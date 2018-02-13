Liderin yeni yıl planı

Özlem Aydın Ayvacı

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Yeni yıla tüm dünya umutla giriyor. Herkesin ortak dileği, 2018'in huzur, barış, sağlık ve başarı dolu günler getirmesi. Türk iş dünyasının temsilcileri de yeni yılı karşılarken yılbaşı gecesini nasıl kutlayacaklarını planladı. CEO Life, bu planları öğrenmek için CEO Club üyeleri arasında bir anket gerçekleştirdi. Buna göre iş dünyasının yarısı yılbaşı gecesini evde geçirecek. Yüzde 30,2’si yurt dışında yeni yıla girmeye hazırlanıyor. Yeni yıl hediyeleri de CEO’ların unutmadığı bir detay. CEO’ların yüzde 55,6’sı mutlaka yılbaşı hediyesi alıyor ve büyük kısmı kullanışlı, fonksiyonel hediyeler almayı tercih ediyor. İş dünyasının yüzde 64,2’si yılbaşı için evini ve bahçesini yılbaşı süsleme malzemeleriyle dekore ediyor. Çoğunluk çam ağacı süslüyor ve yılbaşı sofrasına özel önem veriyor. Alınan yeni yıl kararları da önemli. Her 5 CEO’dan 4’ü, yeni yılda hoşnut olmadığı alışkanlık ve davranışlarını değiştirmek için gayret göstereceğini ifade ediyor. Bunlar arasında ön plana çıkanları ise spor yapmak,aileyle daha fazla zaman geçirmek ve sağlıklı yaşamak için daha fazla zaman ayırmak. CEO’lar böylece iş-yaşam dengesini 2018’de kurmayı planlıyor. İşte CEO Life’ın özel çekimlerle hazırladığı CEO’ların yılbaşı planları…

EVDEYİM DİYENLER

İş dünyasının büyük bir bölümü, 2018’e girerken yılbaşı gecesini evde ve en yakınlarıyla geçirmeyi planladı. Örneğin Borusan Oto Servis Genel Müdürü Uğur Sakarya, otomotiv sektöründe 31 Aralık’ın yılın en yoğun ve önemli günü olduğu için yıllardır şehir dışında bir program yapamadığını söylüyor. Bu nedenle yılbaşı gecesini ailesi ve yakın dostlarıyla evlerinde geçireceklerini belirtiyor. Her yılbaşı evlerinde mutlaka yılbaşı ağacı süslediklerini ve salonlarını ışıl ışıl yaptıklarını söyleyen Sakarya, “Yılbaşı sofrasına da çok özen gösteririz. Kızım büyük heyecanla yılbaşı hediyesini bekler. Tüm yakınlarıma genellikle moda ve aksesuar ürünlerinden alır, hediye ederim” diyor. Takeda İlaç Türkiye Genel Müdürü Gamze Yüceland, 2017’ye veda ederken en huzurlu hissettiği yerde, evinde olmak istiyor. “Yılbaşlarına dünyanın daha sevgi dolu bir yer olacağı umuduyla giriyorum” diyen Yüceland, yılbaşı gecesinde yakınlarıyla birlikte olmayı tercih ediyor ve şunları söylüyor: “Ailemle ve sevdiklerimle birlikte olmak, onlarla yemek yiyip sohbet etmek ve güzel vakit geçirmek istiyorum. İkiz çocuklarım var, isimleri Ece ve Kaan. İkisi de Amerika’da üniversite okuyor. Yılbaşını ailecek geçirmek için İstanbul’a gelecekler. Onların varlığı bile şimdiden içimi mutlulukla dolduruyor.” Hepsiburada CEO’su Hein Pretorius da yılbaşı gecesini evinde ailesiyle geçirecek. Pretorius, planlarını şöyle anlatıyor: “Bu yılbaşında Güney Afrika’da, Cape Town’daki evimde olacağım. Annem, babam, çocuklarım ve kız kardeşlerimle birlikte olmayı planlıyoruz. Her yıl ailecek yılbaşına özel bir dekorasyon yaparız. Evimize Noel ağacı koyarız ve bunu süsleriz. Duvarlara çeşitli süsler asarız. Evin birçok köşesine mumlar yerleştiririz. Bunu eğlenceli bir aile etkinliğine çeviririz.”