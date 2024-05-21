İyi Yaşam Festivali “Wibe Fest” büyük ilgi gördü

Kişisel gelişim pratiklerinden bütüncül sağlık yöntemlerine kadar birçok etkinliğin yer aldığı festivalde katılımcılar, “iyi yaşam”a dair çok sayıda pratiği uzmanlar eşliğinde deneyimledi.

17-19 Mayıs tarihleri arasında Elite World Grand Sapanca’da düzenlenen İyi Yaşam Festivali Wibe Fest büyük ilgiyle karşılandı. Kişisel gelişim pratiklerinden bütüncül sağlık yöntemlerine kadar birçok etkinliğin yer aldığı festivalde katılımcılar, “iyi yaşam”a dair çok sayıda pratiği uzmanlar eşliğinde deneyimledi.

Türkiye’nin önde gelen otel zincirlerinden Elite World Hotels & Resorts bünyesindeki Elite World Grand Sapanca, 17-19 Mayıs tarihleri arasında İyi Yaşam Festivali Wibe Fest’e ev sahipliği yaptı. Elite World zincirinin organizasyonuyla düzenlenen festival, katılımcıların büyük ilgisiyle karşılandı. Festivalde katılımcılar, kişisel gelişim atölyelerinden yoga ve nefes terapisi seanslarına, sağlıklı beslenmeden feng shui önerilerine, mindfulness pratiklerinden ayurvedik beslenmeye kadar “iyi yaşam”a dair pek çok etkinlikle eğlendi.

Uzmanların liderliğinde “bütüncül” bir hafta sonu

Alanında uzman eğitmenlerin liderliğinde düzenlenen festivalde katılımcılar, hem iyi yaşama dair bilgi sahibi olurken hem de uygulamaları deneyimleme şansı buldu.

Etkinliklerde mindfulness eğitmeni Prof. Dr. Zümra Atalay, wellbeing ve ayurveda eğitmeni Ebru Şinik, bütüncül sağlık uzmanı Uzm. Dr. Burak Ayhan, yüz yogası eğitmeni Oya Acar, feng shui uzmanı Esra Koyuncu, mindfulness ve aromaterapi eğitmeni Aslı Taşdemiroğlu, yoga terapisti Elif İmrahor, yoga eğitmeni Filiz Keçeci ve Seray Karakoç, Yataş Uyku Kurulu üyesi Uzm. Klinik Psikolog Fundem Ece ve Yataş Uyku Kurulu Üyesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berhan Bayram uzmanlık alanlarına ait deneyim ve önerilerini katılımcılarla paylaştı.

Dengeli yaşama dair öneriler paylaşıldı

Eğitim ve pratikler sırasında katılımcılar, ayurvedik yaşam ve feng shui gibi uygulamaları deneyimlerken sağlıklı ve dengeli yaşama ilişkin yaşam önerileri, ayurvedik beslenme ipuçları, hastalıkların kök sebeplerine yönelik bütünsel tedavi yöntemleri konularında bilgi sahibi oldu.

Katılımcılar, vücut analizi ve sağlıklı beslenme pratikleriyle başlayan ilk günün ardından Urban Active stüdyosunun performans, eğlence ve terapiyi birleştirdiği egzersizlerde sporun en eğlenceli halini uygulama şansı yakaladı. Katılımcılar ayrıca wellness, ayurvedik beslenme, güzellik ve yüz yogası gibi seanslarla gün boyunca bilgiler edinirken akşam yemeğinin ardından motivasyon konuşmaları ve meditasyon ile günü tamamlayarak 3 gün boyunca “iyi yaşam” pratiklerini uzmanlar eşliğinde deneyimledi.

ELITE WORLD HOTELS & RESORTS HAKKINDA

Türkiye’nin önde gelen otel zincirlerinden Elite World Hotels & Resorts, 50 yıla yaklaşan konaklama deneyimini, 10 markası ve 12 oteli ile turizm sektörüne farklı bir bakış açısı kazandırarak, Türkiye’nin 7 bölgesinde ve yurtdışında franchise iş modeliyle büyümeyi hedefliyor.