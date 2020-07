Teknolojiye yakın takip

Nilüfer Gözütok Ünal

[email protected]

ÖRNEĞİN VODAFONE TÜRKİYE CEO’SU COLMAN DEEGAN, AKILLI TELEFON VE TABLETİN KENDİSİ İÇİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR. GİTTİGİDİYOR GENEL MÜDÜRÜ ÖGET KANTARCI, SES SİSTEMİ, BLUETOOTH KULAKLIK VE AKILLI SAAT KULLANDIĞINI BELİRTİYOR. ELEKTRİKLİ SCOOTER, AKILLI TV, MÜZİK PLATFORMLARI VE NAVİGASYON ALETLERİ DE CEO’LARIN ARTIK HAYATINDA YER EDEN TEKNOLOJİK GEREKLİLİKLER OLARAK ÖN PLANA ÇIKIYOR. LİDERLERİN EN ÇOK SAHİP OLMAK İSTEDİĞİ TEKNOLOJİK ÜRÜNÜN DRONE OLMASI İSE DİKKAT ÇEKİCİ.

Dijital teknolojiler ve otomasyonla birlikte iş dünyası her geçen gün önemli bir değişim yaşıyor. İş dünyasının tepe noktasında yer alan, karar verici pozisyondaki yöneticilerin de bu nedenle teknolojik araçlarla ilişkileri kritik önem taşıyor. Örneğin McKinsey’nin bu yıl yaptığı “İşimiz Geleceğimiz” adlı yetenek yönetimi rehberine göre önümüzdeki 10 yılda çalışanlardan beklenen teknoloji yetkinlikleri yüzde 63 oranında artacak. Peki bu noktada CEO’ların teknolojiyle arası nasıl? En çok hangi teknolojik araçları kullanıyorlar? Bu araçlar hayatlarını nasıl kolaylaştırıyor? Pegasus Havayolları CEO’su Mehmet Nane, hem işinde hem özel yaşamında teknolojik ürün ve uygulamaların vazgeçilmez olduğunu söylüyor. Bu sıralar en çok Zoom uygulamasını kullandıklarını belirtiyor. Trend Micro MEDI Bölgesi Başkanı Yakup Börekcioğlu, bugünlerde özellikle internet bağlantısını her odaya eşit dağıtan internet dağıtıcı ürünleri kullandıklarını belirtiyor. Yine Zoom’un en çok yararlandıkları uygulamalar arasına girdiğini ifade ediyor. Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ise akıllı telefon ve tabletin yanı sıra akıllı saatin en çok kullandığı teknolojik cihaz olduğunu belirtiyor. CEO’lar tüm bunların yanı sıra teknoloji için alışveriş yapmayı da çok seviyor ve çoğunun hayallerini de bir drone süslüyor. 3 boyutlu yazıcılar, sanal gerçeklik gözlükleri, ses sistemleri de liderlerin yakın takibinde…

OTONOM DENEYİMİ HEYECANLANDIRDI

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Eda Uluca Özcan, teknolojinin her anının ayrılmaz bir parçası olarak hayatına büyük değer kattığını söylüyor. “Akıllı telefon, akıllı saat, akıllı televizyon ve tablet sıklıkla kullandığım araçlar” diyor. Bu aletlerde en çok Google Maps, Yandex, WhatsApp, Twitter, Instagram, Sodexo Plus, LinkedIn, Spotify, bankacılık uygulamaları, Rentalcars, Skyscanner, Booking.com ve YouTube uygulamalarını kullanan Özcan, özellikle navigasyon uygulamalarının günlük hayatın yoğun trafiğinde en doğru ve hızlı yol opsiyonu ile kendisine büyük zaman kazandırdığını belirtiyor. Navigasyonla ilgili deneyimini de şöyle paylaşıyor: “En son Amerika seyahatimde yarı otonom özellikleri olan bir araba kullanma imkanım oldu. Araçta, mevcut cruise control özelliklerinin çok gelişmiş halini deneyimledim. Devreye aldığınızda, sadece sabit bir hız seyrinden ziyade, önünüzde giden aracın ani hız değişimlerinde sistem otomatik olarak freni devreye sokup hızını ayarlıyor. Dolayısıyla olası bir dikkat veya refleks eksikliği durumuna karşın çok daha güvenli bir sürüş yapıyorsunuz.” Eda Uluca Özcan’ın son dönemde yeni alınacak teknolojik araç listesinde drone var. “Yaratıcı fotoğraflar çekmek için drone ilgimi çekiyor, almayı düşünüyorum” diyor.

DRONE ALMAK İSTİYOR

GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, faaliyet gösterdiği e-ticaret sektörü 24 saat uyumadığı için gün içinde teknolojik aletleri mümkün olduğu kadar çok kullanıyor. İş saatleri dışında da yine bu nedenle 3-4 saat kadar akıllı telefonu veya tabletiyle ilgilendiğini söylüyor. Bunların dışında Kantarcı’nın günlük hayatında en çok kullandığı teknolojik aletler ses sistemi, bluetooth kulaklık ve akıllı saat. Sevdiği en önemli aktivitenin spor yapmak olduğunu belirten Kantarcı, “Bu yüzden antrenmanlarım sırasında akıllı saat ve bluetooth kulaklık bana eşlik ediyor. Evde de akıllı televizyon ile Home Surround Systems’ı tercih ediyorum” diyor. Kantarcı, spor ve yolculuklar sırasında Spotify ve YouTube’u kullanıyor. Sabah uyandıktan sonra AccuWeather ile hava durumunu kontrol ediyor. Google Photos, Twitter, Instagram ve LinkedIn de en çok kullandığı uygulamalar arasında. Spor müsabakalarını genellikle SporX’ten takip ediyor. Kantarcı, “Son dönemde de oğlumla internet üzerinden drone’ları inceliyoruz. Beğendiğimiz bir modeli satın almayı planlıyoruz” diyor.

SON ALIŞVERİŞİ SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ

T-Systems Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar dışında en çok tabletini kullanıyor. Bu aletlerin kendisi için temel olarak haberleşmeyi kolaylaştırdığını belirten Kılıçoğlu, “Hem iş hem özel hayatımızdaki kişilerle irtibatta olmanın en hızlı ve kolay yolu teknolojiden geçiyor. WhatsApp, YouTube en çok kullandığım uygulamalar. İş hayatının en gözde sosyal medya mecrası olan LinkedIn de gelişmelerden ve değişikliklerden haberdar eden bir başka önemli uygulama” diyor. Tabii sadece bu kadar da değil. Kılıçoğlu, yön bulmak, finansal piyasaları takip etmek, e-ticaret yapmak ve sağlıkla ilgili belli konuların takibini yapmak için de yine son teknoloji ürünü cihazlardan yararlandığını söylüyor. Kılıçoğlu teknolojik ürün alışverişi yapmayı da seviyor. En son Wi-Fi şarj cihazı ve sanal gerçeklik gözlüğü aldığını söyleyen Kılıçoğlu’nun yeni alınacaklar listesinde de drone var. “Çocuklarımla birlikte daha keyifli vakit geçirmek için drone almayı düşünüyorum” diye konuşuyor.

BENİM İÇİN WHATSAPP VAZGEÇİLMEZ”

Ariş Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş de en çok akıllı telefon, akıllı televizyon ve tablet kullanıyor. Gün boyu yanında olduğu için gündem takibi, araştırma ve inceleme gibi birçok işini akıllı telefon üzerinden yürüttüğünü ifade ediyor. “Konuşma ve konuşmadan da çok mesajlaşmak için WhatsApp benim için vazgeçilmez. Ayrıca işimin bir parçası olarak Facebook, Instagram, YouTube gibi uygulamaları da sıklıkla kullanıyorum. Zaman zaman alışveriş uygulamalarına da başvuruyorum” diyor. En son teknoloji alışverişini yine bir akıllı telefon almak için yaptığını anlatan Güzeliş, son dönemde ilgisini çeken ve almayı düşündüğü teknolojik aletlerle ilgili olarak da şöyle konuşuyor: “İşle ilgili olarak, mağazalarımız ve bayilerimiz için iletişim sağlayacak merkezi yönetim sistemini uygulayabileceğimiz teknolojik uygulamalarla ilgili görüşmelerimiz ve planlamalarımız var. Son dönemde gündemimiz bu olduğu için teknolojik aletlerle ilgileniyorum.”

“ELEKTRİKLİ SCOOTER’I KIZIMLA DENEYİMLİYORUM”

McKinsey Ülke Direktörü Can Kendi’nin en çok kullandığı teknolojik araçlar akıllı telefon ve tablet. Hem yerel hem uluslararası ağları takip edip haber almanın yanı sıra her an aktif ve canlı işlere imza atmak için teknolojiden yararlandığını belirten Kendi, “Sosyal medyayı takip etmek de bunun bir parçası. Bununla birlikte seyahat, spor, sanat ve kültürel aktiviteler gibi yaşamımı zenginleştiren konuları yönetmek konusunda teknolojinin kullanışlı araçlar sunduğuna inanıyorum” diyor. Kendi’nin hayatına giren son teknolojik araç ise elektrikli scooter. Özellikle yurt dışında pek çok şehri elektrikli scooter’ıyla gezdiğini anlatıyor, “12 yaşındaki kızım Erin’in de bir elektrikli kaykayı var. Bu cihazın yetkinliklerini birlikte deneyimlemekten oldukça keyif alıyoruz. Yeni neslin bu alandaki hızı ve uyum kapasitesi de gerçekten hayret verici, yenilikçi teknolojileri keşfetmemde kızımın önemli bir rol oynadığını söyleyebilirim” diye konuşuyor. Can Kendi’nin son dönemde ilgisini çeken teknolojilerin başında ise yeni nesil artırılmış gerçeklik uygulamaları, 3D yazıcılar, uzun zamandır beklenen 5G teknolojisi ve katlanabilir ekrana sahip akıllı telefonlar yer alıyor.

İLETİŞİM VE HOBİ İÇİN TEKNOLOJİ

Edenred Genel Müdürü Eric de Ladoucette için vazgeçilmez teknolojik aletler akıllı telefon ve akıllı televizyon. “Profesyonel olarak LinkedIn’i, ailem ve arkadaşlarımla iletişim kurmak için WhatsApp, Facetime gibi uygulamaları, dünyadan haberleri takip etmek için birçok farklı uygulamayı kullanıyorum” diyen Ladoucette, bunların dışında NRC ya da yelken gibi sporlarla ilgili de birçok uygulama kullandığını söylüyor. “Elbette kitap okumak ya da müzik dinlemek için de uygulamaları seviyorum” diye ekliyor. Ladoucette de drone sahibi olmak istiyor. Bunun nedenini de şöyle paylaşıyor: “Yelken tutkum vazgeçilmezlerimden. Bir drone’a sahip olmak yelken yaparken her zaman hatırlamak isteyeceğim eşsiz görüntüler biriktirmemi ve bu görüntüleri ailem ve arkadaşlarımla paylaşabilmemi sağlayacak. Bu nedenle bir drone satın almayı düşünüyorum.”

“TEKNOLOJİ ÖZEL ASİSTAN GİBİ”

Akçalı Şirketler Grubu CEO’su Akın Akçalı için de teknoloji gerek iş gerek gündelik hayatının vazgeçilmez parçası. Birçok teknolojik araç kullanan Akçalı, en yoğun kullandığı aracın cep telefonu olduğunu belirtiyor. Teknolojinin geldiği noktada artık telefonun, sadece sesli iletişim için kullanılmadığını ifade eden Akçalı, sözlerine şöyle devam ediyor: “Ben de telefonumun birçok fonksiyonunu kullanıyorum. Ajanda özelliği bunlardan biri. Bu uygulama, takip ve organizasyon anlamında büyük kolaylık sağlıyor. Yine aynı amaçla not alma fonksiyonunu da kullanıyorum. Açıkçası ben teknolojiyi özel bir asistan olarak görüyorum.” Akçalı’nın en son aldığı teknolojik ürün kulağa tam olarak yerleştirmeden de ses iletimini sağlayan bir kulaklık. “Sesli iletimi mükemmel bir performansla gerçekleştirebildiğim bu kulaklık, hayatın dış seslerine hakimiyeti de sağlıyor” diyen Akçalı, almak istediği sıradaki ürünün bir ses sistemi olduğunu açıklıyor.



“2 drone aldık”

Gökhan Taş COLDWELL BANKER TÜRKİYE ÜLKE BŞK.



“WHATSAPP’I YOĞUN KULLANIYORUM” Cep telefonu uzun zamandır hayatımızın en ayrılmaz parçası oldu. Hem özel hem iş hayatımda yoğunlukla Android telefonumu kullanıyorum. Cep telefonumdan maillerimi takip ediyor, cevaplıyor ve yoğun şekilde WhatsApp uygulamasını kullanıyorum.

DRONE İŞ AMAÇLI En son merkez ofisimize 4 adet akıllı flipchart ve tüm reklam ve sosyal medya paylaşımlarımızın çekimlerini yapmak üzere 2 drone aldık. 4K çözünürlüğe sahip olan bu drone, Çin merkezli bir teknoloji şirketinin en son çıkan modeli. İş saatiözel hayat fark etmeksizin cep telefonum her an yanımda.

“17 SAAT TELEFONUMLAYIM” Akıllı televizyon iş hayatımda da yer alsa da daha çok özel hayatımızda, aile ortamımızda kullanıyor, Netflix, Digiportal gibi platformlara giriyoruz. Cep telefonumu uyumadığım her an kullandığımı düşünürsek, günde 17 saat kullandığımı söyleyebilirim.











“Hayatımızın vazgeçilmezi akıllı saat”

Murat Erkan TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ



“HEDEFLERİ ANLIK TAKİP EDİYORUM” Hayatımızın son yıllardaki en önemli teknolojik aracı cep telefonu. Cep telefonumu işimde ve özel hayatımda çok sık kullanıyorum. Turkcell’in tüm dünyaya yayılan uygulamaları sayesinde hayatın pek çok alanına ulaşıyoruz. Hatta şirketin hedeflerini anlık olarak takip edebildiğimiz, müşteri sayımız, finansal durumumuz, dijital servislerimizin kullanım durumu gibi güncel bilgilere de RTM uygulamamız sayesinde anlık olarak ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla şirketimize ait son durumu anında görebiliyorum. Bu sayede stratejik kararlarımızı hızla verebiliyorum. Cep telefonumun yanı sıra en sık kullandığım bir diğer cihaz tablet.

“HIZ VE VERİMLİLİK KATIYOR” Ayrıca son dönemde özellikle cep telefonuyla entegre çalıştığı için hepimizin vazgeçilmezi olan akıllı saat en çok kullandığım cihazların başında geliyor. Telefonumda bulunan uygulamaların başında ise BiP geliyor. Bu uygulamalar hayatıma hız ve verimlilik katıyor. Haberleri Dergilik’ten okuyorum. Günlük gelişmeleri TV+ ile takip edebiliyorum. fizy ile müziğimi dinliyorum. Mobil ödeme platformumuz Paycell’i kullanarak vakit kaybetmiyor, finansal işlerimizi kolayca halledebiliyorum.











“Teknolojiyi her an kullanıyorum”

Colman Deegan VODAFONE TÜRKİYE CEO’SU



GÜNCEL TUTUYOR En çok kullandığım teknolojik araçlar akıllı telefon ve tablet. Bu araçlarda ağırlıklı olarak Vodafone Yanımda, Vodafone TV ve WhatsApp uygulamalarını kullanıyorum. Teknoloji özellikle bilgiye erişim ve kendimi güncel tutma konusunda bana çok yardımcı oluyor.

EN SON AKILLI SAAT ALDIM Son olarak bir akıllı saat aldım. Bunun yanında sahip olmak istediğim pek çok cihaz var. Vodafone mağazalarına geldiğinizde, piyasaya çıkan yeni teknolojilerin çeşitliliği karşısında eminim çok şaşıracaksınız. Hemen her an teknolojik cihazlarımı ve uygulamaları kullanıyorum. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken değer de katıyor.