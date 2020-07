Mutfakta CEO var!

HEPSİNİN MUTFAKLA VE YEMEKLE ARASI OLDUKÇA İYİ... ANCAK KİMİ YEMEK YAPMAYI SEVİYOR KİMİ SADECE YEMEKTEN HOŞLANIYOR. ARALARINDA PAZAR KAHVALTISI İÇİN MUTFAKLA HAŞIR NEŞİR OLAN DA VAR LEZZETLİ YEMEKLER HAZIRLAYABİLEN YA DA EŞİNE YARDIM ETMEK İÇİN MUTFAĞA GİREN DE… BU KEZ İSE CEO’LAR CEOLIFE İÇİN MUTFAĞA GİRDİ. FARKLI SEKTÖRLERDE BAŞARILI PERFORMANSLARIYLA İSİMLERİNDEN SÖZ ETTİREN 6 CEO, İNTEMA MUTFAK’IN ŞEFİ HAKAN ŞEN’LE BİRLİKTE MAKARNA, BONFİLE VE TATLIDAN OLUŞAN LEZZETLİ BİR MÖNÜ HAZIRLADI.

“ÖZEL TARİFLERİM VAR”

Mete Zadil ARZUM CEO’SU

LEVREK BUĞULAMADA USTAYIM Mutfakla aram oldukça iyi. Giderek hayatımdan kırmızı eti çıkarıyorum. Daha çok deniz mahsulleri yapmayı tercih ediyorum. Balık ve denizden çıkan her şeyi iyi yaptığım konusunda iddialıyım. Hardal soslu levrek buğulama en lezzetli yaptığım yemeklerden biri.

ALIŞVERİŞİ BEN YAPARIM Bir yemeği yaparken malzemeleri de iyi seçmek gerekiyor. Ben de balıkları özel seçerim. Zaten mutfak alışverişini kimseye bırakmam. Markete de manava da balıkçıya da ben gider özenle seçerek alırım.

AKŞAM YEMEĞİ RİTÜEL 10 yıl ABD’de yaşadım. Özel tariflerim var. Mesela oradayken mozarellalı, bol karabiberli, sarımsaklı ıspanaklı böreği çok güzel yapardım. Arkadaşlarımla severek yerdik. Kahvaltıyı da çok iyi hazırlarım. Her gün kahvaltı yapmadan da çıkmam. Kahvaltıyı asla atlamam. En rahat geçiştireceğim öğün öğlen yemeği. Akşam yemeği ise bence bir ritüel. Akşam yemeğinde ailenin bir arada olması için uygun bir ortam olduğunu düşündüğümden asla atlamam.

“BİRLİKTE YEMEK YAPMAK ÇOK KEYİFLİ”

Atalay Gümrah ECZACIBAŞI HOLDİNG CEO’SU

İYİ İŞ ÇIKARDIK Arkadaşlarla yemek yapmak çok keyifli. Zaman zaman İntema Mutfak’ta arkadaşlarla bir araya gelip yemek yapıyoruz. Hakan Şef’in yönlendirmeleriyle ekip arkadaşımızla gerçekten iyi iş çıkarıyoruz. Bugün birlikte yemek yaptığım Arzum CEO’su Mete Zadil gerçekten de başarılı bir şefmiş meğer. Çok keyifli çalıştık.

TARİFİM SOĞANSIZ Çok güzel menemen yaparım. Benim tarifim soğansız menemen. Her hafta sonu evde menemen yapmaya çalışıyorum. Salata ve makarna yapmayı da çok severim. Ancak ustalık gerektiren yemeklerde çok başarılı olduğumu söyleyemem. Yemek yapamam ama yemekten çok keyif aldığım yemekler var. Bunların başında karnıyarık geliyor.

TERCİHİM AKDENİZ İtalyan mutfağını çok seviyorum ama karbonhidrat ağırlığı nedeniyle daha az tüketiyorum. Tercihim daha çok Akdeniz mutfağı. Sağlık açısından salata çeşitleri, zeytinyağlılar ve balık çeşitlerini tüketmeyi tercih ediyorum. Ara öğünlerde de yaş kuruyemiş ve yoğurt tüketiyorum. Gün içinde limonlu çay, yeşil çay ve filtre kahve de içiyorum.

“ZEYTİNYAĞLILARDA USTAYIM”

Arzu Aslan Kesimer TAT GIDA CEO’SU

HER BİTKİ KÖKÜNDEN LEZZET CEOLife’a ve İntema Mutfak’a çok teşekkür ediyorum. Bu keyifli ortamda dostlarımızla yemek yapmak çok iyi geldi. Yemek yapmayı gerçekten çok seviyorum. Ege mutfağına çok hakim olduğumu söyleyebilirim. Ege otlarının hepsinden güzel yemekler yaparım. Zeytinyağlı ıspanak kökünde usta seviyesindeyim. Her türlü bitkinin saplarından lezzetli zeytinyağlılar ortaya çıkarırım.

MALZEME ÇOK ÖNEMLİ Ayvalık’ta sıkça yapılan zeytinyağlı şeftaliyi de çok severek yaparım. Misafirlerimin benden özellikle her seferinde zeytinyağlı şeftali ve zeytinyağlı ayva yapmamı ister. Sebzelerde ve meyvelerden zeytinyağlılar yapmaktan büyük keyif alıyorum. İşin sırrı ise malzemede. Çok iyi bir sızma zeytinyağı kullanmanızı öneririm.

AİLECEK MUTFAĞA GİRERİZ Alaçatı’da yazlığımız var. Oradaki pazardan aldığım otlarla da güzel tarifler yaparım. Cumartesi günleri mutfakta bolca yemek yaparım. Hafta içi de bazı akşamlar küçük kızımla kek yaparız. Eşimin de mutfakla arası iyidir. O daha çok güveç, tandır gibi daha sofistike yemekleri iyi yapar. Ayrıca her pazar detaylı kahvaltı hazırlarım ve kahvaltıya mutlaka misafirlerimiz olur. Mutfaktaki uzun masamız pazar kahvaltısında dostlarımızla dolmayınca mutsuz olurum. Öte yandan tabaklar, çatallar, tencereler… Mutfak eşyalarıyla da aram çok iyi.

“ÇOK İYİ YEMEK YAPARIM”

Mert Karaibrahimoğlu PENTİ CEO’SU

LONDRA'DA İKİ RESTORANIM VARDI Ben eski restorancıyım. 1993’te İngiltere’de Bodrum ve Anatolia adlı iki restoranım vardı. Hayatımın en keyifli dönemleriydi. İnanılmaz anılar biriktirdim. Tam anlamıyla işin mutfağından geliyorum.

EŞİM TÜM DÜNYA MUTFAĞINA HAKİM Evde mutfağa çok girmeme gerek kalmıyor. Eşim bütün dünya mutfaklarına hakim ve güzel yemekler yapar. Bodrum’daki yazlığımıza yakın ‘Eskiyer’ diye bir restoran var. Evimin arka mutfağı gibi diyebilirim. İstanbul’da da ‘Foça’ diye bir balık restoranı var. Onlar sağ olsun beni her istediğimde mutfağa alıyorlar.

SOSLAR, ETLER, DENİZ MAHSULLERİ Bu iki restoranda yemek yapma keyfine varıyorum. Buralarda bir-iki sos yapıyorum. Mönüde olmayanları yaptığım da oluyor. Deniz mahsulleri yapmayı çok seviyorum. Yazın da mangal, et yemekleri yapmaktan büyük keyif alırım. Güzel soslar da yaparım: Evdeki mevcut sebzeleri en ince şekilde kıyarsınız. Bol sarımsak, zeytinyağı, karabiber, tuzla harmanladığınızda harika soslar ortaya çıkar.

“YEMEK YAPMAK SANAT GİBİ”

Bülent Gürcan TEKNOSA CEO’SU

PAZAR KAHVALTISI BENDEN Günlük hayatımda yemek yapmaya pek vakit bulamıyorum. Açıkçası çok yeteneğim de yok. Ama pazar kahvaltıları bana ait. Kahvaltı hazırlamayı çok seviyorum. Klasik Türk kahvaltısı hazırlıyorum. Sabahları çok erken kalkıyorum. Dolayısıyla eşim daha uyurken çayı koyuyorum, kahvaltı masasını hazırlıyorum, omlet yapıyorum. Genelde peynirli ve otlu omleti güzel yaparım. Bazen de sucuklu yapıyorum. Kahvaltı ritüelimiz bizi mutlu ediyor.

TATLI TUTKUNUYUM Hiç ayrım yapmadan tüm mutfakları sevdiğimi söyleyebilirim. Evde genellikle sebze yemeye gayret gösteriyoruz. Ancak akşamları genelde iş yemeklerinde oluyorum. O yüzden hafta içi çok fazla evde yemek yiyemiyorum. Dışarıda yediğimde de genellikle balık yemeyi tercih ediyorum. Tatlıya bayılıyorum. Yemek yapmak bir sanat gibi geliyor. İnsanın kafasını boşaltan, keyif veren bir uğraş.

“DAMAK TADIM ÇOK İYİDİR”

Gökhan Sığın BSH TÜRKİYE CEO’SU

İYİ YEMEĞİ ANLARIM Hem öğrenciliğimde hem bekar yaşadığım dönemde yemek yaptığım çok zaman oldu. Evlendiğimden beriyse mutfağa eşime yardımcı olmak için giriyorum. Eşimin eli çok lezzetli. Onun yaptıklarını yemekten büyük keyif alıyorum. Benim çok iyi bir damak tadım var. İyi yemeği çok iyi anlarım. Yemek konusunda çok seçiciyimdir. Her şeyi tüketmem. Tükettiğim zaman da en iyisi ve lezzetlisi olmasına önem veririm.

OMLETTE İDDİALIYIM Omlet konusunda iddialı olduğumu söyleyebilirim. Et yemeklerini de iyi yaparım. Yurt dışındayken kuru fasulye gibi tencere yemeklerini iyi yapardım.

HER LEZZETE AÇIĞIM Dubai’de yaşadığımda Asya mutfaklarına çok maruz kaldım. Avrupa’da yaşadığım zamanlarda İtalyan, Fransız mutfağıyla çok zaman geçirdim. Hepsi güzel. Her lezzete açığım. Emekle, sevgiyle yapılan her yemek güzel. İki oğlum var; biri 16, diğeri 13 yaşında. Onların yemek zevkleri de bizimkiyle paralel şekilde gelişiyor.