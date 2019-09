Yoğun tempoda 2 saat maç arası

“HİÇBİR ŞEY BİLMİYORMUŞUM”



Yönetim kurulumuz, bana 36 yaşında genel müdürlük görevini verdi. Bu yaşta her şeyi bildiğinizi zannediyorsunuz. Şimdi 47 yaşındayım ve ‘36 yaşında hiçbir şey bilmiyormuşum’ diyorum. Hayatınızın belli dönemlerinde çok şey öğreniyorsunuz. Öğrenmek hayatımızın her aşamasında var. Her hekim görüşmesinde o branşla ilgili çok önemli şeyler öğreniyorum. İnsan ilişkilerini öğreniyorum. Kurumumun stratejilerini belirlerken bu öğrenmeler benim için çok önemli oluyor. Devamlı okumaya çalışıyorum. Pazar günleri öğleden sonra oturup Mayo Clinic ile Cleveland Clinic gibi önde gelen kurumların araştırmalarını, doktorların yaptıkları çalışmaları okuyorum.