S&P Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard And Poor's, ülkenin borç risklerinde azalma olduğunu değerlendirdiği Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti.

26 HAZİRAN, 20180
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S&P Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti

S&P, Yunanistan'ın yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notlarını B'den B+ seviyesine yükseltti.

S&P'den yapılan açıklamada, "Eurogroup'ta alınan kararların gelecek iki yıl için Yunanistan'ın borç servisi risklerini ciddi şekilde azalttığına inanıyoruz" denildi. Yunanistan'ın not görünümünü de "durağan"a indiren S&P, bunun kredibiliteye yönelik risk dengesini yansıttığını belirtti.

Moody's'den yapılan açıklamada da, Yunanistan'a sağlanan borç rahatlatma paketinin ülke kredi notu için pozitif olduğu vurgulandı.

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