Aralık ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı yüzde 79'a geriledi. Bu ayda dayanıklı tüketim malları kapasite kullanım oranı ise kasımda kaydedilen hızlı düşüşün ardından toparlandı.

Merkez Bankası verilerine göre aralık ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya kıyasla 0,9 puan azalarak yüzde 79 oldu. Aralıkta mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da yüzde 79 oldu.

Söz konusu ayda mal gruplarına göre kapasite kullanım oranlarına bakıldığında; dayanıklı tüketim malı ve ara mallarında artış görülürken, dayanıksız tüketim malları, tüketim malları, gıda ve içecekler ile yatırım mallarında düşüş kaydedildi.

Dayanıklı tüketim malları kapasite kullanım oranı yüzde 73,9'dan, yüzde 79'a çıktı. Kasımda yüzde 80,5'ten, yüzde 73,9'a hızlı bir düşüş yaşayan kapasite kullanımı toparlanmış oldu.

Dayanıksız tüketim malları kapasite kullanım oranı yüzde 75,9'dan, yüzde 75'e geriledi.

Kasımda yüzde 75,6 seviyesinde bulunan tüketim malları kapasite kullanım oranı yüzde 75 oldu. Gıda ve içecek sektörü kapasite kullanım oranı da yüzde 75,9'dan yüzde 74,4'e indi.

Yatırım malları kapasite kullanım oranı bir önceki aydaki yüzde 84,3'ten yüzde 84 seviyesinde gerilerken; ara malları kapasite kullanım oranı ise yüzde 80,2'den yüzde 83'e çıktı.