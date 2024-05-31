Saat&Saat’ten 30. yılına görkemli kutlama

“Türkiye’nin Saatçisi” Saat&Saat, 30 yıllık köklü geçmişini Çırağan Palace Kempinski'nin büyülü atmosferinde gerçekleştirdiği özel davetle kutladı. Saat&Saat, Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya’nın ev sahibi olduğu ve Nefise Karatay’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede Defne Samyeli, Hande Doğandemir, Cemal Hünal, Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Atacan, Hazal Subaşı, Tuvana Türkay, Bennu Yıldırımlar, Pelin Akil, Anıl Altan, Şevval Şahin, Sitare Akbaş, Şifanur Gül, Pelin Karahan, İvana Sert, Yağmur Yüksel, Furkan Kızılay, Dilan Çıtak Tatlıses, Hatice Aslan, Melisa Doğu, Emel Yıldırım, Gökberk Demirci, Gülbin Simitçioğlu, Nükhet Çubukçu, Yağmur Ün, Bülent Parlak, Elit Andaç Çam, Gizem Güneş, Gökçe Eyüpoğlu, Yasemin Yürük, Serra Pirinç, Çağla Şimşek, Barış Baktaş, Ceren Benderlioğlu, Aycan Yanaç, Selin Geçit, Ayşe Tolga, Zeynep Beşerler, İpek Tuzcuoğlu, Özgü Kaya, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Tolga Mendi gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından seçkin isimleri ağırlarken, yurt dışından getirilen ünlü şov grupları, boğazı aydınlatan drone gösterisi ve ünlü DJ Ozan Doğulu’nun dinamik performansıyla davetlilere muhteşem bir gece yaşattı.

1994 yılında kurulan Saat&Saat, 30. yılını, Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen ve ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen özel bir geceyle kutladı. Gecenin ev sahibi, Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, "1994 yılında kurduğumuz Saat&Saat bugün, 1000 kişilik kocaman bir ekiple, 30’dan fazla markanın distribütörlüğünü üstlenerek “Türkiye’nin Saatçisi” oldu.” diye başladığı konuşmasını misafirlerine ve yurtdışından gelerek geceye katılan iş ortaklarına teşekkür ederek tamamladı.

Dünya çapında ünlü Alman dans grubu Duo Viola’nın akrobasi ile müziği birleştiren etkileyici performansı ve rengarenk ışıklar eşliğinde gerçekleştirilen enstrümantal “Boom Box” gösterisi, DJ Ozan Doğulu’nun performansı ile devam etti.

Saat&Saat; 30. yılına özel, yüzlerce drone ile gerçekleştirilen sanatsal bir görsel şova da imza attı. Drone’ların aynı anda gökyüzüne yayılmasıyla başlayan sanatsal kurguda saat çarkları, akrep-yelkovan gibi detaylarıyla oluşturulan dev saat görseli, dünyaca ünlü markaların logoları eşliğinde Boğaz'ı aydınlattı.

30. Yıl Reklam Filmi Büyük Beğeni Topladı

Bu özel gecede, Saat&Saat’in yeni reklam filmi de ilk kez davetliler eşliğinde izlendi. Serkan Keskin’in seslendirmesiyle hayat bulan film, dev ekranlarda gösterildiği anda davetlilerden büyük alkış aldı.