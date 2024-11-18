Madame Coco CEO'su Cem Cemal Işık'ın müzik sevdası

Madame Coco’nun CEO’su Cem Cemal Işık, çocukluğundan bu yana gerçek bir müzik tutkunu. Ne yazık ki onu gitarından koparan iş yaşamının yoğunluğu olmuş.

Gitarına yeterince vakit ayırmayarak ona ihanet etmektense tellerini söküp kaldırmış. 17-18 yıllık uzun bir aranın ardından Işık, 4 yıl önce gitarını yeniden eline almış. Onun bu motivasyonunun arkasındaysa kendisi gibi müziğe yeteneği olduğunu keşfettiği piyano çalan kızı var. “Ona gitarla eşlik etmek istedim” diyen Işık, şimdi elektro gitarını hiç aksatmadan her akşam eline alıyor. Seyahatlerinde de mutlaka yanında taşıyor.

En büyük hayallerinden birininse Madame Coco’da bir müzik grubu kurmak olduğunu belirtiyor. Madame Coco CEO’su Cem Cemal Işık’la hedeflerini ve iş dışı yaşamını konuştuğumuz röportajı

* CEO LİFE DERGİSİNDEN OKUYABİLİRSİNİZ