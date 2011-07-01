Yıl sonu TÜFE beklentisi yükseldi

Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11.07’den yüzde 12.28’e yükseldi.

11 HAZİRAN, 20180
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Yıl sonu TÜFE beklentisi yükseldi

Merkez Bankası’nın her ay 75 ’i finansal sektör, 13 ’ü reel sektör, sekizi ise profesyonellerden oluşan 96 katılımcıyla gerçekleştiği ankette;

- Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11.07 iken, bu anket döneminde yüzde 12.28'e yükseldi.

- GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4.6 iken, bu anket döneminde yüzde 4.2’ye geriledi.

- Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket dönemindeki 4.44 liradan, bu anket döneminde 4.58 liraya yükseldi

- 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bu anket döneminde de değişmeyerek 53.5 milyar doları olarak kaldı.

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