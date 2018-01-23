Tüketici güveni yükselişe geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 2018 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,1 oranında arttı ve 72,3 değerini aldı.

Endeks kasım ayında art arda 5. kez düşüş yaşayarak, yılın en düşük seviyesi olan 65,1 seviyesine gerilemişti. Ocak ayındaki bu rakam aynı zamanda endekste 8 ayın en yüksek seviyesine işaret ediyor.

Maddi durum beklentisi arttı

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında artarak 2018 Ocak ayında 91,1 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 2017 Aralık ayında 87,5 iken, 2018 Ocak ayında yüzde 9,7 oranında artarak 96,1 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimalinde önemli yükseliş

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,7 oranında artarak 2018 Ocak ayında 76 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 2017 Aralık ayında 17,5 iken, 2018 Ocak ayında yüzde 49,7 oranında artarak 26,2 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.