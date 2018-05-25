Bir haftada 2. uyarı

Fitch Ülke Notları Yöneticisi McCormack, devam eden TL zayıflığının Türkiye'nin notunu etkileyebileceğini belirtti.

25 MAYIS, 20180
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Bir haftada 2. uyarı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, TL'de devam eden zayıflığın Türkiye'nin kredi notu üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

Fitch Ülke Notları Yöneticisi McCormack, devam eden TL zayıflığının Türkiye'nin notunu etkileyebileceğini kaydetti. McCormack, Türkiye'de gelecek ay bir faiz artışının daha muhtemel olduğunu söyledi.

Bu hafta yapılan ilk uyarıda Fitch, Türkiye'de söylemin politika çerçevesi için riski artırdığını belirtmişti.

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