Uykusuzluğa denge arayışı

“24 saat kuralımız var”

Gürhan Güven FERSAN CEO’SU VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI



UYKU TERAZİM DENGEDE Sabah 06:00’da uyanıyorum. Rutinimde, bir bardak su içip ardından metabolizmamın çalışmasını sağlamak için ufak fincanda bir kahve içmek ve ardından koşuya çıkmak var. Döndükten sonra işime yöneliyorum. Erken spor sayesinde çok yeni fikirler ediniyorum ve güne de daha enerjik başlıyorum. Sabit çalışma saatlerimin olduğunu söyleyemem, öyle olması da yanlış olur. Bir ekibin lideri olarak her zaman, her yerde ulaşılabilir olmalısınız. Hafta içi sabah saat 06:00’da ayaktayım ama hafta sonu saat 10:00’a kadar uyuyup, ailemle uzun kahvaltı yapmayı seviyorum. Uyku terazimin bu şekilde dengelendiğini sanıyorum.

TEMPO DAHA DA HIZLANACAK Artık hızlı bir dünya insanı olmak zorundasınız. Şirket içinde ve dışında 24 saat kuralımız var. Gelen talep ve soruları 24 saat içinde cevaplıyoruz. Hayat o kadar hızlandı ki artık nerede olursanız olun, insanlar ve pazar sizden bunu bekliyor. Teknoloji insanların hayatını kolaylaştırdıkça, tempo daha da hızlanacak. Nerede olursanız olun, her bilgi ve rapora istediğiniz yerden ulaşabiliyorsunuz. Bu konfor sayesinde, aldığınız kararlar çoğalıyor ve dönüşleriniz de hızlanıyor. İşinizi sevdiğiniz zaman bir gün bile çalışmıyorsunuz. İşlerin hızlı ve programlı olmasına önem veriyorum.