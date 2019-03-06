Jamie'den beslenme tüyoları

Dünyaca ünlü İngiliz şef Jamie Oliver’ın beş çocuğu var. Bu nedenledir mi bilinmez hayatını tüm çocukların mutluluğuna adayan isimlerden… Türk yemek kültürünü de yakından takip ediyor. Ağır ağır pişen Türk yemeklerine ve baharatların kullanıldığı kömür ateşinde pişen kebaplara bayılıyor. Türk yemekleri arasından seçim yapmanın zorluğuna değiniyor ve hepsini “muazzam” bulduğunu söylüyor. Oliver’ın YouTube’dan videolarını izlediği, yemek pişirme tarzını beğendiği ve bir gün mutlaka tanışmak istediği Türk şef ise Nusret.

Jamie Oliver, son dönemde sağlıklı beslenme konusunda ön planda olan isimlerden biri. Dünyaca ünlü şef, girişimcilik, TV programcılığı, aktivistlik ve yazarlıkla da yakından ilgileniyor. Kendisiyle buluşmamız tüm dünyadaki israfa ve açlığa karşı Oliver’ın Hotpoint’le iş birliği yaparak “Unutulmuş Gıdalara Taze Fikirler” kampanyasını başlatmasıyla Londra’da gerçekleşti. Dakikaları bile programlı olan Oliver, beş çocuk babası. Bu yönü de içinde çocukların ve onların temel yaşam haklarının savunulduğu sosyal projelerde tüm dünyaya örnek olmasını sağlıyor. Oliver, en sevdiği Türk yemeklerini de yakından tanıyor. Favorileri arasında yavaş yavaş pişen Türk yemeklerini ve baharatların kullanıldığı kebapları sayıyor. Dünyanın en ünlü şeflerinden Jamie Oliver, CEOLife’ın sorularını şöyle yanıtladı:

Bir iş insanı olarak sizin için sıradan bir gün nasıl geçiyor? İş insanlarına sağlıklı beslenmek adına nasıl tavsiyede bulunabilirsiniz?

Her günüm çok yoğun ve her anım programlı. Programıma göre hareket ediyorum. Böyle bir ortamda sağlıklı yiyecekler tüketmeye ve sağlıklı yemek bilincini yaymaya çalışıyorum. Bugünlerde sağlıklı beslenme kadar israf etmeme de gündeminde önemli yer tutuyor. Sağlıktan da bahsetsek israftan da bahsetsek konu aynı yere çıkıyor. Bir iş insanı olarak önümüzdeki 10 yılın sorusu “İyi bir çalışan nasıl olur” olmalı. “Çalışanlar iş yerinde neleri kolaylaştırmalı?” Örneğin Britanya’da ve tabii ki Türkiye’de gece vardiyalarında çalışan milyonlarca kişi var. Etrafta hiç yemek yok, abuk sabuk şeylerle dolu otomat makinelerinden besleniyor insanlar. Asıl soru, bu bir seçim meselesi mi? Cevap hayır. Bu adil mi? Hayır. İyi bir patron böyle mi olur? Hayır. Acil hizmetlerimizin çoğu vardiyalı işçiler tarafından yapılıyor, çağrı merkezleri kullanılıyor, fabrikalarda çalışılıyor. Biz İngiltere’de okullarda çıkan öğle yemekleri ve kahvaltılarla ilgili bir kampanya yaptık. Genelde de odak noktamız çocuklar oldu. Fakat mutlu çocukların sağlıklı ebeveynleri olmalı. İş insanlarına en büyük tavsiyem öncelikle çalışanlarına iyi bakmaları. İş insanları çalışanlarının sağlıklı beslenmesini en az kendi beslenmeleri kadar önemsemeli.

Beş çocuk babasısınız. Çocuklarınıza yemeği önemsemeyi, israf etmemeyi nasıl öğretiyorsunuz?

Eski yoldan, dayakla. Şakaydı tabii ki... Okullarda, çocuklarla, ebeveynlerle, öğretmenlerle çok zaman geçiriyorum. Benim de şimdilik beş çocuğum var. Yapabileceğimiz en iyi şey, yemeği eğlenceli hale getirmek. Gıda sisteminin acı gerçekleri var. Besin değeri, açlık, obezite gibi... Yemek pişirmek hayatımın bir parçası haline gelince çocuklarımı büyütürken bilerek beyinlerini yıkamadım. Yemeği eğlenceli hale getirmek çok kolay… Bir de çocuklarımızı yemek yapma deneyiminin içine katmalıyız. Ayda bir kere çocuğunuzla pazara gidin. Birçok sorunuzu oradaki yetenekli satıcılar cevaplayacaktır. Bir de pazara ya da markete giderken çocuğunuzu yanınızda götürmeye cesaret edebiliyorsanız, bu deneyimi onun için eğlenceli bir hale getirmeye çalışın.

Türkler için yılbaşı sofrası çok önemli. Siz ailecek yılbaşı sofrasında olmazsa olmaz olarak hangi yemekleri görüyorsunuz? Önerileriniz olur mu?

Yılbaşı soframızda genellikle fırında hindi olur. Fırında hindi İngiltere’de 70 yıldır kullanılıyor. Aslında hindi geleneği Güney Amerika’dan geliyor. İngiltere’de geleneğimiz fırında yavaş yavaş pişmiş kazdır. Kaz, mükemmel bir hayvan, bulması kolay değil ve etlerin en lezzetlisi. İş yoğunluğumdan dolayı yılbaşını küçük çaplı geçirip ertesi gün büyük bir parti yapıyoruz. Bu partide hindi, porchetta ve kaz pişiriyorum. Tavsiye ederim.

Genellikle evlerde yemekleri kadınlar yapıyor ama ünlü şeflerin çoğu erkek. Sizce neden böyle?

Milyonlarca yıldır kadınlar yemek yapıyor. Restoran sektörü ise her zaman erkeklerin yönlendirdiği bir alan oldu ki bence bu çok üzücü. Benim restoranlarımda, çalışanların yüzde 14-15’i kadınlardan oluşuyor. Ortalamanın neredeyse iki katı bu. Fakat ticari mutfaklarda çok daha fazla kadına ihtiyacımız var. 20 yıl önce Naked Chef’e başladığımda şunu fark ettim: Kadınlar, erkekler işe gidiyor, yorgun argın eve dönüyor. Milyonlarca İngiliz adam oturuyor, eşine ya da kız arkadaşına “Yemekte ne var” diye soruyor. Naked Chef’te erkekleri de yemek yapmaya özendirmek istedim. “Yemek yaparsanız kadınların ilgisini çekersiniz” mesajını verdim. Son 20 yıl içinde durum tamamen değişti. Yemek okulumda büyük ihtimalle kadınlardan biraz daha çok erkek var. 2 bin 500 kişiden oluşan bir kalabalığa tarifler anlatmaya gidiyorum. 20 yıl önce gelenlerin neredeyse hepsi kadın olurdu. Artık yarısını erkekler oluşturuyor. Bence modernleştikçe, ilerledikçe işler değişiyor. Tabii ki modern bir aile denge arayan ve aynı miktarda çaba harcayan bireylerden oluşmalı.

Siz yemek yapma konusunda kimlerden ilham aldınız?

İlham aldığım kişiler hep kadınlar oldu. Şef olmak için eğitim alırken Patricia Wells, Stephanie Alexander, Elizabeth David, Rosemary (Shrager), Ruth Rogers gibi kadın şefler bana ilham verdi.

“Unutulmuş Gıdalara Taze Fikirler” kampanyasıyla gıda israfına dikkat çekiyorsunuz. Bu konu sizin için neden önemli?

Gıda israfını azaltmak çok zorlu bir iş. Öte yandan özellikle de birkaç basit tüyoyla çok kolay üstesinden gelinebileceği için fazlasıyla önemsediğim bir konu. Gıda israfına karşı kullanabileceğimiz en güçlü silah yemek pişirmeyi, alışveriş yapmayı ve tabii ki yiyecekleri düzgün biçimde saklamayı iyi bilmek. Sadece birkaç zekice fikirle artan yemekleri hemen hemen her zaman kolayca inanılmaz lezzetlere dönüştürebilirsiniz.

Yiyecekleri daha uzun süre taze tutmak için tüyolar verebilir misiniz?

Öncelikle buzdolabınızda ne var ne yok bilmelisiniz ki arkalarda unutulan bir şey kalmasın. Ayrıca yiyeceğinizi en uygun yerde sakladığınızdan emin olun. Isınan hava yükseldiğinden, et ve balığı buzdolabının daha soğuk olan alt raflarında, süt ürünlerini orta raflarında, çeşnileri ve ev yapımı salata sosları gibi ürünleri buzdolabını açar açmaz ilham vermesi için en üstte ve kapı içi raflarında tutun. En basit kural olarak buzdolabınızı 4°C veya daha altında sıcaklıkta çalıştırmayı deneyin. Artan yemeklerinizi tarihlerini yazdığınız düzenli etiketlerle saklarsanız ne kadar süre içinde tüketeceğinizi bilirsiniz. Teknoloji, yiyeceklerin daha uzun süre taze kalabilmesini sağladığı için gıda israfıyla mücadelede çok önemli bir yere sahip. Bugünkü buzdolabı tasarımları erken bozulmayı önlüyor.

Genelde hangi yiyecekler ziyan oluyor?

Maalesef günün sonunda çöpe atılan çok lezzetli malzemeler var. Mesela pişmiş tavuk, hem de o tavuğu kullanarak yapabileceğiniz o kadar şey varken... Harika erişteler, lezzetli salatalar, nefis bir tavuklu çorba... Aklınıza ne gelirse. İsraf edilen sebze meyvelerden bahsedecek olursak, doğradığınız meyveleri buzluğa atmak gibi basit bir püf noktasıyla bunları sonradan meyveli bir içeceğe dönüştürebilir ve meyve tabağınızda kalan her şeyi kullanabilirsiniz.

Ünlü biri için ne pişirirdiniz? O kişi kim olurdu?

Ünlü biri için yemek yapsam Elvis Presley’i seçerdim.



“AKLIM HEP TURŞUDA”



FERMENTE TARİFLER MODA Son zamanlarda fermantasyon herkesin ilgisini çekiyor. Gittikçe daha fazla kurs ve YouTube kanallarında duyuyoruz. Herkes bloglarında, gazetelerde basit fermente tarifler paylaşıyor. Tadını tabii ki seviyoruz ama bir de bu tariflerin probiyotikler ve sebzelerden gelen sağlıklı olma özelliği var. Şu sıralar gerçekten moda.

TURŞU KURMAK KOLAYLAŞIYOR Worcestershire sostan tutun misoya, soya sosuna kadar birçok yiyecekte fermente… Turşu kurmak bazı açılardan giderek kolaylaşıyor. Her gün mutfağıma giriyorum, bakıyorum. Ne pişireceğim? Yarın ne yemek yapacağım? Jules haftanın sonuna kadar bunu kullanmazsa dondurucuya atarım, şunun turşusunu kurarım. Aklım hep turşuda…

İSRAFI ÖNLÜYOR Yemek yaparken turşular, fermente ürünler harika, salsa gibiler. Genelde yemek yaparken hızlı turşular da yaparım. İsrafı önlemek için çok güzel bir yol turşular, çok da meraklısı olduğum bir konu. Çok severim. Uzun zamandır da kullandığım bir teknik.











“LONDRA’DA ŞEF CALLUM’U ÖNERİYORUM”



ELMALI TURTA Londra’da denemek için ev yapımı hamur işleri, elmalı turta, belki yavaşça pişirilen et ve yanında garnitür iyi bir fikir olabilir. Şef Callum diye biri var. Güzel yemek salonlarında şahane yemekler sunuyor ki bence herkesin hoşuna gider. Daha çok eski tarifleri modern bir bakış açısıyla birleştirerek sunuyorlar.

KİŞ VE HAMUR İŞİ Callum’un kiş ve hamur işleri çok iyi. Bir turta yapma odaları var. Turtalar dünyanın her yerinde seviliyor. Bildiğim kadarıyla ilk turtayı Yunanlılar yapmıştı. Ama önemli olan yemekleri içine sardığın fikir.

KOKTEYLLERİ DE GÜZEL Turtalar aileyi, mevsimleri, korumayı istediğin şeyleri temsil edebilir. Harika bir turta yapmak lezzetten ödün vermeden elindekini yetirerek doyurucu bir şeyler yapmaktır. O yüzden bence Callum’un yerini mutlaka ziyaret edin. Ayrıca çok güzel kokteyller de yapıyorlar.







