz. SİHİRLİ DOKUNUŞ Bu sezon casual ile spor ürünlerin ağırlıklı olduğu bir koleksiyon hazırladık. Light Magic ismiyle oluşturduğumuz koleksiyonda “maneviyat”, “doğa” ve “mistizm” üçgeni ilham kaynağımız oldu. Tüketici davranışlarını ve alışkanlıklarını odağımıza alarak hazırladığımız bu koleksiyonda, özellikle Y jenerasyonunun beklentilerine hitap eden, sihirli dokunuşlarla mistizmi günümüze uyarlayan konsept ve tasarımlara ağırlık verdik.











“Sezonun hit parçaları ekoseli takımlar”

ARİFE ÜLKER / BROOKS BROTHERS-EDWARDS OPERASYON MÜDÜRÜ



GÖZDE PARÇALAR Bu sezon kadın ve erkek koleksiyonumuzda her sezon olduğu gibi yine iş dünyasının gözdesi olacak parçalar yer alıyor. Erkek koleksiyonumuz enerjik şehir hayatından ilham alıyor. Koleksiyonumuzda en önemli ürünümüz her sezon olduğu gibi ikonik klasik gömleklerimiz. İkonik klasik gömlek koleksiyonumuz büyümeye devam ederken hiç olmadığı kadar geniş ve her stil için yeni bir özellik sunmaya devam ediyor. Ekoseli takım elbiselerimiz ise yeni sezonun hit parçaları arasında.

MERİNOS YÜNÜNDEN KAZAKLAR Zarif, şık ve kolay bakımlı BrooksTech™ merinos yününden kazaklar ise sonbaharın arada kalan havalarında kurtarıcı rolünü oynuyor. Bunun yanı sıra Supima® pamuğunun tüm gün dayanan güç ve yumuşaklık gibi doğal özellikleri de yine bu rolü üstlenenler arasında. Dış giyim ise form ve işlev arasındaki keskin çizgileri yumuşatarak geliştiriyor. Mevsimsel olarak hafif olması adına ustalıkla üretilen her bir parça su ve rüzgar geçirmeme niteliğine sahipken özellikle klasik stilin izlerini de taşımaya özen gösteriyor.

SONBAHARIN RUHU Kadın Koleksiyonu Kreatif Direktörü Zac Posen, sezonun başlangıcında kırmızı ve beyazın yanı sıra lacivert tonlarını öne çıkarırken, sezon ortasında ise sonbaharın ruhunu temsil eden griler, sarıları kullanarak oluşturduğu koleksiyonunda dokulu takım elbise kumaşları özellikle tüvit bukle ceket ile etekler ve yine tüvit takımları en favori klasik parçalarına adapte edilmiş. Dış giyim koleksiyonu ise taba rengi kabanlar ile çift taraflı Loro Piana kaşmirinden özellikle siyah ve bebe mavisi renklerindeki kabanlarla vurgulanıyor.