Tatil planları

COVID-19 SALGINI SAĞLIK KAYGILARININ YANI SIRA HER ANLAMDA STRES SEVIYESINI YÜKSELTTI. İŞ HAYATININ EVE TAŞINMASI VE UZUN KARANTINA SÜRESI ISE HER ZAMANKI TATIL ANLAYIŞINI FARKLILAŞTIRDI. İŞ DÜNYASINDA DA TATILDEN BEKLENTI DEĞIŞMIŞ DURUMDA. BIRÇOK IŞ INSANI, BU YAZ FIZIKSELDEN ÇOK ZIHINSEL YORGUNLUKTAN KURTULMAYI HEDEFLIYOR. HIJYEN KAYGISIYLA TATILI KALABALIKLARDAN UZAK BUTIK OTELLERDE YA DA YAZLIK EVLERDE GEÇIRMEYI PLANLAYANLAR, HAVAYOLU ILE DEĞIL ÖZEL ARAÇLARIYLA TATIL LOKASYONLARINA GITMEK NIYETINDE.

Pandemi her şeyi olduğu gibi iş dünyasının tatil planlarını da etkiledi. Kimi mevcut planlarını değiştirirken kimi tatil anlayışında değişikliğe gitti. Örneğin Tezmeksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, tatilini Gökova Körfezi’nde şehirden uzak köy evinde geçirecek. Aydoğdu, “İki aile olacağız. Şehirden ve kalabalıktan uzak izole bir yer olduğu için ekstra bir önlem almaya gerek kalmayacak. Sabahları güne erken saatte ve orman yürüyüşüyle başlayacağım. Spor, deniz, tavla, balık tutma, yelken ve yemek yapmak gibi keyif aldığım aktivitelerle günün hem tadını çıkarmak hem bunu yaparken dinlenmek, ailemle sevdiklerimle hoş vakit geçirmek istiyorum” diyor. Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, temmuz sonu ve ekim başında tatile çıkmayı planlıyor. Bu yaz tatilini yurt içinde geçireceğini belirten Hantaloğlu, “Butik otele gitmeyi ve tekne ile koy gezisine çıkmayı düşünüyorum” diye konuşuyor.Ailesiyle geçireceği bu tatilin bir hafta süreceğini ifade eden Hantaloğlu, “Bu yaz tatilden beklentim deniz, güneş ve sessizlik. Az insanın olduğu ortamlarda bulunup, hijyene dikkat edeceğim” diyor. Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın da bu yazı tamamen grubun yeni projesi Bodrum Loft’da geçireceğini söylüyor. “Açılışı bu yıl yapıyoruz, işletmeyi de kendimiz test edeceğiz. O yüzden tüm yaz Bodrum’dayım” diye konuşuyor.

KANTARCI’NIN BEKLENTİSİ

Yeni dönemde herkesin tatilden en büyük beklentisi “kafa boşaltmak” gibi görünüyor. GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı da bu isimlerden biri. Bu yaz temmuz ve ağustos aylarını ailesiyle Çeşme’deki yazlığında geçirmeyi planlıyor. Eşi ve çocuklarıyla vakit geçirmenin, onlarla birlikte tatil yapmanın kendisi için çok değerli ve keyifli olduğunu ifade eden Kantarcı, “Temmuzun ilk iki haftası tatil yaptıktan sonra geri kalan zamanda da buradan çalışmaya devam edeceğim” diyor. Bu yıl Kantarcı’nın tatilden beklentisi daha farklı. Salgın nedeniyle tüm iş dünyasının daha yoğun bir zihinsel yorgunluk yaşadığını dile getiren Kantarcı, “Bu yüzden önümüzde herkesin kafasını boşaltmaya ihtiyaç duyduğu bir yaz dönemi var. Ben de tatil boyunca ailemle bol bol vakit geçirmek istiyorum. Spor, hayatımın çok önemli bir parçası. Bir şeylere yetişmeye çalışmadan, tadını çıkararak spor yapmayı ve yelkenle açılmayı planlıyorum” diye konuşuyor. Pandemi dönemine özel olarak Kantarcı’nın da tatilde alacağı birtakım önlemler olacak. Kantarcı, bu önlemleri şöyle paylaşıyor: “Denize girerken belirlenen kurallara uymayı, evin önünden ve sakin zamanlarda girmeyi planlıyorum. Ayrıca yine dışarıda vakit geçirirken sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat etmek, kalabalık ortamlardan uzak durmak da dikkat edeceğim diğer konuların başında geliyor. Bunun için mümkün olduğunca teknede vakit geçireceğim.”

TERCİHİ TEKNE YA DA BUTİK OTEL

Pandemi dönemine rağmen her türlü önlemi alarak yurt dışına gitmeyi planlayan CEO’lar da var. Tabii burada önemli olan nokta sınırların açılması… Netcad CEO’su Ali Güven de Yunanistan’a gitmeyi planlıyor. Bu yazın Ali Güven için ayrı bir anlamı da vardı. Kızı Defne’nin düğünü nedeniyle tatil planı yapmadıklarını dile getiren Güven, “Fakat pandemiden dolayı düğün ertelenince biz de her yıl yaptığımız gibi mutlaka Yunanistan’a gitmeyi planladık” diye anlatıyor. Güven, bu plan kapsamında arabayla Costa Navarino’ya gidecek. Fakat henüz sınırların açılmaması nedeniyle bu planın da değişebileceğini söylüyor. “Eğer sınır kapıları açılmazsa eşimle birlikte yapacağımız tatili Türkiye’de değerlendirmeyi düşünüyoruz. Ya bir tekne kiralayacağız ya Fethiye, Göcek ve Bozburun’daki butik otellerde tatilimizi geçireceğiz. Tatil mekanına da mutlaka araba ile gideceğiz. Sakin bir tatil istiyorum. Çünkü 2020’nin ikinci yarısı çok hareketli ve yoğun geçecek” diyor.

“EN ÖNEMLİ KONU HİJYEN”

Bu dönemi çoğunlukla izole geçirmek zorunda kalan CEO’ların bazıları ise arkadaş gruplarıyla tatil planı yapıyor. Kurtsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Kurt, bu yaz her şey yolunda giderse 26 Temmuz’da arkadaşlarıyla birlikte çıkacağı 9 günlük bir tatil yapmayı düşünüyor. Bunun dışında da perşembe ve pazarı kapsayan küçük hafta sonu kaçamakları da yine tatil planları arasında. Tatilini ağırlıklı Çeşme ve Bodrum’da geçirmeyi planladığını ifade eden Kurt, “Otel tatili düşünüyorum. Ayrıca kısa tatillerde kuzenimin Bodrum’daki evine gidebilirim” diyor. Kurt, pandemiden dolayı tatilde alacağı önlemleri şöyle paylaşıyor: “Bu yaz gerçekten zor geçecek. Şu ana kadar normalde birkaç kısa deniz tatili yapmış olurdum ancak pandemi dolayısıyla henüz cesaret edemedim. Umarım salgının seyrinde düzelme olur ve yavaş yavaş eski günlere döneriz. Bu yaz tedbirli olmak gerektiğinden düzelme olursa tatile çıkacağım. Gideceğim yer otel olacağı için elbette otelin hijyeni en önemli konu, tesisler zaten gerekli önlemleri almış olacak ancak ben yine de girişte odayı ekstra dezenfekte etmeyi düşünüyorum. Bunun dışında uçak yerine araba ile ulaşımı düşünüyoruz.

AİLECE ÇEŞME’YE GİDİYORUZ”

Çeşme yine CEO’ların uğrak yerlerinden birisi olacağa benziyor. Philips Türkiye Genel Müdürü Haluk Karabatak, yaz tatili için henüz bir tarih belirleyebilmiş değil. Ancak tatil mekanı olarak Çeşme’de olacaklarını söylüyor. COVID-19 sürecinin iş hayatında ciddi değişiklikleri gündeme getirdiğini belirten Karabatak, “Bir taraftan COVID-19 kaynaklı ortaya çıkan sorunları çözmek, diğer taraftan bundan sonraki süreci iyi planlamak açısından yapmamız gereken işler var” diyor. Mevcut durumdan dolayı yurt içi ya da yurt dışında bir seyahat planlamadığını da belirten Karabatak, sözlerine şöyle devam ediyor: “Kızım ve eşimle birlikte tatilimizi Çeşme’de geçireceğiz. Tatillerde seyahat etmeyi, farklı yerler görmeyi, dostlarımızla birlikte vakit geçirmeyi çok severiz. Ancak bu yıl aileme ve hobilerime zaman ayıracağım, daha sakin, sosyal hayatın minimize olduğu bir tatil planlıyorum. COVID-19 başladığından bu yana kendim ve ailem için gerekli tedbirleri uygulamaya başladık. Kuralların esnetildiği süreçte maskesiz sokağa çıkmama, hijyen önlemlerini alma, sosyal mesafemizi koruma gibi temel önlemleri almaya devam ediyoruz. Tatil sürecinde de ailemle beraber, sosyal hayatın kısıtlı ve belli ölçülerde olacağı, arabayla seyahat edeceğimiz bir tatil planlıyorum.”

“YAZLIK EVDE OLACAĞIM”

Teksan Jeneratör Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer’in planı da bu yıl yazı Marmara Adası’ndaki yazlık evinde geçirmek. Böylece bir yandan çalışırken bir yandan tatil yapacağını belirten Tuncer, “Alp isminde 3 yaşında bir oğlum var, tatilimi onunla ve eşimle geçireceğim. Yazlıktan benzer yaşlarda çocukları olan arkadaşlarımız da tatilimize eşlik edecek. Burada çok fazla arkadaşı olduğu için Alp çok mutlu oluyor, biz de rahat ve keyifli zaman geçiriyoruz” diyor. Tuncer de tatilde özellikle hijyen ve sosyal mesafe kuralına mutlaka uymak niyetinde. Ailece sınırlı bir sosyal çevrede mesafeyi koruyarak ve önerilen hijyen kurallarını yerine getirerek oldukça dikkatli davrandıklarının da altını çizen Ebru Ata Tuncer, “Kafe-restoran gibi kalabalıkların olduğu yerlere gitmek yerine evde yemek yemeyi tercih ediyoruz” diye konuşuyor. Bu yaz tatilden beklentisini de şöyle özetliyor: “Konfor ve kişisel alışkanlıkların ötesinde bu yıl tatilden öncelikli beklentim elbette hem ailem hem herkes için sağlık ve huzur.”

EN BÜYÜK LÜKS DİNGİNLİK”

Hayatını daha huzurlu geçirmek adına İstanbul dışına taşınanların sayısı da her geçen gün artıyor. Fark Holding Onursal Başkanı Yunus Büyükkuşoğlu da bu isimlerden. Uzun yıllar önce çekirdek ailesi için oluşturduğu ve şirketlerine de ilham veren, “bu dünyada kendi cennetini yarat” mottosuna uygun bir hayata adım atan Büyükkuşoğlu, Bodrum’a yerleşti. Bu nedenle yılın büyük bölümünü Bodrum’da geçiren Büyükkuşoğlu, “Dolayısıyla ben hem her zaman işte hem her zaman tatildeyim. Bu yaz da vaktimin çoğunu ailem, dostlarım, kızlarımın dostları ile Torba’da bulunan butik sanat otelimiz Casa dell’Arte’de ve yeni nesil kütüphanemiz Zai’de geçireceğim” diyor. Gönlü gençlerle yarışsa da yaşı itibarıyla kendisini koruması gerektiğinin altını çizen Büyükkuşoğlu, aldığı önlemleri ise şöyle paylaşıyor: “Bu yaz Casa dell’Arte’de, hem kendimin, aile fertlerimin, dostlarımın hem misafirlerimizin güvenliği için mümkün olduğunca az insanı misafir edeceğiz. Tüm yaz sevdiklerimizle birlikte güzel vakit geçirebilmenin en güvenli yolunun böyle olacağını düşündüm. Benim için en büyük lüks dinginlik ve kendine ait alan.”

“NEFES ALABİLDİĞİM TEK YER”

Zade Global CEO’su Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, pandemiyle birlikte bu yıl gerçekleştirmeyi planladığı tüm seyahatleri erteledi. Yaklaşık 2,5 yıldır ABD’de yaşadığı için uçuşların açılmasıyla birlikte Şikago’ya iş amaçlı gitmeyi düşündüğünü söyleyen Büyükhelvacıgil, Türkiye’de bulunduğu aylarda kısa bir zaman aralığı da olsa ailesiyle baş başa vakit geçirmek istediğini belirtiyor. “Sağlık sektöründe de olduğumuz için pandemi dolayısıyla iş yoğunluğumuz artışa geçti. Hayat biraz daha normalleşip ABD’ye dönene kadar Akdeniz ve Ege’ye gitmeyi hedefliyorum” diyor. Alanya’daki yazlık ev, Büyükhelvacıgil ailesi için buluşma noktası. Urla’ya ise biraz nefes alabildiği tek yer olarak büyük bir sevgi beslediğini dile getiren Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, “Tüm bu koşturmacaların arasında Alanya ve Urla’ya kısa bir süre de olsa gidebilmeyi arzu ediyorum. Bu yaz tatilinden beklentim, ülkemiz adına normalleşme sürecinde insanlarımızın kontrollü yaşamı elden bırakmaması ve salgının yukarı çıkmasının önüne geçilmesi” diye konuşuyor.



“3 GÜN KAMP YAPMAYI PLANLIYORUM”

Serhan Süzer EKORE YKB



5 GÜN ALAÇATI, 1 HAFTA ADA Tüm işlerimin yanında yoğun bir şekilde İzmit’teki rüzgar enerji santralini devreye almak için yoğun çaba gösteriyoruz. Bu santrali devreye aldıktan sonra ağustos ayının ikinci yarısı tatile çıkmayı planlıyorum. 3 gün kampa, 5 gün Alaçatı’ya, 1 hafta da Kuzey Ege’de bir adaya gideceğim. Bu tatiller tek seferde değil, muhtemelen ağustos ve eylül aylarında belli aralıklarla olacak. Hepsine farklı arkadaş gruplarımla gideceğim.

“ÇOK YORULDUM” Pandemi ile ilgili alacağım önlemlere gelince… Kampa gideceğim arkadaşlarım bu işleri yıllardır yapan ve hijyen kurallarına uyan, güvendiğim arkadaşlarım. Çeşme’de ailemin otelinde kalacağım. Kuzey Ege’deki ada da her zaman bildiğim, tanıdığım yerler olacak. Onlarda da hijyen sorunu yok. Ancak tabii mecburen dışarı çıktığımızda maske takacağız, kapalı alanlara girmeyeceğiz, hiçbir yerde kimseyle dip dibe olmayacağız.











“BOZBURUN BURNUMDA TÜTÜYOR”

Mehmet T. Nane PEGASUS HAVA YOLLARI GENEL MÜDÜRÜ



“HAYALLER KURUYORUM” Bu yıl tatil planım maalesef yok. Ama iş planı ve gidişata göre Kurban Bayramı’nı bu amaçla değerlendirmeyi planlıyorum. Kurban Bayramı’nda gidebilirsem Bozburun’a gideceğim çünkü Bozburun burnumda tütüyor. O bölgede bu süreci değerlendirebilirsem çok iyi olur diye hayaller kuruyorum. Olursa ailem ve katılabilirlerse en yakın arkadaşlarımla kısa bir tatil olacak. Artık hepimizin pandemi gerçeğiyle yaşamayı öğrenmesi gerekiyor.

MASKEYLE YAŞAMAK Maskeyle yaşamayı öğrenmek, hijyene ve temizliğe her zamankinden daha fazla hassasiyet göstermek, sosyal mesafemizi korumaya dikkat etmek durumundayız. Ben de bunları yapacağım. Bu pandemi süreci hepimize çok şey öğretti. Sağlığın, hayatın, sevdiklerimizle bir arada olmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Ben de sevdiklerimle bir arada olmanın keyfini çıkarırken, dinlenmeyi ve ruhumu doyurmayı planlıyorum.











“2020 SEZON AÇILIŞIMIZLA BİRLİKTE OLDUKÇA DİNAMİK BİR DÖNEME GİRDİK”

Harun Dursun MANDARIN ORIENTAL BODRUM GENEL MÜDÜRÜ



FERAH YAŞAM ALANLARI 2020 sezon açılışımızla birlikte oldukça dinamik bir döneme girdik ve yaz boyunca da bu pozitif ivmenin devam edeceğini düşünüyoruz. Mandarin Oriental Bodrum’da Cennet Koyu’nda geniş ve ferah yaşam alanlarına sahip. Kişisel asistan hizmeti, havuzlu, bahçeli ve geniş terasa sahip odaları, tam donanımlı mutfağa sahip rezidans daireleri, barbekü köşeleri ve sonsuzluk havuzuna sahip asırlık zeytin ve çam ağaçları arasında yer alan süit ve villalarıyla bu yaz misafirlerimizi ağırlayacağız.

HARİKA DESTİNASYONLAR Benim açımdan sezon yoğun geçeceği için yaz tatili planları yerini kış tatili planlarına bırakacak gibi görünüyor. Türkiye’de yaz döneminde olduğu gibi kış döneminde de gezilecek harika destinasyonlar var, ben de onlardan bir tanesini seçip kayak tatili yapmayı planlıyorum. Ailece konforlu bir tatil deneyimi için seçimimizi 5 yıldızlı enternasyonal otellerden yana kullanıyoruz. Ferah bir aile odası, alternatifli yeme içme noktaları, rahatlatıcı bir SPA’sı, çocuklar için aktivite olanakları bulunan ve elbette kolay ulaşılabilen yerler her zaman ilk tercihlerimizi oluşturuyor.