ABD'de hane halkı borcu rekor kırdı

ABD’de, hane halklarının borcu 13,1 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Halkın en fazla borçlandığı alan konut kredileri oldu. Ülkedeki kredi kartı borcu da 9 yılın zirvesine çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde vatandaşların borcu tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Halkın kredi borcu 2017 yılında 572 milyar dolar artarak 13 trilyon 148 milyar dolara yükseldi. 2009 krizinin ardından 2013 yılına kadar dört yılda 1,5 trilyon dolar gerileyen hane halkı kredi borcu sonraki dört yılda 2 trilyon dolar yükseldi.

EN ÇOK KREDİ KONUTTA

Amerikan halkının en fazla kredi kullandığı alan konut. Mortgage kredileri 8 trilyon 882 milyar dolar ile toplam kredilerin yüzde 67'sini oluşturdu.

Mortgage kredileri 2008 yılının üçüncü çeyreğinde 9,3 trilyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2009'da konut krizinin başlamasıyla da düşüşe geçmişti.

Vatandaşların en borçlu olduğu diğer iki alan ise öğrenci ve otomobil kredileri. Öğrenci kredilerinin tutarı 1 trilyon 378 milyar dolar ile otomobil kredileri de 1 trilyon 221 milyar dolar ile tarihi zirvelerine ulaştı.

KREDİ KARTI BORCU 9 YILIN ZİRVESİNDE

ABD'de kredi kartı borcu da 834 milyar dolar ile son 9 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Borçlarını 90 günden fazla geciktirenlerin oranı da yüzde 2,33 ile son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi.