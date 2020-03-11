Uykusuzluğa denge arayışı

Özlem Aydın Ayvacı

[email protected]

TRAFİK, SEYAHATLER, HER AN ULAŞILABİLİR OLMA DURUMU VE 24 SAAT MOBİL OLMA ZORUNLULUĞU BUGÜNÜN LİDERLERİNİN KAÇINILMAZ GERÇEĞİ... BU DA BERABERİNDE UYKUSUZLUĞU GETİRİYOR. ÖYLE Kİ ZAMANINDA YATSALAR BİLE KAFALARINA TAKILAN SORUNLAR UYKUYA DALAMAMALARINA NEDEN OLUYOR.

Türk iş dünyası geçmişe göre çok daha global... Pek çok büyük şirketin yurt dışı operasyonu mevcut. Bu durum da 24 saat mobil olma zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Yalnız bu da değil, seyahatler, iş çıkışı katılmak zorunda olunan yemekler, sahada olma zorunluluğu gibi pek çok farklı durum da var. Sabah 04.00’te bir telekonferansa katılmak artık pek çok CEO’nun günlük rutini haline gelmiş durumda. Bu durumda da CEO’lar kendilerine küçük molalar icat ediyor. Artık öğle yemekleri iş toplantıları için fırsat olarak görülürken en güzel rahatlama planı toplantıları arada teknede yapmak olabiliyor. Uykusuz CEO’ların bunlar dışında farklı telafi formülleri de var. Örneğin HP Geniş Formatlı Yazıcılar Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Filiz Akdede, uykusuzluğunu sağlıklı beslenmeyle dengelemeye çalışıyor. Yanında daima sağlıklı atıştırmalıklar bulunduruyor. Çok üst düzey ziyaretler, önemli toplantılar öncesinde beyni çok yoğun çalışınca uykusunda bölünmeler yaşadığını söyleyen Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem, “Bir iki günde normal ritmime dönüyorum. Sonrasında makul ölçüde uyuyarak dengeyi sürdürmeye dikkat ediyorum” diyor. “İster İstanbul’da olalım ister seyahatte dünyanın başka bir ucunda telefon başucumuzda 7/24 duruyor” diyen İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su Ayşe Esen, atılan önemli tweet’leri kaçırmamak ve piyasalardaki önemli değişiklikleri izlemek için de uykusuz kaldığını söylüyor. Gece son misafiri restorandan ayrılana kadar orada bulunan ve yıllardır gece belirli bir saatte uyuyamayan Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz ise her gün öğleden sonra 2 saat uyuyarak açığı kapatmaya çalışıyor.

KALİTELİ UYKUYLA DENGELİYORLAR

Pek çok iş insanı az uyuduğu için uykunun kalitesinin önemini kavramış durumda. Hatta bu kaliteyi yakalamak için özel çaba gösteriyorlar. Örneğin Bristol- Myers Squibb Genel Müdürü Ece Kaşıkçı sabah erken kalkıp gece geç saatlere kadar çalışıyor. “Uykuyu çok seven bir yapım olmadığından geç saatlere kadar ayakta kalabiliyorum” diyen Kaşıkçı, temposunu şöyle anlatıyor: “Bölge merkezimiz İngiltere’de, genel merkezimiz New Jersey’de olduğundan telekonferans ve e-postalarla ilgili oldukça esnek olmak durumundayım. Şehirlerdeki saat farkları nedeniyle geç saatte katılmam gereken toplantılar veya geç saate cevaplamam gereken yazışmalar olabiliyor.” Vücudun bir ritminin ve saatinin olduğunu söyleyen Kaşıkçı, hafta sonları uyumak istese bile en geç saat 08.00’de ayakta oluyor. Kaşıkçı, şöyle anlatıyor: “Kaliteli uyku çok önemli. Kişinin kendini dinlemesi ve zaman içinde uygun ritmi ve enerji seviyesini yakalayarak buna uygun tempoda yaşaması gerektiğine inanıyorum.”

HER GÜN ÇİFT MESAİ

İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su Ayşe Esen, farklı sektörlerde 30’a yakın şirketi yönetiyor. Bu nedenle geç saatlere kadar çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Esen, “Maalesef günüm geç saatlere kadar kayıyor” diyor. Günde 16 saate varan çalışma süresi olduğunu belirten Esen, aslında bir günde çift mesai yapıyor. Bu nedenle uyku hayatında olması gerekenden daha az yer alıyor. Esen, bir gününü şöyle anlatıyor: “Sabah 07.00 gibi kalkıp 08.00 gibi evden çıkıyorum. Maalesef İstanbul’da boğazın iki yakası arasında gidip geldiğim için 09.00 civarı işte oluyorum. Programım ortalama 12 saat bazen 16 saate kadar uzuyor. Gece geç saatlerde eve gelip bahçemde bir bardak su içip temiz hava alıyorum ve en erken gece 01.00’de yatıyorum.” Esen’in temposunun bu kadar yoğun olmasının en önemli nedeni farklı ülkelerde şirketlerinin olması ve sık seyahat etmek durumunda kalması. “İster İstanbul’da olalım ister seyahatte dünyanın başka bir ucunda Avrupa, Amerika, Asya fark etmez, telefon başucumuzda 7/24 duruyor” diyen Esen, uykusuz bir CEO olarak yaşamını nasıl dengelediğini şöyle anlatıyor: “Doğru beslenme, vitamin, mineral desteği tabii ki önemli ama en önemlisi kendimle barışık olmam. Uzun tatiller yapamasam da 1-2 günlük kaçamakları değerlendirmeye çalışıyorum.”

TELAFİ FORMÜLLERİ

Uykusuz CEO’ların çeşitli telafi formülleri var. Örneğin Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem erken kalkıyor ve en geç 8.20’de işte oluyor. Arka arkaya yoğun toplantılarla geçen iş gününün ardından evde ya da hafta sonu sadece uluslararası mesajlara cevap vermeye çalışıyor. İşi çok fazla eve taşımamaya gayret eden Cem, “Gece yatmadan macera veya yakın tarih kitapları okuyarak kafamı rahatlatmayı tercih ediyorum” diyor. Uykusuzluğa dayanıklı olduğunu söyleyen Cem, “3-4 saatlik kısa süreli uykunun ardından toplantı yapmak beni zorlamıyor, ancak sonrasında 7-8 saatlik uzun bir uykuyla toparlamaya özen gösteriyorum” diyor. HP Geniş Formatlı Yazıcılar Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Filiz Akdede, günde en fazla 6-7 saat uyuyor. Gün içinde yanıtlayamadığı mesajları evde yanıtlamaya devam ediyor. Görevi gereği çok sık seyahat eden Akdede, “Her ortamda çalışmaya konsantre olma yeteneği zamanla ve şartlarla gelişiyor. Havaalanlarında ve uçakta çok verimli bir şekilde çalışıyorum” diyor. Akdede, bu yoğun çalışma temposunda uykusuzluğunu sağlıklı beslenmeyle dengelemeye çalıştığını söylüyor. Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz, uyku açısından en zor sektörlerden birinde. Sabah 6.00 gibi güne başlayan Kaşıbeyaz, öğlene kadar çalışmalarını sürdürüp öğleden sonra 2 saat uyuyor. Daha sonra güne kaldığı yerden devam edip gece son misafiri restorandan ayrılana kadar restoranda bulunuyor. Bu yüzden uzun yıllardır gece belirli bir saatte uyuyamıyor. Ülke genelinde 7 büyük restoranı olan Kaşıbeyaz, 2 günde bir bütün şubeleri kontrol ediyor. Bu da çok sık bir seyahat rutinine neden oluyor. Kaşıbeyaz, şöyle devam ediyor: “Uykusuzluktan şikayetçi olmak için çok geç artık. İşim gereği bu yaşam şekline uymak durumundayım.”

HAFTA SONU UYUYORLAR

Alpet Genel Müdürü Ali Murat Yeşilyurt da cumartesi dahil güne 6’da başlıyor. “Kalktığımda güneş doğmuşsa sanki o günün yarısını kaçırdım gibi hissediyorum. Bu yüzden erken kalkmak benim için önemli” diyen Yeşilyurt, önce sabah yürüyüşünü yapıyor ardından soğuk bir duş alıp kahvaltıya oturuyor. 8’de evden çıkıp işine giden Yeşilyurt, hafta sonlarını ailesiyle gezerek geçirse de telefonundan her an işi takip ettiğini anlatıyor. Günde 5 saat uykuyla yetinen Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi, sabah erkenden işinin başında olduğunu söylüyor. Güne çok erken başlayan Terzi’nin gece uykuya dalma saatleriyse sürekli değişiyor. Mesai saatlerini müşterilerinin belirlediğine dikkat çeken Terzi, çok seyahat ettiğini, bu nedenle hafta sonları bile çok yoğun çalıştığını anlatıyor. Enerjik kalabilmek için sağlıklı beslenmeye dikkat eden Terzi, “Uykusuz kalmaktan çok şikayetçi olduğum söylenemez. Sektörde markalaşmak için çok fazla adımın atılması gerekiyor. Başarımızı sürdürebilmek istiyorsak, uykusuz kalmak durumundayız” diyor.

RUTİNLERİ NET

Yıllardır az uykuyla yaşamayı öğrenenler artık bu rutine alışmış da durumda. Kendi formüllerini bulmuşlar. Medtronic Türkiye Genel Müdürü Esen Tümer, az uyusa da sabah saat 6’da güne kuş sesleriyle uyanan, ardından 20 dakika nefes çalışmasıyla beraber transandantal meditasyon yapan bir iş insanı. Kilyos’ta oturduğu ve 3’üncü köprüyü kullanarak işe gittiği için sabahları herhangi bir stres yaşamıyor. Tüm seyahatlere, iş yoğunluğuna rağmen iş-yaşam dengesini en iyi koruyan isimlerin başında geliyor. Tümer, uykusuzluğu kaliteli yaşamla dengelediğini belirtiyor ve “Haftada bir gün olan pilates çalışmamı haftada 3 güne çıkardım, yeni başladığım yoga ise bana dinginlik getirdi. Yerçekimsiz yogayla omurgamı rahatlıkla gevşetebiliyorum, esnekliğim arttı. Ne kadar yoğun olursam olayım her dakikanın kıymetini biliyorum ve doğru yere enerjimi yükseltecek şekilde kanalize edip harcıyorum. Uykuya nasıl daldığınız da son derece önemli.”



“24 saat kuralımız var”

Gürhan Güven FERSAN CEO’SU VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI



UYKU TERAZİM DENGEDE Sabah 06:00’da uyanıyorum. Rutinimde, bir bardak su içip ardından metabolizmamın çalışmasını sağlamak için ufak fincanda bir kahve içmek ve ardından koşuya çıkmak var. Döndükten sonra işime yöneliyorum. Erken spor sayesinde çok yeni fikirler ediniyorum ve güne de daha enerjik başlıyorum. Sabit çalışma saatlerimin olduğunu söyleyemem, öyle olması da yanlış olur. Bir ekibin lideri olarak her zaman, her yerde ulaşılabilir olmalısınız. Hafta içi sabah saat 06:00’da ayaktayım ama hafta sonu saat 10:00’a kadar uyuyup, ailemle uzun kahvaltı yapmayı seviyorum. Uyku terazimin bu şekilde dengelendiğini sanıyorum.

TEMPO DAHA DA HIZLANACAK Artık hızlı bir dünya insanı olmak zorundasınız. Şirket içinde ve dışında 24 saat kuralımız var. Gelen talep ve soruları 24 saat içinde cevaplıyoruz. Hayat o kadar hızlandı ki artık nerede olursanız olun, insanlar ve pazar sizden bunu bekliyor. Teknoloji insanların hayatını kolaylaştırdıkça, tempo daha da hızlanacak. Nerede olursanız olun, her bilgi ve rapora istediğiniz yerden ulaşabiliyorsunuz. Bu konfor sayesinde, aldığınız kararlar çoğalıyor ve dönüşleriniz de hızlanıyor. İşinizi sevdiğiniz zaman bir gün bile çalışmıyorsunuz. İşlerin hızlı ve programlı olmasına önem veriyorum.











“Sabah 4’te toplantı yapıyorum”

Burak Özbay MOBIMARK GENEL MÜDÜRÜ



HER GÜNÜM FARKLI Yurt içi ve yurt dışı iş seyahatlerim dolayısıyla her günüm farklı olabiliyor. Farklı saatlerde güne başlayabiliyorum. Ulusal ve küresel gündemi takip ettikten sonra önceki günün değerlendirmesini yapıyor ve o günkü programı inceliyorum. Beyin fırtınası gerektiren toplantı ve görüşmeleri mümkün olduğunca öğleden önce yapıyorum. Eve geliş saatim ne kadar geç olsa da uyumadılarsa aileme 1 saat ayırmaya çalışıyorum.

EN FAZLA 5 SAAT UYUYOR Çoğunlukla 6.30-7.00 arasında alarma gerek duymadan kalkıyorum. Ortalama 12 saat çalışıyorum. Eğer üzerine fazla kafa yorduğumuz bir çalışma yoksa gece 01.30 gibi yatarım. Aksi durumlarda çok daha geç saatlere kalıyorum. Gelişen teknolojiyle benim için mesai saati ve düzenli gidilen iş yeri gibi kavramlar önemini kaybetti. Özellikle saat farkı olan ülkelerle yaptığım görüşmelerde bu kavramlar tamamen ortadan kalktı. Kullandığım tüm iletişim araçları gece gündüz açık ve ulaşılabilir olduğu için gece 04.00’te görüşme ve toplantı yapıyorum.

TEKNEDE TOPLANTI Az uyuyorum ama enerjim yüksek. Ailemle zaman geçirmek ve doğru beslenmek bana iyi geliyor. Hayatıma hareket katmaya çalışıyorum. Sigara ve alkolden uzak duruyorum. Bazen yapmaktan hoşlandığım aktivitelerin içine uygun olabilecek toplantı ve görüşmeleri ekliyorum. Örneğin teknede toplantı yapmak, doğa yürüyüşü esnasında gündemi değerlendirmek gibi. Aslına bakarsanız uykuyu severim ve sağlık için çok önemli görüyorum. Fakat uykusuz kalma sebebim tamamen kendi kararlarım ve kararlılığım olduğu için bundan şikayet etmeyi asla düşünmedim.











“Kafaya takınca uykusuz kalıyorum”

Davut Doğan DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI



GECE RAPOR OKUYORUM Günde 6 saat ancak uyuyabiliyorum. Özellikle yurt dışında bulunduğum yere göre uyku saatlerim değişebiliyor. Alışma sorunu yaşayabiliyorum. Yoğun geçen günün ardından gece evde epostalarıma yanıt vermeye çalışıyorum ve raporlara bakıyorum. Yani evde de 2 saat mesaim var. Cumartesi evden çalışıyorum.

PAZAR KAHVALTISI BENDEN Bu kadar yoğun çalışırken kendime iyi bakmaya özen gösteriyorum. Yürüyüş yapıyorum, havuz ve sauna kullanıyorum. Bazen kafaya fazla şeyler takınca uykusuz kalıyorum. Uykusuzluğumu hafta sonu 10’a kadar uyuyarak aşıyorum. Her pazar kahvaltıyı mutlaka ben hazırlıyorum.







