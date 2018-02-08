Sanayi üretimi güçlü arttı

Sanayi üretim endeksi yüzde 6,5 ile beklentilerin üzerinde geldi.

Sanayi sektöründeki gelişmeyi gösteren sanayi üretim endeksinin arındırılmamış verilerle Aralık 2017'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artarak beklentileri aşması, 2017 büyümesine ilişkin beklentileri de yükseltti.

Geçen yılın son ayında arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 6,5, takvim etkisinden arındırılmış endeks de yüzde 8,7 artarak beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ekonomistler ise bu dönemde sanayi üretim endeksinde yüzde 4,8, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinde ise yıllık bazda yüzde 6,4 artış bekliyordu.