Yoğun tempoda 2 saat maç arası

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç ile özel hayatındaki önceliklerini, çocuklarını ve onları yetiştirirken dikkat ettiği konuları konuştuk...

Ayçe Tarcan Aksakal

[email protected]



Memorial Sağlık Grubu’nun CEO’su UĞUR GENÇ, Trabzon Çarşıbaşılı… Anne ve babası öğretmen olan Genç, en büyük şansının Trabzon Anadolu Lisesi’nde eğitim görmesi olduğunu söylüyor. Aynı zamanda koyu bir Trabzonspor taraftarı olduğunu belirtiyor. Kendisi gibi fanatik 12 yaşındaki oğluyla gönülden bağlı olduğu kulübünün hiçbir maçını kaçırmayan Genç, “Haftanın altı günü çalışıyorum. Sadece Trabzonspor maçlarında, haftanın 2 saatini kendime ayırabiliyorum” diye konuşuyor.

Uğur Genç, Memorial Sağlık Grubu’nun CEO’su. 11 yıl önce CEO’luk koltuğuna oturan tecrübeli isim, Türkiye’nin en genç ve başarılı CEO’larından biri. Trabzon Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nü birincilikle bitirdi. Penn State Üniversitesi’nde MBA yaptı. 2012’de Capital Dergisi tarafından en başarılı genç genel müdür seçilen Genç’in kendinden 3 yaş küçük kardeşi Onur Genç de dünyaca ünlü bir CEO. 1,5 yıldır Amerika’da 90 milyar dolarlık aktif büyüklüğü, 11 bin çalışanı olan BBVA Compass’ı yönetirken bu bankanın ana bankası olan BBVA’nın CEO’luğuna terfi etti. Uğur Genç, kardeşiyle birlikte Trabzon’un ufak sahil kasabası Çarşıbaşı’ndan çıkıp milyar dolarlık dev şirketleri yönetmelerinin tesadüf olmadığını söylüyor. Anne ve babası öğretmen olan Genç, en büyük şansının Trabzon Anadolu Lisesi’nde eğitim görebilmesi olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda koyu bir Trabzonspor taraftarı olan Genç, kendisi gibi fanatik 12 yaşındaki oğluyla gönülden bağlı olduğu kulübünün hiçbir maçını kaçırmıyor. Kardeşiyle iş hayatındaki başarılarında Trabzon Anadolu Lisesi’nin ve doğup büyüdükleri Çarşıbaşı’nın kendilerine kattığı mücadeleci yapının etkili olduğunu belirtiyor. Hâlâ Trabzon Anadolu Lisesi’nden arkadaşlarıyla görüşen Genç, “7 yıl boyunca her gün servis imkanı olmadan okulla evimiz arasındaki 40 kilometreyi gidip geldik. Çok zor şartlarda okuduk” diyor ve ekliyor: “Hem benim hem kardeşimin başarısında zorluklarla mücadelenin etkili olduğunu düşünüyorum.” Haftanın 6 günü çalışan, kendine ayırdığı en önemli vakit Trabzonspor maçları olan Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç ile özel hayatındaki önceliklerini, çocuklarını ve onları yetiştirirken dikkat ettiği konuları konuştuk:

Kardeşiniz de ünlü bir CEO. Bir aileden iki CEO çıkmasını neye bağlıyorsunuz?

Annem, babam öğretmen… Trabzon’a 40 kilometre mesafede bulunan küçük sahil kasabası Çarşıbaşı’da dünyaya geldik, orada büyüdük. Şansım sınava girdiğim dönemde Trabzon Anadolu Lisesi’nin açılması oldu. Trabzon Anadolu Lisesi’nin ilk mezunlarındanım. Kardeşim benden 2 yıl sonra aynı okula geldi. 7 yıl boyunca hiçbir servis imkanı olmadan her gün yoldan geçen minibüslere binerek okulla evimiz arasındaki 40 kilometreyi gidip geldik. Çok zor şartlarda okuduk. Kardeşimin de benim de iş hayatımızdaki başarımızda zorluklarla mücadelenin etkili olduğunu düşünüyorum.

Çalışkan bir yapınız mı vardı peki?

Kardeşimin de benim de çok hırslı ve çalışkan olduğumuzu düşünüyorum. Trabzon’da okuduğumuz için Çarşıbaşı’nda çok fazla arkadaşımız yoktu. İkimiz top oynardık, kimse kaleye geçmek istemezdi. Çünkü kaleye geçecek olan gol yerdi. Bu kadar hırslıydık. Aynı zamanda anne ve babam çok zeki insanlar, bizi çok iyi yetiştirdiler. Kardeşimin de benim de insani duygularımız çok kuvvetlidir. Çocuklarda mücadelenin, zorluğun getirdiği öğrenme sevdasının çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Uzun yıllardır sağlık sektöründesiniz. Haftanın kaç günü çalışıyorsunuz?

Haftanın altı günü çalışıyorum. İşim yoksa da kendime iş çıkarıp yenilikler peşinde koşan biriyim.

Yoğun tempoya nasıl dayanıyorsunuz?

Sağlık işi uzun vadeli ve kalpten yapılması gereken bir iş. Hastanın derdini anlayamadığınız sürece başarılı olamayız. Bizim başarımız tamamen insan başarısı. Çok iyi bir ekibim var, çok iyi insanlarla çalışıyoruz. Üst yönetimin hepsi 12-13 yıllık tecrübeye sahip. Bu işi gönülden yapıyoruz. Sağlık sektörüne geçmeden önce yönetim danışmanlığı şirketlerinde çalışıyordum. Danışmanlığı da bunun için bıraktım. Somut, insanların hayatına dokunan bir iş yapmak istedim. Şu an insanların hayatına dokunabiliyorum.

Neden böyle bir iş istediniz?

Hayatta özellikle hasta çocukların sağlığına kavuşmasında katkınızın bulunmasından daha büyük mutluluk yok. Beni ayakta tutan, güç veren de bu oluyor. Bu sayede haftanın altı günü yüksek tempoda şevkle çalışabiliyorum. Bazen farklı sektörlerden arayıp, “Geçmeyi düşünür müsün” diye soruyorlar. Bunları değerlendirirsem bana sanki hastalarımıza ihanet edecekmişim gibi geliyor. Sağlık sektörü çok kutsal, bu sektörde daha yapacak çok iş var.

Çalışmadığınız zaman ne yapıyorsunuz?

17 yaşında bir kızım, 12 yaşında da bir oğlum var. Boş zamanlarımda çocuklarıma zaman ayırmaya çalışıyorum.

Hobileriniz var mı?

Kendime ayırdığım tek zaman Trabzonspor maçları oluyor. Çok koyu bir Trabzonspor taraftarıyım. Sadece Trabzonspor maçlarında haftanın 2 saatini kendime ayırabiliyorum.

Çocuklar da Trabzonsporlu mu?

Oğlum da koyu Trabzonsporlu, maç kaybedince ağlıyor. Çok hırslı bir çocuk. Kızım takım tutmuyor.

Çocuklarla hafta sonları nasıl geçiyor? Birlikte neler yaparsınız?

Oğlum iyi bir basketbol oyuncusu. Her pazar onunla birlikte basketbol oynuyoruz. Kızımla en çok gezmeyi seviyoruz. Çocuklarda görerek öğrenmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Neden?

Çünkü hepimiz bence birer akvaryumdayız. Akvaryum ne kadar büyükse o kadar gelişiyoruz. Akvaryumun kapasitesi ve gelişme boyutu bizi geliştiriyor. Bu nedenle farklı bir şeyler öğrenmek için ya farklı akvaryumlara geçmemiz ya da akvaryumumuzu büyütmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle farklı akvaryumlara gitmek için çocuklarımla birlikte gezmeye özen gösteriyorum.

Birlikte başka neler yaparsınız?

Beraber farklı şeyler de yapıyoruz ve en önemlisi lüks içinde gezmiyoruz. Metroya biniyoruz, taksiye biniyoruz, yürüyoruz. Oğlumla birlikte hep maçlara gidiyoruz. Çocukların halkın içinde olmalarının, onların davranışlarını gözlemlemelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Memorial olarak Spor Toto Basketbol Ligi’nin resmi sağlık sponsoruyuz. Ancak ben oğlumla birlikte protokol bölümünde değil seyircilerin arasında maçı izlemek istiyorum. Çünkü oğlum maçı sadece seyretmesin, doya doya yaşasın ve etraftan öğrensin istiyorum.

Şehir dışına da maça gittiğiniz oluyor mu?

Geçen kış, çok soğuk ve karlı bir günde arabaya atlayıp buz üstünde Karabük’e Trabzonspor’un maçını seyretmeye gittik. Baktığınızda bu da bir öğrenme süreci. Oğlum bunları da öğrensin istiyorum. Karabük’e gittiğimizde yanımızda kardeşim Onur ve onun oğlu Bora da vardı. Onlara da sürpriz oldu. Böyle hayatı çok dolu yaşamaya çalışan birisiyim. Kardeşim de öyledir. İlk devrenin son maçıydı. 1-1 berabere kaldık.

Ailenizle, çocuklarla başka neler yapmaktan hoşlanırsınız?

Yurt dışı seyahatler yapmayı seviyoruz. Küçüklüklerinden itibaren çocuklarla seyahat etme deneyimine sahibiz.

Kaç yaşından beri çocuklarla yurt dışı seyahatler yapıyorsunuz?

Roma’ya gittiğimizde oğlum daha yeni yürüyordu. Bütün Roma’yı yürümüştü.

Son 5 yılda nerelere gittiniz?

En son Prag, Venedik, Barselona, Milano, Londra ve New York’a gittik.

Türkiye’nin en büyük sağlık gruplarından birini yönetiyorsunuz? Çocuklarınız doktor olmayı düşünüyor mu?

Oğlum meslek seçimi için daha küçük. Ancak kızım tıp okumayı düşünmüyor, yönetici olmak istiyor. Ben de tıp mezunu değilim. Sektördeki büyük gruplar içinde doktor ve patron olmayan tek yönetici benim. Memorial’ın bence en önemli farklarından biri de bu. Kurumsallaşmayı başaran ve profesyonellerce yönetilen tek hastane grubu.

Ev işleriyle aranız nasıl? Yemek yapmayı sever misiniz?

Yemek yapmak için zamanım yok. Benim evde boş zamanım varsa kitap okuyorum, çocuklarımla zaman geçiriyorum.

Sağlık sektörünün içindesiniz. Sağlıklı yaşamak için neler yaparsınız?

Kendime ve yediklerime dikkat etmeye çalışıyorum. Son dönemde 10 kilo verdim. Pazar günleri spor yapmaya çalışıyorum.



“AİLEMİ EMANET ETMEYECEĞİM HEKİMİ İŞE ALMIYORUM”



“YÜZDE 90’I GÖRÜYORUM” Memorial’da işe aldığımız hekimlerin yüzde 90’ı ile görüşüyorum. Medikal bilgisini takdir ettiğimiz, cerrahisine ve dürüstlüğüne güvendiğimiz, iyi takım oyuncusu olduğuna inandığımız, iletişimi güçlü hekimlerle çalışıyoruz. Hekimlerimizin hepsi Türkiye’de alanındaki en üstün isimler.

“DÜRÜSTLÜĞE BAKIYORUZ” Bu sektörde güven çok önemli. Anne, baba ve kardeşimizi emanet edemeyeceğimiz hekimleri sistemimize katmıyoruz. Hekimlerimizi seçerken en önemli kriterimiz dürüst olması. Sağlık sektöründe bilgi asimetrisinden yararlanıp çok kolay para kazanabilirsiniz. Bizim için dürüstlük, etik kurallara bağlılık çok önemli. Hekimin medikal bilgisinin, cerrahsa da el yeteneğinin çok iyi olması lazım. Referanslar ve iletişim becerisi de çok önemli. Hekimin takım oyununa uygun olması gerekiyor.











“HİÇBİR ŞEY BİLMİYORMUŞUM”



Yönetim kurulumuz, bana 36 yaşında genel müdürlük görevini verdi. Bu yaşta her şeyi bildiğinizi zannediyorsunuz. Şimdi 47 yaşındayım ve ‘36 yaşında hiçbir şey bilmiyormuşum’ diyorum. Hayatınızın belli dönemlerinde çok şey öğreniyorsunuz. Öğrenmek hayatımızın her aşamasında var. Her hekim görüşmesinde o branşla ilgili çok önemli şeyler öğreniyorum. İnsan ilişkilerini öğreniyorum. Kurumumun stratejilerini belirlerken bu öğrenmeler benim için çok önemli oluyor. Devamlı okumaya çalışıyorum. Pazar günleri öğleden sonra oturup Mayo Clinic ile Cleveland Clinic gibi önde gelen kurumların araştırmalarını, doktorların yaptıkları çalışmaları okuyorum.











“TRABZON’UN HAYATIMDAKİ YERİ AYRI”



“İLK MEZUN OLMAK ÇOK DEĞERLİ” Trabzon’da hala evimiz, fındık bahçelerimiz var. Yılda bir kere mutlaka Trabzon’a giderim. Trabzon Anadolu Lisesi’nin ilk mezunuyum. İlk mezun olmak benim için çok değerli, buna çok önem veriyorum.



“BAĞIMIZI KOPARMIYORUZ” İlk mezun arkadaşlar olarak her yıl mutlaka buluşuyoruz. Belli bir yaşa gelince insanlar çocukluğundaki mutlu günlerinin değerini daha iyi anlıyor. Biz de lise arkadaşları olarak bağlarımızı koparmıyoruz. Arkadaşlarımla buluşmaya çok önem veriyorum. Trabzon’un ve oradaki dostların hayatımda çok önemli bir yeri var.











