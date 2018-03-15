Kaliteli zaman peşinde

İş insanlarının çocuklarıyla yaptığı aktiviteler oldukça çeşitli... Kimi birlikte restoranları dolaşıyor kimi spor yapıyor kimi ise müzelere gidiyor...

“YENİ TATLAR KEŞFEDİYORUZ”

SELİM KERVANCI / HSBC TÜRKİYE GM

KIYMETLİ ZAMANLAR Büyük oğlum Ömer 14, küçük oğlum Kerem 10 yaşında. Ailemle bir arada geçirdiğim zamanı son derece kıymetli buluyorum. Hafta içi yoğun çalışma tempom nedeniyle, hafta sonlarını aileme ayırmayı tercih ediyorum. Çocuklarımla birlikte özellikle sporun dahil olduğu aktiviteler yapmaktan keyif alıyoruz. Örneğin squash oynamak, beraber futbol veya basket maçına gitmek en çok keyif aldığımız aktiviteler arasında. Ayrıca, birlikte dünya mutfaklarını denemeyi ve yeni tatlar keşfetmeyi seviyoruz. Hafta sonları fırsat buldukça farklı mutfakları tanımak için ailecek yemek programları yapıyoruz. Çocukların okul programına göre de Avrupa gibi yakın yerlere ziyaret planlayarak uzun hafta sonları yapmayı tercih ediyoruz.

RUTİNDEN KAÇIYORUZ Ruh ve beden sağlığı başta olmak üzere çocuk gelişiminin her aşamasında sanatın, sporun ve diğer sosyal etkinliklerin öneminin büyük olduğunu düşünüyorum. Sinema, tiyatro, sergi ve konser gibi kültürel etkinlikler; çocukların ufkunu açtığı, yaratıcılıklarını artırdığı, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklediği gibi biz yetişkinleri de günlük rutin kalıplarımızdan çıkarıyor. Trekking, kayak ve binicilik gibi spor faaliyetlerinin ise çocukların fiziksel gelişimlerinde, özgüven ve öz disiplin oluşturmalarında, enerjilerini etkili bir şekilde kullanmalarında önemli rol oynadığına inanıyorum. İstanbul bu anlamda zengin bir şehir. Her hafta ailecek katılabileceğiniz farklı sosyal etkinlikler ve spor aktiviteleri bulabiliyorsunuz.

“SANATIN KURTARICIOLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU / ORKA HOLDİNG YKB.

OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUZ 3 çocuğumuz var. En büyüğü Emir, 28 yaşında. Sabancı Üniversitesi’nde eğitimini tamamladı ve şu anda Orka Holding’de şirket içindeki sorumluluklarını yürütüyor. Diğer oğlumuz Orkan, 21 yaşında. Şu anda üniversite eğitimine devam ediyor ve boş zamanlarında da şirket içindeki çalışmalara katkı sağlıyor. Kızımız Sare ise 6 yaşında ve ilkokula bu yıl başladı. Şu aralar okuma yazmayı onunla beraber tekrar öğreniyoruz.

ÇOCUK ODAKLI YAŞAM Hafta sonlarımızı çocuklarımıza odaklı geçirebildiğimiz zaman büyük bir keyif ve mutluluk duyuyoruz. Aslında beraber yaptığımız her şey bize çok keyif veriyor. Özellikle Sare çok farklı ve yeni ortamlara alışkın büyüyor. Annesi ile hayatın içine dahil oluyor. Tabii ki önceliğimiz her zaman için onunla beraber parka gitmek. Park bizim için Sare’nin hem enerjisini attığı hem de güne başlarken zihninin tazelendiği, güne hazırlandığı bir alan. Aynı zamanda Sare’ye sanat alanı da yaratmaya çalışıyoruz. İstanbul çok eski antik, tarihi bir kent. Bu kentin dokusunda olan ne varsa gezip onu dolu dolu yetiştirmeye çalışıyoruz. Onun da bu görsellikten çok zevk aldığını görüyorum.

SANATLA İÇ İÇE Çocuklarımızla beraber sık sık tiyatroya gidiyoruz. Dans gösterilerini kaçırmamaya çalışıyoruz. Hayatın içinde ne varsa hemen hemen hepsini beraber yapmaya çalışıyoruz. Çocuklu ailelere önerim, hafta sonları İstanbul’a gelen büyük sanatçıların süreli sergilerine çocuklarını mutlaka götürmeleri. Bu sergiler, çocukların görsel zeka ve genel kültür gelişimine çok büyük bir katkı sağlıyor. Tabii ki yaşlarıyla alakalı olarak da etkinlikler farklılık gösterebiliyor. Biraz daha yaşları büyüdükçe sosyal içeriği yüksek etkinliklere de kendinizle beraber onları katabilirsiniz. Her zaman çocuğunuzun el becerilerini geliştirebileceği aktiviteler sunan mekanları tercih etmenizi öneriyorum.

ÇOCUKLARLA TAHTAKALE TURU

HEDİYE GÜRAL GÜR NG HOTELS& RESORTS İCRA KURULU BAŞKANI

YOĞUN PROGRAM 11 yaşında bir oğlum ve 7 yaşında bir kızım var. Hafta sonu çocukların programı yoğun oluyor. Onların basketbol, tenis, golf gibi derslerine gidiyoruz. Bunların dışında kalan zamanlarda beraber film seyretmeyi seviyoruz. Bazen evde sinema günü düzenliyoruz. Patlamış mısır, içecekle tam bir sinema ortamı yaratıyoruz ya da sinemaya gidiyoruz. Uygun zamanlarda müze veya sergilere gitmeye çalışıyoruz. Dışarıda beraber yemek yemek de keyifli geçirdiğimiz zamanlardan biri.

MÜZE GEZİYORUZ Sakıp Sabancı Müzesi’ne dönemsel gelen sergiler çocuklar için güzel oluyor. Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı da bizim sevdiğimiz yerlerden. Dolmabahçe Sarayı Atatürk’ün Odası nedeniyle benim çocuklarım için önemli bir yer. Bunların dışında gidilecek yeni açılan müzeler ve aktivite merkezleri de var tabii ama biz henüz oraları ziyaret edemedik. Çocuklar değişik yerler görsün diye götürdüğümüz yerlerden biri de Eminönü ve Tahtakale. Denizden tekneye binip gittiğimiz Tahtakale, bence çocuklar için farklılıkları görebilecekleri güzel bir yer.

“BİRLİKTE WORKSHOP’LARA KATILIYORUZ”

ERSİN SERBES / DOĞTAŞ KELEBEK CEO

BABA OĞUL SAATİ 26 yaşında Tanıl adında bir oğlum var. Ayda iki defa yaptığımız pazar kahvaltılarımız oluyor. Sıra kimde ise gidilecek yeri o seçiyor. Hesap ödeme sırası olması gerektiğini de sundum, fakat oy birliğiyle reddedildi. Kahvaltı sonrası kahve içiyoruz. Ara sıra Tanıl beni yeni nesil kahvecilere götürüyor. Günün ilk bölümünde genel bir muhabbet olurken ikinci bölümünde ise oğlumla iş ve özel hayattan konuşuyoruz. Kendimize özel baba-oğul saati geçiriyoruz. Birbirimizin görüşlerini önemsiyoruz. Mentorluk kadar, tersine mentorluğa da oldukça önem veriyorum. Onun düşüncelerinden de aldığım dersler oluyor.

SPOR ETKİNLİKLERİ İkimiz de basketbol sporcusuyduk. İyi birer Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe’nin hem basket hem de futbol maçlarına gidiyoruz. Tanıl, oryantiring sporunda lisanslı sporcu aynı zamanda bisiklet ve snow board yapıyor. Ben de zaman buldukça trekking yaparak ona katılmaya çalışıyorum. Sanat aktivitesi olarak tiyatroyu tercih ediyoruz. Oğlum Haldun Dormen oyunlarını çok seviyor. İki ayda bir bu oyunlara gidiyoruz. Tanıl sayesinde workshop tarzı etkinliklere de merak sardık. Bir günde maksimum üç saatlik eğitim ile dersin sonunda ürün çıkarıyorsunuz veya spesifik bir konuda bilgi sahibi oluyorsunuz.