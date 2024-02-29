Slava’s Snow Show’un ilk gösterimine yoğun ilgi

Her saniyesinde sihirlerle dolu bir dünyanın kapılarını aralayan, 28 Şubat – 3 Mart tarihlerinde ülkemize gelen Slava’s Snow Show’un Zorlu PSM’deki ilk gösterimine büyük ilgi gösterildi.

Biletleri satışa çıktığından beri hızla tükenen Slava’s Snow Show, evrensel, teatral ve şiirsel diliyle izleyenleri karlarla kaplı bir sahnede çok özel bir yolculuğa çıkarıyor.

30 yılı aşkın süredir 12 binden fazla performans ile 10 milyon seyirciye ulaşan, Tony Ödülleri’nde “En İyi Özel Teatral Etkinlik” dalında adaylık ve Drama Desk Ödülleri’nde “Eşsiz Teatral Deneyim” ödülü dahil 20’den fazla uluslararası ödüle layık görülen Slava’s Snow Show, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirdiği ilk temsiliyle yeniden binlerce izleyici ile buluştu.

Slava's Snow Show'da, dünyanın en önemli performans sanatçılarından Slava Polunin ve ekibi, binlerce izleyiciyi benzersiz bir masalın kahramanı haline getirdi.

İzleyicinin hayal gücünü zorlayan, 40 yıldır ‘’palyaçoluk sanatı’’ üzerinde ustalaşan ve kurduğu Palyaçolar Akademisi'nde yetiştirdiği yüzlerce öğrencisi ile kocaman bir aile haline gelen Slava Polunin'in harikalar dünyası 3 Mart tarihine kadar Zorlu PSM’de her yaştan izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

1993’ten bu yana 120’den fazla ülkede sahne alan ve “Dünyanın en iyi palyaçosu” olarak tanımlanan, tüm aile fertlerinin bir arada keyifle izleyeceği Slava’nın gelmiş geçmiş en ilham verici gösterisi Slava’s Snow Show, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak organizasyonuyla Zorlu PSM Turkcel Sahnesi’nde devam ediyor.