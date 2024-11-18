Madame Coco CEO'su Cem Cemal Işık'ın müzik sevdası

Madame Coco’nun CEO’su Cem Cemal Işık, çocukluğundan bu yana gerçek bir müzik tutkunu. Ne yazık ki onu gitarından koparan iş yaşamının yoğunluğu olmuş.

18.11.2024 17:00:110
Paylaş Tweet Paylaş
Madame Coco CEO'su Cem Cemal Işık'ın müzik sevdası

Gitarına yeterince vakit ayırmayarak ona ihanet etmektense tellerini söküp kaldırmış. 17-18 yıllık uzun bir aranın ardından Işık, 4 yıl önce gitarını yeniden eline almış. Onun bu motivasyonunun arkasındaysa kendisi gibi müziğe yeteneği olduğunu keşfettiği piyano çalan kızı var. “Ona gitarla eşlik etmek istedim” diyen Işık, şimdi elektro gitarını hiç aksatmadan her akşam eline alıyor. Seyahatlerinde de mutlaka yanında taşıyor. 

En büyük hayallerinden birininse Madame Coco’da bir müzik grubu kurmak olduğunu belirtiyor. Madame Coco CEO’su Cem Cemal Işık’la hedeflerini ve iş dışı yaşamını konuştuğumuz röportajı 

* CEO LİFE DERGİSİNDEN OKUYABİLİRSİNİZ

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İş'te yeni kurallar

İş'te yeni kurallar

Aranan yetenek alarmı!

Aranan yetenek alarmı!

44 CEO nereden?

44 CEO nereden?

DİJİTALİN PAYI ARTIYOR

DİJİTALİN PAYI ARTIYOR

İlk hatam

İlk hatam

Yönetici alımında sessiz dönem

Yönetici alımında sessiz dönem

Yorum Yaz